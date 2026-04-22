В Сызрани из-за атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали люди
В Сызрани из-за атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали люди
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, сообщил на платформе "Макс" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру
2026-04-22T07:29
2026-04-22T08:05
сызрань
россия
вооруженные силы украины
украина.ру
мчс
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
07:29 22.04.2026 (обновлено: 08:05 22.04.2026)
 
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, сообщил на платформе "Макс" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру
Федорищев уточнил, что на месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.
Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, информировали в пресс-службе МЧС РФ.
Проведена эвакуация жильцов уцелевших подъездов дома.
"Для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного размещения", - указали в МЧС.
На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники следственного управления по Самарской области, заверили в региональном СУ СК.
На территории региона снова объявлена угроза подлета БПЛА.
Позже в МЧС уточнили, что в результате обрушения подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
После случившегося украинский дрон влетел еще в один дом в Сызрани, вызвав пожар на шестом этаже, который удалось потушить. Обломки повредили автомобили неподалеку, два из которых сгорели.
О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку украинских БПЛА на Новочеркасск на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
