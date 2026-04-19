Прелюдия независимости. 35 лет с начала "августовского путча" ГКЧП

"Августовский путч" 1991 года - одно из решающих событий в истории Украины. Если бы не неудачная попытка переворота, то Верховная Рада долго тянула бы с провозглашением независимости и, возможно, в соответствии с анекдотами осталась бы в Союзе тогда, когда все остальные из неё вышли бы...

2026-04-19T08:00

Очевидно, что никакого вклада в победу оппозиции во главе с Ельциным Украина не привнесла – она оставалась одной из самых стабильных советских республик. Она до последнего выжидала и выжала максимум из ситуации междувластия. Так же, кажется, вёл себя Иван Мазепа в 1689 году, когда оказался в Москве во время резкого обострения отношений между Петром I и царевной Софьей.17 августа состоялась встреча будущих членов ГКЧП на объекте "АБЦ" – закрытой гостевой резиденции КГБ. Было принято решение ввести чрезвычайное положение с 19 августа, сформировать ГКЧП, потребовать от президента СССР Михаила Горбачёва подписать соответствующие указы или уйти в отставку и передать полномочия вице-президенту Геннадию Янаеву.Президента России Бориса Ельцина предполагалось задержать на аэродроме "Чкаловский" по прилёту из Казахстана для беседы с министром обороны Язовым, дальше действовать в зависимости от результатов переговоров.Программа ГКЧП была нехитрая, и сводилась, по сути, к двум пунктам.Во-первых, "наведение порядка" и законности на основе "безусловного верховенства" Конституции и законов СССР. Полагаем, что сами члены ГКЧП понятия не имели, как это будет осуществляться – до этого на протяжении уже нескольких лет союзные власти не могли навести порядок в том же Карабахе или Прибалтике.Во-вторых, недопущение подписания нового Союзного договора (его отчаянно критиковал Анатолий Лукьянов). Проект, который готовился в рамках "Ново-Огарёвского процесса" (термин сейчас давно забыт), мог быть хорошим или плохим (скорее второе), но сохранить союз без учёта мнений республиканских элит было нельзя. Как ГКЧП собирался это делать, тоже неизвестно (похоже и самим членам ГКЧП).18 августа путчисты отправились в крымский Форос, где отдыхал Горбачёв, и озвучили ему свои требования. Глава СССР с ультиматумом не согласился. Путчисты от своего не отступили: вечером на президентской даче были отключены все виды связи, в том числе канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР. С этого момента Горбачёв никакой связи со страной не имел и на ситуацию никак не влиял.С другой стороны, никак на ситуацию в Форосе не влияли и украинские власти, а также "демократическая общественность" Крыма.В ночь на 19 августа, когда ГКЧП только был создан, ЦК КПУ от имени своего секретариата отправил в обкомы секретную шифровку, в которой рекомендовалось:"В связи с введением в стране чрезвычайного положения важнейшей задачей партийных комитетов является содействие Государственному Комитету по чрезвычайному положению в СССР. (…) Любые демонстрации, митинги, манифестации, забастовки должны быть исключены. (…) Сориентируйте руководителей средств массовой информации на необходимость воздержаться от публикации любых материалов, которые могут дестабилизировать обстановку".В частности, ещё ночью милиция и КГБ взяли под особенно плотный контроль здание украинского телевидения на Крещатике, 26.Интересно, кстати, что полдня 19 августа УТ-1 транслировала сигнал ЦТ (первый канал союзного центрального телевидения из Останкино), где передавали "Лебединое озеро". Кстати, балет был во всех программах и никакого отношения к ГКЧП не имел, поскольку его трансляция была запланирована за две недели до событий. Во второй половине дня УТ-1 вернула свою программу, но передавала, по рекомендации Кравчука, только нейтральные художественные и научно-популярные фильмы.Утром 19 августа 1991 года в Киев прибыл представитель ГКЧП, генерал армии Валентин Варенников, который предъявил ультиматум председателю Верховной Рады Леониду Кравчуку. Генерал, поддержанный первым секретарем ЦК КПУ Станиславом Гуренко, потребовал безусловного выполнения на территории Украины всех решений ГКЧП и заявил, что в случае проведения забастовок, митингов, актов неповиновения будут использованы войска, которые уже стягивались в Киев.