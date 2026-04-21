Кто чей прокси?

Зеленский совершил очередной пустой визит – в Италию. Профессионалы смеются над Мелони, как они раньше смеялись над Мерцем, Макроном, Стармером и другими, принимавшими Зеленского политиками. Больше всего смеются над самим Зеленским.

2026-04-21T14:03

Вроде бы для этого есть все основания. Визиты совершаются не просто так, а ради переговоров. Визиты президента, как правило, ставят точку в кратких или длительных переговорных процессах, когда пора подписывать подготовленное соглашение. Также могут визиты глав государств давать старт переговорным процессам, особенно если надо разморозить ранее замороженные отношения или предложить партнёру нечто нестандартное. В конце концов, визиты могут быть имиджевыми, предупреждающими или пропагандистскими, когда надо продемонстрировать собственному населению, потенциальному противнику или всему миру высокий уровень взаимодействия между странами, готовность одного государства прийти на помощь другому в критической ситуации или поддержу зарубежными партнёрами конкретного политика.В случае визитов Зеленского все эти основания не работают. Все возможные соглашения давно заключены, вся возможная помощь Украине давно оказывается, вся возможная поддержка Зеленского давно продемонстрирована его партнёрами. Европа и рада бы дать Зеленскому столько сколько ему надо, но способна дать только то, что может, а возможности её ограничены. В конце концов и США попытались сбежать с украинской площадки не от хорошей жизни, а потому, что уверились в неспособности нанести на этом направлении поражение России. Неспособность же нанести поражение свидетельствует о нехватке необходимого ресурса. Понятно, что раз США дезертировали с украинского фронта, ресурса стало ещё меньше, а шансы на победу над Россией на данной площадке сведены к нулю.При этом Вашингтон вполне устраивает продолжение украинского кризиса с участием Европы и даже дальнейшая его эскалация. Пусть Европа и Украина потерпят поражение, но на время затягивания кризиса они свяжут Россию и будут её истощать, заставляя бессмысленно тратить ресурсы на подтверждение уже одержанной победы.Просто на секунду представим себе, что США удалось бы одержать победу в иранском кризисе. Сейчас такое предположение многие объявят едва ли не ересью, но каких-то два месяца назад большинство симпатизирующих Ирану экспертов, когда я говорил им, что шансы у США и Ирана 50/50 грустно уверяли меня, что я слишком оптимистичен и у Ирана нет ни одного шанса, вопрос лишь в том сколько дней или недель он продержится. Если бы они оказались правы в своих опасениях, а они весьма профессионально оценивали и сложившуюся ситуацию, и общий баланс сил, то к настоящему моменту Вашингтон уже отрезал бы Юго-Восточную Азию (в первую очередь Китай) от иранской нефти и приступил бы к созданию на южной границе России мощного плацдарма, с целью заставить Москву реагировать на вновь возникающую угрозу, развёртыванием новых соединений, растягивая российский военно-политический и финансово-экономический ресурсы (развёртывание вооружённых сил для защиты политических интересов в части обеспечения безопасности всегда должно подкрепляться экономическими и финансовыми возможностями). Усилилось бы и давление США на Китай.США и не думают мириться с Россией, просто от лобового удара переходят к тактике осады, в которой Европа и Украина должны как можно дольше сковывать главные российские силы на западном направлении. Трамповское миротворчество было призвано сохранить Украину в качестве антироссийского плацдарма, способного выполнять ту же сковывающую функцию, но без войны, исключительно за счёт создания постоянной военной угрозы. Поэтому США и были готовы на любые территориальные уступки за счёт Украины, но без разрешения кризиса по существу (без признания территориальных изменений, без новой границы, кроме разве что Крыма, зато с бесконечными переговорами при сохранении шестисоттысячной украинской армии – больше Киев в принципе не мог себе позволить).