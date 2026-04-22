Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки - 22.04.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
2026-04-22T12:07
2026-04-22T12:57
Геннадий Алёхин
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ отчаянно контратакуют в Харьковской области, но попадают в огневые ловушки

12:07 22.04.2026 (обновлено: 12:57 22.04.2026)
 
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
С каждым днем обостряется ситуация практически на всех участках фронта Харьковского направления. Штурмовики группировки "Север" зачищают лесные массивы вдоль границы Харьковской и Белгородской областей около села Бочково, с нарастающей силой вспыхивают бои в районе Покаляного, а также на участке между Волчанскими Хуторами и поселком Белый Колодезь в направлении важного узла обороны противника в направлении Великого Бурлука. Армейские подразделения постепенно оттесняют ВСУ из окрестностей, освобожденных Волчанских Хуторов и с оборонительных линий на других участках приграничья Харьковской области.
Обилие ударных дронов противника затрудняет продвижение наших бойцов из состава штурмовых групп, однако переломить ход боев и перехватить инициативу ВСУ не способны. Передовые штурмовые группы ведут бои в селении Покаляном, освобождение которого позволит создать устойчивый плацдарм на этом участке левого берега Волчьей. Украинские формирования уже не раз предпринимали контратаки со стороны Караичного, однако вернуть утраченные ранее позиции им не удается.
С участка восточнее этого населенного пункта поступают видеокадры, доказывающие присутствие передовых подразделений российской армии на территории Охримовки. Штурмовым группам удалось пробиться к южным окраинам населенного пункта, однако из-за регулярных контратак ВСУ основательно закрепиться на занятых рубежах пока не удается.
Линия фронта постепенно сдвигается к населенному пункту Бочково, где расположен крупный узел обороны ВСУ на северном берегу реки. Операторы БПЛА наносят удары по группам снабжения, сбивают тяжелые дроны и уничтожают артиллерию противника, планомерно снижая боеспособность подразделений отдельных мобильных бригад украинской армии на этом участке. Вполне вероятно, что уже в ближайшие дни противник утратит контроль над позициями в окрестностях лесного заказника и будет вынужден откатиться за Волчью. В то же время российские подразделения продолжат развивать наступательные действия, стремясь взять под контроль всю территорию к северу от реки и укрепить вдоль русла реки захваченный плацдарм. Это позволит выйти к важной автомобильной трассе Волчанск – Землянки.
Командование ВСУ, осознавая реальную угрозу выхода ВС РФ в тыл своей группировки в Ольховатке (через продвижение на юг вдоль реки Плотва), предпринимает отчаянные попытки контратаковать со стороны Захаровки. Однако попадает в огневые ловушки и засады, теряя большое количество живой силы и техники. Чтобы спасти ситуации и попытаться обеспечить свои подразделения от полного окружения, враг активно использует роботизированные комплексы. По информации из открытых источников, в первом полугодии 2026 года Минобороны Украины закупает для фронта 25 000 наземных телеуправляемых платформ (или, как их любят называть в СМИ, наземных роботокомплексов/НРК). Это вдвое больше, чем за 2025 год. Агентство оборонных закупок Украины уже заключило 19 контрактов с производителями на общую сумму более $250 миллионов.
Тем не менее, на кадрах объективного контроля, поступающие в информационные ресурсы, операторы FPV-дронов 14 армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожают наземные беспилотники противника в Харьковской области, не позволяя врагу доставить материальные средства и боеприпасы на передовые позиции. НРТК уничтожены в районе села Амбарное, посёлка Белый Колодезь и около Гоптовки, вблизи пункта международного пропуска на границе с Белгородской областью. Всего за прошедшие сутки Северяне уничтожили не менее пяти НРТК противника.
Одновременно наши огневые средства поражения нанесли серию ракетно-дроновых ударов по ключевым железнодорожным узлам, как на южной окраине Харькова(Основа), так и по локомотивным и вагоноремонтным цехам станций Мерефа, Дергачи, Берестовеньки. Через эти транспортные и железнодорожные пути противник перебрасывал на фронт технику и боеприпасы.
