"Партия войны": Бардин объяснил, как BlackRock может перевернуть европейскую политику
2026-04-24T04:15
Некоторые эксперты считают, что в Европе выделяется ядро стран, которое будет пытаться в качестве объединяющей идеи выдвигать противостояние России. Но это не вся Европа, а ее часть.Журналист спросил эксперта, означает ли выделение такого европейского ядра, что коллективный Запад перестает быть коллективным. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что речь идет не о государствах, а о конкретных политиках."Это пресловутая "партия войны", которую составляют [канцлер Германии] Фридрих Мерц, [президент Франции] Эмманюэль Макрон, [премьер-министр Британии] Кир Стармер. К ним примыкают политики из стран Прибалтики, Румынии, Финляндии, Норвегии, Дании и с недавних пор Молдавии. (Кстати, [премьер-министра Италии] Джорджу Мелони я бы к этой группе не относил.)", — заявил Бардин.По словам эксперта, все эти политики связаны с американским политическим кланом, который противостоит президенту США. "Они связаны с Демократической партией США, USAID, BlackRock и другими структурами, с которыми сегодня борется Дональд Трамп", — пояснил Бардин."По оценкам специалистов, BlackRock, при желании, может аккумулировать активов на сумму от 17 до 20 триллионов долларов. Это огромные деньги, с помощью которых можно всю европейскую политику перевернуть с ног на голову", — подытожил собеседник издания.
В Европе выделяется группа политиков, которых можно назвать "партией войны". Они связаны с демократами США и такими структурами, как BlackRock. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Некоторые эксперты считают, что в Европе выделяется ядро стран, которое будет пытаться в качестве объединяющей идеи выдвигать противостояние России. Но это не вся Европа, а ее часть.
Журналист спросил эксперта, означает ли выделение такого европейского ядра, что коллективный Запад перестает быть коллективным. Отвечая на вопрос, Бардин заявил, что речь идет не о государствах, а о конкретных политиках.
"Это пресловутая "партия войны", которую составляют [канцлер Германии] Фридрих Мерц, [президент Франции] Эмманюэль Макрон, [премьер-министр Британии] Кир Стармер. К ним примыкают политики из стран Прибалтики, Румынии, Финляндии, Норвегии, Дании и с недавних пор Молдавии. (Кстати, [премьер-министра Италии] Джорджу Мелони я бы к этой группе не относил.)", — заявил Бардин.
По словам эксперта, все эти политики связаны с американским политическим кланом, который противостоит президенту США. "Они связаны с Демократической партией США, USAID, BlackRock и другими структурами, с которыми сегодня борется Дональд Трамп", — пояснил Бардин.
"По оценкам специалистов, BlackRock, при желании, может аккумулировать активов на сумму от 17 до 20 триллионов долларов. Это огромные деньги, с помощью которых можно всю европейскую политику перевернуть с ног на голову", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Реальность или утопия? Максим Бардин о формировании военных блоков Европы на фоне кризиса НАТО" на сайте Украина.ру.
Ядерное оружие в Европе: новая реальность или опасная игра? Подробнее об этом и многом другом — в материале "Европа меняет "ядерный зонтик". Дмитрий Краснов о гонке вооружений на Западе и угрозах для России" на сайте Украина.ру.
