Федор Лукьянов: Европа меняется, но гибкости по Украине нет — продолжится битва на истощение России

Девяносто миллиардов евро — это одновременно и много, и мало для Украины, потому что она нуждается в огромных средствах и на продолжение войны, и на существование. Поскольку Украина находится в отчаянном финансовом положении, первые транши придут быстро. А вот остальные — будут зависеть от состояния европейской экономики и политики.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала "Россия в глобальной политике", директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Евросоюз одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро и 20-й пакет антироссийских санкций. Ожидается, что окончательно решение должны были утвердить через письменную процедуру во время саммита лидеров ЕС на Кипре 23 апреля.— Федор Александрович, цифра в 90 млрд евро для Украины заставляет задуматься. Если сравнить ее с общей суммой помощи ЕС Украине за 2022-2026 года — это 170 миллиардов — сейчас кредит особенно велик. И это, кстати, не считая совместных военных производств Европы и Украины. Это значит, что Евросоюз не на шутку готов противостоять России и украинской войне не будет конца и края?[С февраля 2022 года по начало 2026 года Европейский Союз (включая институты и страны-члены) выделил Украине масштабную поддержку, превышающую 165–170 млрд евро. Эта сумма включает военную помощь, гуманитарную поддержку и прямую финансовую помощь бюджету (более 100 млрд евро)]— Европа действительно занимает непримиримую позицию относительно возможности каких-либо договоренностей, которые учитывали бы российские интересы и пожелания. Эта позиция не меняется на протяжении уже четырёх лет. То есть они считают, что Россия не должна ничего получить по итогам войны. В идеале, как это представлялось в начале кампании, Россия должна была потерпеть стратегическое поражение и утратить на многие годы способность действовать самостоятельно.Поскольку нахрапом или апперкотом это сделать не получилось, перешли к битве на истощение. Здесь ЕС демонстрирует полное отсутствие гибкости. 90 миллиардов — это одновременно и много, и мало, потому что Украина нуждается в огромных средствах и на продолжение войны, и просто на существование. Почему много так выделяет ЕС? Потому что средства перестали выделять Соединенные Штаты, которые первые три года войны были основным донором. Они покрывали основные потребности ВСУ и Украины.Трамп, придя к власти, передал Украине остатки помощи, выделенные еще при Байдене, и на этом все закончилось. Хотите воевать — воюйте на европейские деньги, оружие покупайте у США, но больше Штаты платить за это не будут.В какой степени будут выделены эти деньги — вопрос. Поскольку Украина находится в отчаянном финансовом положении, первые транши придут быстро. Остальные — будут зависеть от состояния европейской экономики и политики. Но в целом для нас в этом нет ничего хорошего, потому что это деньги на войну с Россией.— Желание Европы выслать украинцев из Европы на войну с Россией — это следствие усталости от беженцев или действительно стремление вернуть на Украину потенциальную военную силу?— Несмотря на заявления, массового оттока мужчин и женщин не я не наблюдаю. Да, условия ужесточаются. Если Европа изначально исходила из того, что все это жертвы “агрессии”, которым нужно максимально помогать, то сейчас средства ограничены.В целом массового изгнания украинцев из Европы не будет, но их постепенно выдавливают за счет ухудшения условий. Кто-то сумеет приспособиться. Европейцам ведь тоже выгодно, когда у них остаются высококвалифицированные, этнически близкие им украинцы, которые вносят свой вклад в рост ВВП.— ЕС согласовал 20-й пакет антироссийских санкций, но с исключением запрета на морские перевозки российской нефти европейскими компаниями, а также на сопутствующие услуги, включая страхование. Ясно, что европейцы думали прежде всего о себе, а не о России. А для нас это даст существенные выгоды?— Существенные выгоды это нам вряд ли принесет. Но в целом это для нас неплохо. Экономика, глобальная или региональная, удивительно гибкая штука. Сейчас все озабочены тем, чтобы энергетический рынок не обеднел в связи с тупиком на иранском направлении. Но все это будет происходить до тех пор, пока снова не разблокируют Ормузский пролив или не найдут альтернативные маршруты.— В Европе в последние дни происходят значительные политические процессы, которые не могут не волновать и нас. Давайте разберем их влияние на Россию, пусть и косвенное. Во-первых, глава венгерской партии, которая победила на парламентских выборах, Петер Мадьяр заявил, что уволит президента страны. То есть фактически речь идет о конфликте между разными ветвями власти. При этом Россия демонстрирует непредвзятость, соглашаясь продолжать экономическое сотрудничество с новым руководством страны. Как к этому относиться?