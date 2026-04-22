Радуются деньгам на продолжение войны. Чем занимаются украинские политики и чиновники

Представители украинской верхушки сейчас несказанно возрадовались перспективам продолжения войны, на которую Запад пообещал подбросить денег

2026-04-22T06:06

эксклюзив

Сначала результаты выборов в Венгрии обнадежили украинскую власть вероятностью выделения еврокредита в размере 90 млрд евро. Затем генсек НАТО Марк Рютте пообещал военной помощи на 60 млрд. Ряд европейских партнеров Киева всерьез занялись вопросом депортации украинских мужчин в руки ТЦК ради продолжения войны."Вопрос с кредитом для Украины от ЕС почти решен, а значит, начинают мягко прогревать нарратив про ужесточение мобилизации, как необходимость защиты страны (интересов Зе-элиты, олигархов и спонсоров)", - пишет украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный".Такая щедрость западных партнеров приободрила украинских "ястребов", хотя деньги и ресурсы еще не получены. Еще недавно ряд представителей украинской элиты осторожно высказывались о возможности заключения мира, поскольку администрация США посадила их на голодный паек. Теперь же, после обещаний из НАТО и Евросоюза, вновь возобладала воинственная риторика.Националистка и пропагандистка Оксана Соколова взяла у Владимира Зеленского интервью 20 апреля, в котором он подтвердил отказ выводить ВСУ из Донбасса. На основании этого интервью Соколова пишет, что завершением войны пока и не пахнет. Она советует наращивать производство вооружений с европейскими партнерами, чтобы найти альтернативу американскому оружию. И продолжаться это должно до тех пор, по её словам, пока "не упадет" Россия. Сам же Зеленский в который раз рассказал о том, что у РФ якобы большие проблемы с экономикой.Депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Анатолий Остапенко тоже заявил, что период мобилизации на Украине будет продолжаться еще долго, а в определенный момент придется и снижать мобилизационный возраст.Как пишет бывшая заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, выделение кредитов уже говорит о том, что на мир Киев не согласится. "Воевать будем долго. Превратить этот ресурс в оружие – нетривиальная задача. Без людей на войне и в индустрии этого не получится", - пишет Черногоренко, предлагая сделать мобилизацию "ассиметричной". Вместе с тем она подчеркивает, что современная украинская армия – это корпорация.Оппозиционная украинская журналистка и телеведущая Диана Панченко тоже отмечает, что Украина превратилась в корпорацию, но корпорацию монстров. "Покажу приблизительные цифры, от которых вы ужаснетесь. По словам депутата от "Слуги народа" Дмитрия Микиши (специально ссылаюсь на депутатов Зеленского), ТЦК выбивают с людей около 2 миллиардов долларов взяток в год. Приблизительно столько же - 2 миллиарда долларов в год - по оценкам международных организаций, зарабатывают так называемые Офисы. Украина стала мировым центром мошеннических кол-центров. С 2022 года ТЦК и мошенники в Украине заработали до 16 миллиардов долларов", - пишет Панченко, подчеркивая, что украинские военкомы зарабатывают больше, чем корпорация Boeing.Естественно, ни тем, кто получает западные кредиты на войну, ни тем, кто обогащается на насильственной мобилизации, прекращение войны не выгодно. Сотрудники ТЦК и врачи медицинских комиссий стали на Украине нуворишами.Только в маленьком городке Берегово Закарпатской области на днях задержали руководителя военно-врачебной комиссии Владимира Паука по подозрению во взяточничестве. По данным местных пабликов, при обыске у него дома обнаружили около 500 тысяч долларов наличными, полученных за фиктивные справки о непригодности к службе.Депутаты Рады тоже регулярно голосуют за продление военного положения, что предполагает для них сохранение коррупционных доходов. Антикоррупционное движение "Чесно" сообщило на днях, что сейчас в парламенте работают 50 депутатов, против которых выдвинуты подозрения в совершении уголовных преступлений."И пока продолжаются судебные процессы, депутаты сохраняют свои мандаты, получают зарплату, а порой покупают новые украшения с бриллиантами, автомобили и даже жилье за рубежом. Жизнь депутатов, находящихся под подозрением, не останавливается на время следствия", - сообщает "Чесно". Для них война – мать родна.Однако, как отмечает украинский финансовый аналитик Даниил Монин, если война продлится до 2030 года, то в стране вряд ли останется больше 20 млн человек. "Еще не Парагвай, но есть на что равняться, а судя по желанию патриотов устраивать геноцид ухилянтов, в которых записали весь народ Украины, которые просто хотят жить в мирной стране, из этих 20 млн два миллиона будут находиться в тюрьме и 4-6 млн в розыске", - полагает аналитик.Именно такую "страну мечты" строят украинские политические элиты за деньги европейских демократий.Беспомощность и трусость полиции. Что говорят на Украине о расстреле людей в Киеве

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

