https://ukraina.ru/20260419/podgotovka-k-letnim-boyam-1078064296.html

Подготовка к летним боям

Зеленский обвинил Лукашенко в стягивании белорусских войск к границе с Украиной и разразился потоком угроз в ответ на предполагаемую "подготовку к агрессии".

2026-04-19T14:36

украина

киев

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

александр лукашенко

ес

вооруженные силы украины

мнения

весь ищенко

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898072_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_a003eb1bddf60b21eb3cb709b95799c9.jpg

Практически одновременно Украина приступила к минированию границы с Приднестровьем, а Кишинёв объявил персонами нон-грата командиров группировки ВС РФ в ПМР. Вряд и кто-то будет отрицать очевидную взаимосвязанность этих действий.Зеленский демонстрирует страх перед ударом через белорусскую границу. Минирование границы (как в случае с ПМР) тоже происходит в случае подготовки к отражению наступления через эту границу. Напомню, что белорусскую границу Украина заминировала ещё в 2022-2023 годах, сразу после выхода российских войск из-под Киева.На первый взгляд всё говорит о том, что Зеленский боится, что в ходе летнего наступления ВС РФ, начала которого на Украине ждут в ближайшие недели, будет повторён удар по Киеву через Белоруссию, а в тыл херсонской группировке ВСУ ударит армия ПМР. Удара из ПМР Украина боялась ещё в 2022 году. Это, правда, не мешало Киеву периодически давить на Кишинёв, убеждая молдавские власти провести против ПМР совместную военную операцию. Но дни эйфории и веры в свою безусловную победу для Киева давно закончились. Его вновь обуревают старые страхи.С точки зрения военной стратегии, нанесение ударов через Белоруссию и из Приднестровья, в случае успешного развития летнего наступления на Черниговско-Сумском и Одесско-Николаевском направлениях было бы разумным решением, способствующим скорейшему развалу украинского фронта на крайних северном и южном флангах, с созданием непосредственной угрозы столице, отрезанием Украины от моря и потенциальной угрозой окружения всей левобережной группировки.Но есть нюансы. Во-первых, операции такого масштаба для нынешних боевых действий нехарактерны. В реальности наступление на подобную глубину возможно только после окончательного слома сопротивления ВСУ. Но в таком случае, потребность ударов в тыл исчезает. Более того, с точки зрения легендирования войны бандеровцами становится даже вредной, так как не вызывает сомнений, что бандеровская "история" заявит, что Украина уже почти победила, когда подверглась "предательскому удару в тыл", а западные пропагандисты эту версию истории подхватят и постараются сделать не менее популярной, чем гитлеровско-резуновская версия начала Великой Отечественной войны, приписывающая вину СССР, который якобы приготовился напасть, но был упреждён Германией, или модные ныне альтернативные хронологическо-математические изыскания.Во-вторых, кроме истерики Киева ничто больше не свидетельствует о подготовке Минска или Тирасполя к участию в боевых действиях: не проводятся мобилизационные мероприятия, нет свидетельств о начале развёртывания войск или хотя бы подготовке к нему. Предположения же, что ни разу за последние тридцать лет не воевавшие белорусская и приднестровская армии, вот так вот просто с места в карьер смогут в считанные часы прямо из казарм развернуться и вступить в бой явно не выдерживает критики.В-третьих, как показал опыт 2022 года, удар от белорусской границы на Киев на правом берегу может быть эффективен только если будет поддержан эффективным наступлением с выходом ВС РФ к Днепру со стороны левобережья и соединением с правобережной группировкой. Киев, как любой крупный город, сам по себе является "укреплённым районом". При этом он запирает выходы из болотисто-лесных дефиле, идущих от самой белоруской границы. Снабжать через эти дефиле и вообще в обход через Белоруссию можно только относительно небольшую группировку. Для нормальной организации боевых действий на правом берегу Днепра в районе Киева необходимо надёжно контролировать пути сообщения с Чернигова, Сум и, желательно, от Полтавы. Как было сказано выше, если вся эта территория в ходе летнего наступления окажется под контролем ВС РФ, значит сопротивление ВСУ окончательно подавлено и нет никакого смысла организовывать удар из Белорусии, к которому, в отличие от ситуации 2022 года в Киеве готовы.То же самое относится и к южному флангу. Надёжно обезопасить ПМР от удара со стороны Молдавии (возможно с официальным или неофициальным привлечением румынской помощи) можно только в случае выхода ВС РФ к Николаеву и Одессе. Но если они выйдут на данный рубеж, то смысл в атаке из Приднестровья пропадёт.Интересно, кстати, что, если в 2022 году США и ЕС активно публиковали спутниковые снимки российских военных лагерей у границы с Украиной, вели публичный подсчёт развёрнутых соединений и рисовали направления гипотетических ударов, то сейчас ничего подобного нет. И совсем не потому, что союзники Киева вдруг полюбили Россию. Вовсе нет. Британия всё также активно работает над организацией блокады Балтики, ЕС даёт деньги, а США обеспечивают Зеленского далеко не одними только разведданными и целеуказаниями, самолёты военно-транспортной авиации США летают в Жешув с грузом хоть и не так часто, как в 2023 году, но регулярно.То есть история с приднестровско-белорусской "опасностью" похожа на личное изобретение Зеленского и на данном этапе умами союзников Украины ещё не овладела. Возможно, ещё и овладеет, так как Великобритания предпринимает огромные усилия для того, чтобы подключить к своему "Северному альянсу" ещё и южную Турцию, полностью охватив Россию с флангов на Западе и организовав блокаду не только Балтики, но и Чёрного моря. С Чёрным морем пока не получается именно потому, что Турция в этом вопросе – ключевое звено, а Эрдоган явно не хочет повторять "подвиг" ЕС и начинать "бессмысленную и беспощадную" конфронтацию с Россией.Но англичане стараются и могут использовать истерику Зеленского как аргумент для давления и на Турцию, и на ЕС. Кроме того, не стоит забывать, что в Киеве сидят известные любители провокаций, действующие по принципу, "если никто не нападает на Украину, нападение надо убедительно имитировать". Кто там потом будет разбираться, кто начал стрельбу на границе – каждый "поверит" своему союзнику. Конечно, ход опасный – можно остаться с двумя новыми врагами и без помощи: как свидетельствует имеющийся опыт, европейцы охотно подзуживают и обещают поддержку, но моментально забывают о свои обещаниях, если их выполнение грозит неприятностями уже лично им. Но, судя по всему, имеющийся объём западной помощи категорически не устраивает Зеленского и не оставляет ему шансов на дальнейшее удержание ситуации. В таком случае, провокация столкновений с ПМР и Белоруссией (или с кем-то одним из них) для него не опасность, а шанс. Дважды проиграть всё равно нельзя, а изменить ситуацию и попытаться выскочить из катастрофы Зеленский может только в случае активного полноценного включения хотя бы части Европы в конфликт на стороне Украины.Расширение зоны войны рассматривается Киевом и его друзьями в качестве наиболее убедительного повода для подключения к кризису "желающих" европейцев с самого начала СВО. А Белорусия и ПМР ещё Ющенко рассматривались как потенциальные объекты совместных операций Украины и Запада по "демократизации". Вопрос только в том, сохранилось ли ещё у европейцев помимо амбиций желание напрямую столкнуться с Россией на поле боя?Подробнее о том, что происходит на фронтах СВО - в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

