В Сызрани из-за атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали люди
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, сообщил на платформе "Макс" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Сызрани из-за атаки ВСУ обрушился подъезд жилого дома, пострадали люди
07:29 22.04.2026 (обновлено: 08:05 22.04.2026)
Частичное обрушение подъезда дома в Сызрани произошло из-за беспилотников ВСУ, сообщил на платформе "Макс" губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, передает 22 апреля телеграм-канал Украина.ру
Федорищев уточнил, что на месте работают поисково-спасательные отряды. Из под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребёнок.
Предварительно, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок, информировали в пресс-службе МЧС РФ.
Проведена эвакуация жильцов уцелевших подъездов дома.
"Для жильцов пострадавшего дома развернут пункт временного размещения", - указали в МЧС.
На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники следственного управления по Самарской области, заверили в региональном СУ СК.
На территории региона снова объявлена угроза подлета БПЛА.
Позже в МЧС уточнили, что в результате обрушения подъезда в Сызрани пострадали 11 человек, в том числе двое детей.
После случившегося украинский дрон влетел еще в один дом в Сызрани, вызвав пожар на шестом этаже, который удалось потушить. Обломки повредили автомобили неподалеку, два из которых сгорели.