— С Венгрией мы имеем экономические связи, которые выгодны обеим сторонам, и именно по этой причине нет никаких резонов, кроме политических, их прерывать.Сейчас новая власть в Венгрии постарается выжать максимум из своей убедительной победы. Мадьяр уже заявил, что уберет из власти всех "марионеток" Орбана. Уйти должны судьи, президент, чиновники разных ведомств.Что касается политики, то Мадьяр отказался от вето на антироссийские санкции. Но ведь Орбан наложил его из-за блокировки поставок нефти через Украину. Понятно было, что из-за личного конфликта Зеленский был готов лечь костьми, но не поставлять Орбану нефть. Впрочем, если бы все-таки удалось договориться и возобновить поставки, то и Орбан наверняка снял бы вето.Теперь Мадьяр заинтересован в том, чтобы решить все спорные вопросы с Еврокомиссией касательно денег для Венгрии. Чтобы разморозить финансовые отношения, он пойдет на ряд крупных шагов. К примеру, он отменяет закон о запрете на пропаганду нетрадиционных отношений среди молодежи как нарушающий права человека. И сделает еще ряд символических жестов.При это Мадьяр не либерал и не “левый”. Это новая среда политиков, которые вышли из шинели Орбана. И я не представляю, что после многих лет внутренней политики, которая пользовалась поддержкой населения они развернутся в сторону либерального курса.Он сделал любопытное заявление относительно необходимости воссоздания дунайской империи Габсбургов. Не в буквальном смысле, конечно, а в плане взаимодействия. Заявление Мадьяра это попытка посмотреть вокруг себя и увидеть не общеевропейское, а субрегиональное. Это распространенное явление, и Мадьяр хочет на этом сыграть.В целом это говорит о том, что Евросоюз в прежнем виде не останется и будет меняться.— Мадьяр также предлагал кандидатуру Орбана на место Урсулы фон дер Ляйен…— Как бы мы не относились к Орбану, его эпоха закончилась. Двадцать лет у власти, из них 16 непрерывно, это много. На следующем этапе, если кто-то подхватит знамя Орбана, это будет его продолжатель, а не он сам.— В Болгарии на выборах в парламент победил избирательный блок "Прогрессивная Болгария" экс-президента Румена Радева. Назвать его пророссийским можно очень условно, но при этом его уже провозгласили "худшим кошмаром для ЕС. Для нас это принесет какие-то политические бонусы?— В Европе любят штампы — “пророссийский” и другие. Любимое занятие европейских комментаторов разделять политиков на пророссийских или проевропейских. Это наследие предыдущей эпохи. Я думаю, они скоро откажутся от этого.Радев никакой не пророссийский, но он отражает тенденцию, которая заметна по всей Восточной Европе, включая даже такие страны, как Польша, где обычно симпатий к России не найдешь днем с огнем. Исключение, пожалуй, составляет пока только Прибалтика.Таким образом, приход Радева вряд ли что-то принесет нам, кроме морального удовлетворения, так как курс на демонстративное отмежевание от России уже не вызывает интерес у значительной части болгар. При этом народ Болгарии интересуют другие проблемы.То есть это не пророссийскость или антиукраинство, а понимание того, что, если начнется большой замес в Европе (в крупных столицах уже говорят, что война с РФ неизбежна), первыми пострадают восточноевропейские страны. И в первую очередь это касается Польши, крупной и успешной сейчас страны. Экономически на европейском фоне она выглядит чуть ли не оазисом. У Польши грамотная экономическая политика, учитывающая преимущества Евросоюза, но при этом сохранившая самостоятельность.Поэтому, если убрать все громкие заявления из Варшавы, то Польша занимает очень осторожную позицию. То, что сейчас Макрон и Туск обсуждают французский ядерный зонтик, это лишь игра ума. На месте поляков я бы вспомнил ряд исторических эпизодов, которые показывают, что не надо полагаться на западных друзей.В Чехии правительство после последних выборов вообще не пророссийское. Бабиш в ряде вопросов сделал много радикально антироссийских высказываний, но и они говорят: “Нам это [финансирование Украины] все зачем? Во-первых, почему мы должны платить за это? Во-вторых, у нас своих проблем много”.