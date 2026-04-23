"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ
Чтобы спасти ситуации и попытаться обеспечить свои подразделения от полного окружения, враг активно использует роботизированные комплексы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
04:15 23.04.2026
 
Чтобы спасти ситуации и попытаться обеспечить свои подразделения от полного окружения, враг активно использует роботизированные комплексы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Эксперт оценил масштаб закупок ВСУ и эффективность российских расчетов. По его словам, агентство оборонных закупок Украины уже заключило 19 контрактов с производителями на общую сумму более $250 миллионов.
"По информации из открытых источников, в первом полугодии 2026 года Минобороны Украины закупает для фронта 25 000 наземных телеуправляемых платформ (или, как их любят называть в СМИ, наземных роботокомплексов/НРК). Это вдвое больше, чем за 2025 год. Агентство оборонных закупок Украины уже заключило 19 контрактов с производителями на общую сумму более $250 миллионов", — рассказал Алехин.
Тем не менее, отметил обозреватель, российские операторы FPV-дронов 14 армейского корпуса группировки "Север" успешно уничтожают наземные БПЛА противника в Харьковской области.
"На кадрах объективного контроля, поступающие в информационные ресурсы, операторы FPV-дронов 14 армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожают наземные беспилотники противника в Харьковской области, не позволяя врагу доставить материальные средства и боеприпасы на передовые позиции", — заявил Алехин.
По его словам, НРТК уничтожены в районе села Амбарное, посёлка Белый Колодезь и около Гоптовки, вблизи пункта международного пропуска на границе с Белгородской областью. "Всего за прошедшие сутки "Северяне" уничтожили не менее пяти НРТК противника", — заключил собеседник издания.
