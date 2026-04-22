В Сызрани из-за атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали люди

Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, сообщил на платформе "Макс" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру

2026-04-22T07:29

Федорищев уточнил, что на месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, информировали в пресс-службе МЧС РФ.Проведена эвакуация жильцов уцелевших подъездов дома. На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники следственного управления по Самарской области, заверили в региональном СУ СК.На территории региона снова объявлена угроза подлета БПЛА.Позже в МЧС уточнили, что в результате обрушения подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.После случившегося украинский дрон влетел еще в один дом в Сызрани, вызвав пожар на шестом этаже, который удалось потушить. Обломки повредили автомобили неподалеку, два из которых сгорели. О других атаках ВСУ - в материале Силы ПВО отражают массированную атаку украинских БПЛА на Новочеркасск на сайте Украина.ру.

