"Банда на банду". Что говорят на Украине о конфликте СБУ и ТЦК в Одессе

Во вторник, 21 апреля, в Одессе произошло резонансное событие – СБУ со стрельбой жестко задержала сотрудников ТЦК или "людоловов", давно заслуживших народную ненависть

2026-04-22T16:42

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Как оказалось, "людоловы" перед этим задержали мужчину с официальной отсрочкой, вымогая у него 30 тысяч долларов. Затем два автобуса ТЦК устроили уже разборки между собой, словно две банды, не поделившие район. При задержании один из автобусов ТЦК пытался "сбежать", но его удалось догнать благодаря стрельбе по колесам."Людоловов" положили лицом в асфальт, а затем изъяли у них кастеты, биты (вероятно, "табельное оружие") и пачки денег. Вместе с задержанными сотрудниками ТЦК был арестован майор Сергей Бояровский, участковый полиции Суворовского райотдела города Одессы.Как пишет одесское издание "Думская", задержанная СБУ группа ТЦК работала вместе с полицией по "крупным клиентам". Отмечается также, что эти военкомы неоднократно вымогали деньги у задержанных.В СБУ заявляют, что, по данным следствия, в случае отказа отдать деньги ТЦК применяли насилие и угрожали потерпевшим отправить их штурмовиками на передовую в ускоренном порядке. Участников группы наводил один из военнослужащих ТЦК — он подыскивал жертв, изучал их финансовое положение и маршруты передвижения.В результате конфликта с должностей сняты руководитель Одесской областной ТЦК и начальник Пересыпского районного ТЦК.Украинцы в соцсетях с надеждой допускают, что СБУ наконец-то попытаются покончить с бандитизмом ТЦК. Однако другие считают, что военкомы просто либо не того схватили, либо не поделились деньгами с СБУ.Но, как выяснилось, задержанный ТЦК мужчина, за которого ринулась со стрельбой СБУ, - родственник одного из офицеров спецслужбы и таможенный брокер, работавший в Одесском порту под прикрытием СБУ, оформлявший "левые товары", то есть, контрабанду, которая кормит значительную часть украинской элиты. "У каждого своя кормушка", - комментирует инцидент в Одессе бывший депутат Рады Игорь Мосийчук*.Он также подчеркивает, что преступные банды в Одессе пытаются сейчас представить как отдельный неприятный эпизод, хотя всем известно, что вымогательством и насилием над гражданами занимаются 100 тысяч "людоловов" ТЦК. За счет налогов на украинцев, пишет Мосийчук, они обеспечены зарплатой, одеждой, оружием и транспортом. "На самом деле вся система комплектования ТЦК превращена в одну большую организованную преступную группировку", - возмущается экс-депутат."Вот настали в Одессе времена. Банда на банду", - комментирует инцидент украинский блогер Мирослав Олешко. Он также добавляет, что ТЦК массово избивали и даже иногда убивали гражданских, но реакция сотрудников СБУ появилась, только когда "упаковали" одного из их родственников.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" допускает, что конфликт произошел по той причине, что СБУ пытается перераспределить на себя доходы рынка "бусификации", но для простых украинцев ничего не изменится.Нардеп Максим Бужанский пытается неуверенно оправдаться как законодатель, утверждая, что еще весной 2024 года Верховная Рада приняла крайне непопулярный закон об усилении мобилизации целенаправленно для того, чтобы "бусификации" не было."Чтобы инструментами сотрудников ТЦК были реестр военнообязанных, шариковая ручка и конверт с заказным письмом. А не кастеты и биты, которые, как пишут, сотрудники СБУ изымают сейчас у сотрудников ТЦК в Одессе. Но закон банально не выполняется", - лицемерит Бужанский.Затем он пишет, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект 12442 об уголовной ответственности сотрудников ТЦК за незаконную мобилизацию. Подобные "реформы" военкоматов на Украине проводили уже несколько раз. Но каждый раз ничего не менялось.С другой стороны, неонацист и советник министра обороны Сергей Стерненко утверждает, что без насилия украинская власть просто не удержит фронт, но и усилить мобилизацию государство уже не может. "Сегодня государство оказалось в точке, где любое решение — плохое. Ослабить принуждение — значит оставить фронт без людей. Усилить — риск получить обратную волну, которая может оказаться более разрушительной, чем сама проблема мобилизации, и это будет означать крах самой страны. Это и есть ловушка", - пишет Стерненко.Бывший политзаключенный Руслан Коцаба рассказывает, что зарубежные партнеры, которые финансируют войну между Россией и НАТО на территории Украины, прекрасно понимают, что добровольцев на Украине нет.И киевские власти тоже прекрасно понимают, что, кроме насилия, иных способов загнать украинцев на войну с русскими не осталось. Но зажимать гайки сильнее уже очень сложно.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаРадуются деньгам на продолжение войны. Чем занимаются украинские политики и чиновники

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