Кравчук вводить в республике режим чрезвычайного положения отказался. Тем не менее, Совет Министров УССР создал временную комиссию по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Постановление подписал первый зампредсовмина Константин Масик, а возглавил комиссию министр УССР по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций Евгений Марчук.Руководство Верховной Рады призвало население Украины сохранять спокойствие. Часть членов Президиума Верховной Рады из числа оппозиционеров (Владимир Гринёв, Александр Емец, Дмитрий Павлычко, Лесь Танюк, Игорь Юхновский, Владимир Яворивский) выступили с заявлением, в котором действия ГКЧП квалифицировались как антиконституционные и незаконные, а также объявлялось о поддержке демократических сил России. Была создана парламентская коалиция "Независимая демократическая Украина", которая объединила 27 партий и общественных движений. Коалиция призвала народ к забастовкам и актам гражданского неповиновения.Вечером Кравчук обратился к общественности по телевидению. Его выступление носило примирительный характер:"Наша позиция – это позиция взвешенности и ещё раз взвешенности. Это защита конституционных норм, защита законов. Всё, что идёт вопреки этой позиции, одобренной народом, является для нас неприемлемым. Мы должны отстоять законы, защитить демократию, утвердить в обществе законный порядок, защитить интересы людей. Мы должны действовать так, чтобы не пролилась невинная кровь".ЦТ же передало смонтированное интервью Кравчука, из которого следовала полная поддержка ГКЧП.Утром 21 августа группа депутатов из оппозиционного объединения "Народная рада" встретилась с Кравчуком и потребовала от него созыва внеочередной сессии парламента. Сессия была открыта 24 августа.Надо отметить, что действительно массового протеста против диктатуры ГКЧП на Украине не наблюдалось. Народный Рух Украины призывал граждан "создавать организационные структуры активного сопротивления". Аналогичная по взглядам молодежная организация "Союз украинского студенчества" заявила о намерении начать "акции гражданского неповиновения". 21 августа несколько тысяч киевлян выступили в поддержку демократии у здания горсовета.Решительнее действовали львовяне. 19 августа областной организацией Руха принято обращение к жителям Львовской области с осуждением ГКЧП, призывом к объединению всех демократических сил и бойкоту указов антиконституционных органов. Интересно, что руководители националистических организаций тогда заявляли о поддержке российского президента Ельцина. 20 августа во Львове состоялся многочисленный митинг.19 августа в Донецком горсовете собралось более 50 депутатов областного и городского советов. Они приняли обращение к Президиуму Верховной Рады УССР и к жителям города, в котором заявили о категорическом непризнании ГКЧП. Донецкий забастовочный комитет в знак протеста против действий ГКЧП начал готовить шахтёрскую забастовку. Сессия Харьковского горсовета расценивала образование ГКЧП как "тяжелейшее преступление".Почти во всех крупных городах проходили частные акции, направленные против ГКЧП. Например, 21 августа был задержан рабочий Днепропетровской мебельной фабрики Денис Красковский, расклеивавший антипутчистские листовки от лица группы "Политический лицей".Всего по всей республике было задержано несколько десятков человек (в основном 21-го числа, и в основном они были в тот же день выпущены).Некоторые жители Украины принимали участие в московских событиях. Над одним из танков, который 21 августа перешёл на сторону защитников Верховного Совета РСФСР, был поднят сине-жёлтый флаг.Впрочем, события развивались столь стремительно, что какое-то серьёзное сопротивление развернуться и не успело, – уже утром 21 августа министр обороны СССР, маршал Дмитрий Язов приказал вывести из Москвы войска, в 17 часов ГКЧП был распущен, а ночью вице-президент РСФСР Александр Руцкой и председатель Совета министров России Иван Силаев доставили Горбачёва в Москву.А 24 августа была запрещена КПУ и провозглашена независимость Украины.Предсказуемым образом попытка что-то сохранить без внятной программы и трясущимися руками (у Янаева действительно был сильнейший тремор – накануне члены ГКЧП капитально набрались, Лукьянов даже не смой выйти на пресс-конференцию) привела к полному разрушению сохраняемого… Без ГКЧП Союз всё равно развалился бы, но процесс был бы более растянут во времени.

Василий Стоякин

история, гкчп, история ссср, история украины, независимость, украина, леонид кравчук, верховная рада, 1991-ый, ссср, москва, михаил горбачёв, борис ельцин, кпу, переворот