Поэтому Трамп и разозлился, когда выяснилось, что его "хитрый план" неприемлем для европейских и украинских политиков, так как даже перемирие с Россией вызовет усиление надежд на то, что "всё будет как до войны", а значит в ЕС усилятся политики, ратующие за нормальные отношения с Россией (зачем уничтожающие европейскую экономику санкции, раз Киев и Москва согласились на компромиссный мир?). Что же касается Украины, то окончание боевых действий не позволит дольше откладывать выборы, которые Зеленский и его партия "Слуга народа" рискуют проиграть.Но если отказ Европы и Украины от мира и нанёс удар по внутриполитическим интересам трампистов, то внешнеполитическая составляющая подверглась лишь лёгкой коррекции. Вместо создания угрозы на российской границе без войны, Брюссель и Киев продолжили войну с Москвой, при полной военно-технической и логистической поддержке США (только оружие из американских арсеналов теперь надо покупать за деньги).Однако антивоенная оппозиция в ЕС набирает силы, слишком уж убийственным с финансово-экономической точки зрения является продолжение конфронтации с Россией. Европейский обыватель всё меньше верит в победу, а идея расплатиться за всё Украиной и вернуться к нормальному экономическому сотрудничеству с Москвой представляется ему всё более продуктивной.Именно осознание опасности дезертирства Европы с антироссийского фронта вслед за США заставляет Зеленского носиться по континенту с "пустыми" визитами. Раньше европейские политики оказывали ему поддержку, приезжая в Киев, теперь он помогает своим европейским союзникам, своими визитами к ним. Каждый визит вызывает волну публикаций на тему украинского кризиса. Большая часть этих публикаций запугивают европейского обывателя "российской угрозой".Во-первых, это привычно: на "советской", а затем "российской угрозе" выросло не одно поколение западных журналистов.Во-вторых, это поощряется местными политиками, заинтересованными в поддержке тезиса о необходимости продолжать поддержку Украины, как "щита от России".В-третьих, Киев также оплачивает антироссийские и проукраинские публикации в западных СМИ.Таким образом, каждый визит Зеленского превращается в мощный пропагандистский удар по западному избирателю. Никакого другого смысла у него нет: деньги ЕС и так будет выделять по мере возможности, и оружие, и боеприпасы Европа будет поставлять в максимально возможных объёмах, и украинские производственные мощности у себя размещать будет и, по мере возможности, будет помогать в наращивании производства оружия на Украине. Обо всём этом давно уже договорились, и работа по всем этим направлениям идёт не один год. Зеленскому необходимо только, чтобы у власти в европейских странах максимально долго оставались политики, связавшие свою судьбу с украинским кризисом.Вот здесь и возникает вопрос: так кто теперь чей прокси?В самом начале коррумпированные украинские политики бросили Украину в военный конфликт с Россией, чтобы дать Западу повод для введения санкций, которыми ЕС и США рассчитывали убить российскую экономику. Тогда мы логично говорили о том, что Украина является американским и европейским прокси, позволяющим Западу вести войну с Россией, формально в ней не участвуя.Этот раунд давно и безнадёжно проигран. Объективно Европа не меньше США заинтересована в бегстве с проигранной украинской площадки. Не заинтересованы в окончании конфликта только украинские нацисты, являющиеся основой и опорой киевского режима и часть европейских политиков, чьё политическое будущее слишком прочно связано и украинским кризисом. Без европейской поддержки Киев не мог бы вести войну – нечем было бы и не за что. По сути, на нынешнем этапе европейские страны стали киевскими прокси, политически, экономически и финансово обеспечивая продолжение войны в интересах киевского режима и собственных политиков-коррупционеров.Зеленский же выполняет ту же функцию, которую выполнил в 2022 году Борис Джонсон, предложивший Киеву "просто повоевать". Теперь он, своими визитами создаёт в Европе необходимую сторонникам войны информационную волну, толкающую страны ЕС в пропасть в интересах нацистского режима, который и есть Украина, ибо другой она быть уже не может.О том, как Европа использует Украину и относится к ее руководству - в статье Кирилла Стельникова "Ваше место у маваши*: Украину не взяли в элитное западное будущее"

Ростислав Ищенко

