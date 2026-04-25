"Адская афера": Краснов рассказал о последствиях передачи "грязной бомбы" Украине

Если бы Украине передали ядерное оружие, вместо разговоров о "красных линиях" от России последовал бы резкий ответ. Но такой ответ повлек бы и новые действия коллективного Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов

2026-04-25T05:45

Журналист спросил эксперта, какова вероятность того, что Киев может получить ядерное оружие от Франции или Британии. Отвечая на вопрос, Краснов оценил эту вероятность как крайне низкую и объяснил, какими могли быть последствия."Если бы адская афера удалась, если бы Украине "для усиления переговорных позиций" передали бы боеголовку или компоненты для создания "грязной бомбы", риски для России возросли бы настолько, что вместо разговоров о "красных линиях" последовал бы резкий и действенный ответ", — сказал собеседник Украина.ру.По словам эксперта, подобный ответ сам повлек бы новые действия коллективного Запада."Но, к сожалению, подобный ответ сам повлёк бы новые действия коллективного Запада. Тут и до катастрофы было бы недалеко", — пояснил Краснов."Так что – спасибо нашим разведчикам и дипломатам", — констатировал собеседник издания.Полный текст материал Анны Черкасовой "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.Также на тему военной эскалации — в статье Ростислава Ищенко "Кто чей прокси?" на сайте Украина.ру.