В Словении, которая всегда была спокойной и тихой страной, появляется новый спикер парламента, лидер партии "Правда" Зоран Стеванович. Там, правда, хитрая история, потому что он представляет партию меньшинства, но в результате сделок внутри словенского истеблишмента, стал председателем Государственного собрания Словении. И сообщил о намерении провести референдум по вопросу о выходе страны из Североатлантического альянса. Думаю, что он этого не сделает, но сам факт…В общем, Болгария подтверждает ту же тенденцию: “А нам вся эта трясина зачем? Нам бы заняться своими проблемами”. При этом Болгария в меньшей степени, чем Венгрия, может на что-то повлиять — потому что более зависима от ЕС.Болгария — одна из двух восточноевропейских стран, находящихся в зоне евро. Кстати, интересно, что ни Польша, ни Венгрия, ни Чехия в зону евро входить не стали. Это добавляет гибкости политике страны. Болгария же присоединилась и теперь точно не будет в авангарде антироссийской и проукраинской политики.— К слову о старших западноевропейских товарищах. Сильно пошатнулось положение Стармера в Британии, которого даже собственные однопартийцы обвиняют во лжи. А ведь именно Британию мы тесно связываем со всеми диверсиями и террористическими актами СБУ против России. Падение рейтингов Стармера как-то повлияет на курс Британии в плане пользы для нас?— Нет, в целом, это ничто не поменяет. А рейтинги у Стармера действительно не очень. Он попал в скандал, который было затих из-за Ирана, но сейчас опять вышел на новый круг.Напомню, это касается однопартийца Стармера и одного из наиболее влиятельных политиков Британии предшествующих лет — Питера Мендельсона, который работал на разных должностях, в том числе был одним из самых влиятельных членов Еврокомиссии в период вхождения Великобритании в ЕС. Он коренной лейборист, представитель британского истеблишмента.Так вот Мендельсон засветился по полной программе в досье Эпштейна — с фотографиями, описаниями, и так далее. А Стармер в свое время именно его назначил послом Британии в США, при том, что многие уже тогда говорили, что это плохой выбор. И самое главное, как теперь выяснилось, Мендельсон не прошел внутренних процедур утверждения на должность посла, правительство, Стармер его “протащили” в обход этого. То есть по идее претендента могли “зарубить” на этапе согласования.Поэтому сейчас опять идут разговоры про отставку Стармера, что он себя дискредитировал. Уйдет он или нет — вопрос. С одной стороны, давление большое, у лейбористов рейтинг сейчас очень низкий, несмотря на то, что два года назад они мощно победили на выборах. С другой — у них большое преимущество в палате община, и, если внутри партии не начнется какой-то разброд, думаю, что Стармер может и удержаться.Также стоит отметить ещё один фактор, который не напрямую связан с рейтингами Стармера, но играет свою роль. Это резкое ухудшение отношений Великобритании и США, потому что Трамп обвинил Стармера и Лондон в том, что они предали Америку, отказавшись поддержать иранскую кампанию. И, похоже, американского президента это сильно задело, раз он до сих пор глумится над британцами.А поскольку кампания не популярна, над Стармером витает образ Тони Блэра (тоже лейбориста), который в свое время был одним из самых успешных премьер-министров Британии — во многих смыслах: и в экономическом, и политическом. До тех пор, пока Блэра не втянули в войну с Ираком, что убило его карьеру. Так вот, Стармер это все прекрасно помнит и повторять судьбу Блэра не хочет.С другой стороны, оказаться мишенью нападок США тоже не хочется. Потому что с Европой разошлись, с США разругаемся — и что дальше. Поэтому предположу, что Стармер устоит, но вся эта “муть” будет его окутывать все время, и сильного правительства в Великобритании нам ждать, наверное, не стоит. И, слава богу, нам это не нужно.— А вот Германия, где у правительства в лице Мерца тоже слабые рейтинги, активно милитаризируется, обновляет армию и так далее…— Да, ими принята первая военная доктрина. Знаете, я когда-то был германистом, учил много лет немецкий язык, в Германии бывал часто, страну эту очень люблю, она фантастически интересная.Позволю себе смелое высказывание, пусть французы не обижаются: Германия — главное государство в Европе, на территории которого (будь то одна, две или много стран, как когда-то) вершится практически вся европейская политика. От происходящего в Германии зависит многое. Даже если смотреть на уровне символов.В Германии приняли, как я упомянул, военную доктрину. Это большое событие, потому что они в силу исторических обстоятельств с 1945 года всегда уклонялись от заявлений в военных вопросах. Дескать, ну какая стратегия — мы сидим, починяем примус. И так далее. Сейчас дозрели, Писториус озвучил цель — создать самую мощную армию в Европе к 2039 году.Хотя, тут курьезная ситуация складывается: в 2039 году исполняется столетие с начала Второй мировой войны, когда самая сильная в Европе, немецкая армия напала на Польшу, развязав глобальный военный конфликт. Не знаю, закладывался ли какой-то смысл при озвучивании этой даты со стороны Писториуса, но могли бы подумать, что говорят.