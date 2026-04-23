ВСУ в Константиновке остались без снарядов
18:31 23.04.2026 (обновлено: 18:32 23.04.2026)
© REUTERS / Serhii Korovainyi
© REUTERS / Serhii Korovainyi
ВСУ почти лишились возможности подвозить боеприпасы к Константиновке Донецкой Народной Республики и Купянску Харьковской области в результате активных действий ВС РФ. Об этом 23 апреля сообщил военный эксперт Виталий Киселев
"По купянскому направлению: <…> у противника практически иссякла возможность подвоза боеприпасов. В принципе, как и в Константиновке. Потому что работа наших операторов БПЛА здесь очень серьезная. Для героических подвигов у противника сегодня здесь места все меньше и меньше остается", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
Ранее Киселев сообщал, что военные РФ усилили удары по ВСУ в Константиновке, Славянске и Краматорске Донецкой Народной Республики при помощи авиации.
Подписывайся на