https://ukraina.ru/20260422/1060085971.html

Что Ленин заложил под Союз

Что Ленин заложил под Союз - 22.04.2026 Украина.ру

Что Ленин заложил под Союз

22 апреля - день рождения В.И. Ленина, который создал не имеющее аналогов государство - СССР. Казалось бы, история давно быльём поросла – вопрос о воссоздании СССР в какой-либо форме не стоит. Однако, травма от распада сверхдержавы была слишком сильна – у людей сохраняется иррациональный страх и вполне рациональное желание понять, что произошло

2026-04-22T08:00

2026-04-22T08:00

2026-04-22T08:00

история

история

история ссср

ссср

россия

польша

ленин

карл маркс

иосиф сталин

центральная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/06/1054922443_0:611:2048:1763_1920x0_80_0_0_5742c2514accfaea3d9e4e0c44053d7e.jpg

Сейчас популярно мнение, в соответствии с которым возможность распада была заложена в саму основу созданного в декабре 1922 года государства – ведь республики имели право на выход из состава Союза.Действительно, ситуация несколько абсурдная – у СССР ведь, в теории, даже территории не было – в любой момент составлявшие его республики (их в разные периоды было от 4-х до 16-ти) могли из состава СССР выйти, а другие, находящиеся, например, в Африке – войти. Это теория. На практике, как мы понимаем, ничего такого быть не могло – СССР состоялся как актуальная форма российского государства.Однако Ленин-то вовсе не новую версию России задумывал. Он задумывал базу Мировой революции. И со своей точки зрения он действовал совершенно логично и рационально.Первое в мире государство рабочих и крестьян должно было стремительно расширяться, корпус Гая уже рвался через труп белой Польши в Германию, а потому надо было предельно упростить вступление новых республик в состав союза.Во-первых, вступлению республик не должны были мешать национальные предрассудки, всё ещё присутствующие среди рабочего класса.Потому у польских, например, пролетариев не должно было быть сомнений, что социалистическая Польша вступает в состав первого в мире социалистического государства, а не в состав социалистической России. Даже несмотря на то, что возглавляют его российские большевики, а столица находится в Москве.Именно поэтому союз должен был быть не только максимально денационализирован, но и должно было подчёркиваться, что он решительно разрывает с имперским прошлым, включая постоянное шпыняние государствообразующей нации. А если русский язык почему-то сохраняется в качестве государственного, так это для простоты.Во-вторых, проще присоединять к федеративному союзу новую национальную республику, чем вводить в состав унитарного государства новую территорию.В целом, Ленин просто предлагал использовать национализм в интересах мировой пролетарской революции.На практике это не так уж сильно помогало – "буржуазно-националистические силы" (как на грех – почти сплошь социалисты) всё равно рассматривали большевиков-интернационалистов в качестве конкурентов и шли на соглашение с ними только тогда, когда победа большевиков была уже неизбежной (так чуть не вошёл в состав Совнаркома УССР один из лидеров Центральной Рады Владимир Винниченко).Трудно сказать, боялся ли Ленин мятежа националистов окраин, но даже если боялся, он был неправ – во второй половине 1930-х годов Сталин без особого напряжения свернул политику коренизации и подавил националистический актив как в союзных, так и в автономных республиках, сделав государство фактически унитарным, при формальном сохранении изначальной формы.В-третьих, Ленин не видел рисков ухода национальных республик из состава СССР по той простой причине, что для них любая буржуазная страна являлась естественным врагом, в то время как единственным союзником могла быть только страна социалистическая.Это уже потом, во время Второй Мировой войны оказалось, что у социалистического государства могут быть капиталистические союзники. А ещё позже выяснилось, что социалистические государства от капиталистических отличаются только идеологией, причём два социалистических государства могут не только иметь разные интересы, но даже и вступать друг с другом в военные конфликты (как Китай и Вьетнам в 1979 году).