Так что, да, в Германии сейчас серьезные процессы идут. И милитаризация, в первую очередь, может рассматривается как способ срочным образом раскрутить экономику, которая вот-вот схлопнется. Мерц же на днях сказал, что страна незаметно погружается в глубокую рецессию. Индустриализация очевидна, идёт отток производств, которые раньше были завязан на Китай, а теперь в США для них создают более выгодные условия, нежели в Германии — и взывай не взывай к патриотизму, но бизнес всегда ищет рентабельность.Поэтому ситуация в Германии пока что довольно непонятная.Думаю, что выборы там пройдут раньше, чем должны быть, в 2029-м году. Рейтинги социалдемократов падают, популярность ХДС — тоже уходит вниз, хоть и медленнее. По всем последним опросам, на первом месте находится “Альтернатива для Германии”, чьи позиции становятся все более устойчивыми. Это не означает, что они победят на следующих выборах, но могут набрать столько голосов, что все заблокируют — с ними нужно считаться. Так что, думаю, стабильность немецкой политики уже не та и могут быть изменения.России нестабильность в Германии ничего хорошего не дает: а лишь рождает больше нервов и лихорадочного желания вооружаться.— Давайте резюмируем наш обширный анализ по странам…— Тенденции в Европе пока довольно “кислые” для нас, потому что Европа ощущает растущее количество внутренних проблем. Но они не видят иного способа их сдержать, кроме как под идеологическим контролем педалирования русской угрозы и необходимости противостояния ей. То есть призывают всеми силами поддерживать Украину как последний форпост на якобы пути варварства.Это не меняется. (Хотя, как мы обсудили, возникает все больше стран и политиков, которые дистанцируются от украинской проблемы.) В целом антироссийская “оболочка” сейчас важна для сохранения единства Европы.Но ситуация может повернуться в две стороны. Первая — внутренние противоречия достигнут такого уровня, что антироссийская идеология для европейцев перестанет работать. А дальше, кто куда пойдет. Второй вариант — когда для поддержания и сохранения указанной “оболочки” придется взвинчивать ощущение угрозы, и пока, как я сказал, Европа идет этим путем. Как далеко зайдет, непонятно.Когда специалисты начинают разбирать конкретные идеи или предложения Макрона, Мерца или других европолитиков, стоящих в авангарде трансформации Европы, направленной против России, выясняется, что под этим нет серьезных основ. Но главная проблема европейцев, которую, думаю, они будут стараться решать всеми способами, это угроза того, что Соединенные Штаты скажут: “Давайте сами”.Да, Трамп чуть притих в последнюю неделю с заявлениями на тему выхода США из НАТО. И мы с вами обсуждали в прошлых интервью, что он не может взять и сказать: “Все, Соединенные Штаты выходят из НАТО”. Но за оставшиеся три года президентского срока Трамп может принять целый ряд решений, например, о существенном сокращении американского военного присутствия в Европе, включая ядерное оружие.Европейцы боятся этого, потому что не понимают, что им в таком случае делать. Все разговоры, допустим, про спасательный для Европы “ядерный зонтик” Франции — это больше история личного престижа и собственных нужд этой страны. Так что у Европы целый конгломерат вопросов: с одной стороны, нужно усиливать антироссийские нарративы; с другой — необходимо удерживать США.Ведь почему Трамп говорит, что американцам НАТО не нужно? Да потому, что ваша НАТО, товарищи европейцы, только про Россию. А мы Россию не боимся. Да, Россия — соперник США, но это не главное. У нас, вот, Иран случился, а вы не согласны. Ну, тогда и мы тоже не согласны — разбирайтесь с Россией сами. А мы с Ираном решим все без вас.Об этом говорит даже Линдси Грэм* — при всей его ненависти к России. “Вы должны делать то, что мы говорим, тогда поможем в других вопросах. Ах, вы не делаете? Ну, извините.”Поэтому Европа, конечно, как писали раньше в фельетонах, на распутье, но пока все неопределенно. Думаю, что ход событий настолько интенсивный, что до конца этого года мы увидим целый ряд подобных поворотов в Европе, которые на что-то могут повлиять.Брюссель ищет варианты не потерять Украину в националистическом и русофобском качестве. Поэтому все силы направляет на продолжение войны, но при этом так, чтобы не оказаться лицом к лицу с Россией. Об этом - в интервью Елена Маркосян: Евросоюз боится смотреть в глаза России, поэтому надевает "украинские" очки.*Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Анна Черкасова

