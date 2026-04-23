https://ukraina.ru/20260423/severyane-ustroili-okhotu-alekhin-o-tom-kak-fpv-drony-szhigayut-nazemnye-roboty-vsu-1078198264.html

"Северяне" устроили охоту: Алехин о том, как FPV-дроны сжигают наземные роботы ВСУ

Чтобы спасти ситуации и попытаться обеспечить свои подразделения от полного окружения, враг активно использует роботизированные комплексы. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2026-04-23T04:15

украина

харьковская область

белгородская область

геннадий алехин

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

новости сво

прогнозы сво

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/10/1070176287_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_43a85ed2ab5aebc770ef4fb084356908.jpg

Эксперт оценил масштаб закупок ВСУ и эффективность российских расчетов. По его словам, агентство оборонных закупок Украины уже заключило 19 контрактов с производителями на общую сумму более $250 миллионов."По информации из открытых источников, в первом полугодии 2026 года Минобороны Украины закупает для фронта 25 000 наземных телеуправляемых платформ (или, как их любят называть в СМИ, наземных роботокомплексов/НРК). Это вдвое больше, чем за 2025 год. Агентство оборонных закупок Украины уже заключило 19 контрактов с производителями на общую сумму более $250 миллионов", — рассказал Алехин.Тем не менее, отметил обозреватель, российские операторы FPV-дронов 14 армейского корпуса группировки "Север" успешно уничтожают наземные БПЛА противника в Харьковской области."На кадрах объективного контроля, поступающие в информационные ресурсы, операторы FPV-дронов 14 армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожают наземные беспилотники противника в Харьковской области, не позволяя врагу доставить материальные средства и боеприпасы на передовые позиции", — заявил Алехин.По его словам, НРТК уничтожены в районе села Амбарное, посёлка Белый Колодезь и около Гоптовки, вблизи пункта международного пропуска на границе с Белгородской областью. "Всего за прошедшие сутки "Северяне" уничтожили не менее пяти НРТК противника", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки" на сайте Украина.ру.Также на тему СВО — в статье Ростислава Ищенко "Подготовка к летним боям" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, харьковская область, белгородская область, геннадий алехин, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, бпла, беспилотники, север, новости, война, война на украине