В-четвёртых, Ленин предполагал, что существование не только национальных, но и вообще каких-либо других государств будет исторически непродолжительным (Маркс писал "вам, может быть, придется пережить ещё 15, 20, 50 лет гражданских войн и международных столкновений"). Потому заботиться о необходимости длительного и устойчивого существования СССР смысла нет – ему на смену придут более совершенные формы человеческой организации (ни Маркс с Энгельсом, ни, тем более, Ленин, понятия не имели, что это будут за формы).Исходя из всего сказанного можно сделать вывод, что Ленин не считал серьёзными факторы риска, которые возникали в случае такой организации государства, зато для тех задач, которые должно было решать революционное государство, такая форма была если не идеальной, то вполне рациональной."Плана Б" на случай задержки мировой революции у Ленина не было, и он не смог предложить ничего, кроме возвращения к капиталистической экономике при сохранении социалистической надстройки (кстати, именно эта форма оказалась в итоге наиболее перспективной). Впрочем, задержку он считал незначительной и не видел необходимости менять форму государства.На историческом опыте мы знаем, что Ленин, будучи увлечён до поры до времени работающей теорией (опираясь на которую он подписал Брестский мир и оказался прав) в конечном итоге ошибся. Но он-то не знал, что теория ошибочная…Ну и в заключение отметим два момента, связанных с распадом государств.Российская Империя, которая лишь отчасти строилась на включении в состав полноценных национально-государственных организмов (Польша, Финляндия и др.), распалась совершенно непредсказуемым образом. На территории современной Украины – буквально до уровня отдельных сёл. Отсутствие подготовленных кадров и готовой системы власти никакой роли не сыграли.Украинская государственность при этом сформировалась буквально из ничего, и, самое главное, вообще без участия большевиков. Центральную Раду как орган управления территорией нескольких губерний благополучно признало Временное правительство. Хотя по статусу ЦР ничем не отличалось от Васюковского шахматного клуба. Но представить себе переговоры Совнаркома с этим клубом мы не можем, а вот Александр Фёдорович Керенский переговоры с таким же клубом не только представлял, но и вёл… Но Украину "придумал", конечно, Ленин (впрочем, позиция ВП в переговорах с ЦР ужесточилась после попытки большевистского мятежа в июле 1917 года).А вот что касается распада СССР…С одной стороны, ни одна из союзных республик не воспользовалась существовавшей процедурой выхода из Союза ССР и не сослалась на соответствующую конституционную норму.С другой стороны, СССР не распался по границам союзных республик – мы помним казусы Карабаха, Приднестровья, Абхазии и Осетии. А ведь это отчасти сталинские автономии, которые считаются по сей день схемой более надёжной чем ленинские союзные республики, а отчасти просто исторические регионы.В конечном итоге разделение СССР на союзные республики, в которых были воспитаны собственные управленческие элиты, распад страны не столько ускорил, сколько ввёл в понятное русло. Сам же распад был следствием отказа от руководящей и направляющей роли КПСС, как в 1917 году распад России последовал за отречением императора.И вот именно это и было той самой "бомбой" – Ленин создал государство, скреплённое не юридической формой, а общей идеологией и партийной вертикалью (кстати, реализованный формат вертикали был не единственным возможным – национал-коммунисты требовали, чтобы высшей инстанцией над республиканскими партиями был не московский ЦК, а Коминтерн). Как только из Союза выдернули несущую конструкцию - запрещённую в августе 1991 года КПСС, Союз тут же рухнул...Однако ставить это в вину Ленину было бы неверно. С одной стороны, конструкция СССР не сказать, чтобы принципиально отличалась от конструкции Российской империи которая тоже рухнула, как только отрёкся император. С другой стороны - мало ли распадалось унитарных государств с вполне "классической" организацией?

ссср

россия

польша

российская империя

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0f/1038770508_413:51:865:503_100x100_80_0_0_90740e6cab3464d730d19c2e25400337.jpg

история, история ссср, ссср, россия, польша, ленин, карл маркс, иосиф сталин, центральная рада, xx век, распад, российская империя