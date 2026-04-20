ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении
ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении - 20.04.2026 Украина.ру
ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении
Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
2026-04-20T01:47
2026-04-20T01:47
2026-04-20T01:47
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
🟥 Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино. Украинские формирования постепенно откатываются на позиции к западу от села и порой проводят контратаки с целью не допустить углубления ВС РФ в свои порядки;🟥 Занятие северо-западной части Гришино и расположенного рядом ставка Утятник позволило ВС РФ частично обезопасить от контратак маршруты снабжения в населенном пункте и нарастить частоту атак на позиции ВСУ на левом берегу реки Гришинка. В результате штурмовикам удалось фактически полностью оттеснить украинские формирования из села и завязать бои за цепь расположенных западнее опорных пунктов;🟥 Согласно кадрам объективного контроля, отдельные штурмовые группы уже достигли лесополос в районе пруда Полежаевка и теперь продвигаются дальше на северо-запад в сторону Мирного. Это не только создает угрозу путям снабжения подразделений ВСУ в районе Васильевки, но и позволяет ВС РФ расширять полуохват позиций противника у трассы М-30;🟥 Севернее продолжаются тяжелые бои на участке Родинское — Ивановка. Бойцы группы войск "Центр" стремятся оттеснить украинские формирования с территории бывшей шахты "Запорожская" и шахты №2 "Водянская". Их подвальные помещения российские войска смогут использовать для накопления личного состава;🟥 Основные ресурсы противника на данный момент направлены на сдерживание российских войск на подступах к линии фортификаций, достижение которой позволит Подразделениям ВС РФ использовать её укрепления в качестве укрытий. Главную роль в этом играют многочисленные расчеты БПЛА, борьба с которыми и становится приоритетной задачей для развития наступления.Ранее сообщалось, что российские штурмовики пробились к железнодорожному вокзалу в Константиновке.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
доброполье
днр
константиновка
украина
украина.ру, россия, наступление вс рф, вс рф, сво, новости сво, спецоперация, доброполье, днр, константиновка, всу, вооруженные силы украины, украина
Украина.ру, Россия, наступление ВС РФ, ВС РФ, СВО, новости СВО, Спецоперация, Доброполье, ДНР, Константиновка, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении
Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
🟥 Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино. Украинские формирования постепенно откатываются на позиции к западу от села и порой проводят контратаки с целью не допустить углубления ВС РФ в свои порядки;
🟥 Занятие северо-западной части Гришино и расположенного рядом ставка Утятник позволило ВС РФ частично обезопасить от контратак маршруты снабжения в населенном пункте и нарастить частоту атак на позиции ВСУ на левом берегу реки Гришинка. В результате штурмовикам удалось фактически полностью оттеснить украинские формирования из села и завязать бои за цепь расположенных западнее опорных пунктов;
🟥 Согласно кадрам объективного контроля, отдельные штурмовые группы уже достигли лесополос в районе пруда Полежаевка и теперь продвигаются дальше на северо-запад в сторону Мирного. Это не только создает угрозу путям снабжения подразделений ВСУ в районе Васильевки, но и позволяет ВС РФ расширять полуохват позиций противника у трассы М-30;
🟥 Севернее продолжаются тяжелые бои на участке Родинское — Ивановка. Бойцы группы войск "Центр" стремятся оттеснить украинские формирования с территории бывшей шахты "Запорожская" и шахты №2 "Водянская". Их подвальные помещения российские войска смогут использовать для накопления личного состава;
🟥 Основные ресурсы противника на данный момент направлены на сдерживание российских войск на подступах к линии фортификаций, достижение которой позволит Подразделениям ВС РФ использовать её укрепления в качестве укрытий. Главную роль в этом играют многочисленные расчеты БПЛА, борьба с которыми и становится приоритетной задачей для развития наступления.
