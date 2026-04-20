Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/vs-rf-razvivayut-nastuplenie-v-okrestnostyakh-grishino-na-dobropolskom-napravlenii-1078071745.html
ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении
Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
2026-04-20T01:47
2026-04-20T01:47
украина.ру
россия
наступление вс рф
вс рф
сво
новости сво
спецоперация
доброполье
днр
константиновка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238403_0:0:2910:1638_1920x0_80_0_0_989548fdf4f1b4d86dcfbad6704ecc1f.jpg
🟥 Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино. Украинские формирования постепенно откатываются на позиции к западу от села и порой проводят контратаки с целью не допустить углубления ВС РФ в свои порядки;🟥 Занятие северо-западной части Гришино и расположенного рядом ставка Утятник позволило ВС РФ частично обезопасить от контратак маршруты снабжения в населенном пункте и нарастить частоту атак на позиции ВСУ на левом берегу реки Гришинка. В результате штурмовикам удалось фактически полностью оттеснить украинские формирования из села и завязать бои за цепь расположенных западнее опорных пунктов;🟥 Согласно кадрам объективного контроля, отдельные штурмовые группы уже достигли лесополос в районе пруда Полежаевка и теперь продвигаются дальше на северо-запад в сторону Мирного. Это не только создает угрозу путям снабжения подразделений ВСУ в районе Васильевки, но и позволяет ВС РФ расширять полуохват позиций противника у трассы М-30;🟥 Севернее продолжаются тяжелые бои на участке Родинское — Ивановка. Бойцы группы войск "Центр" стремятся оттеснить украинские формирования с территории бывшей шахты "Запорожская" и шахты №2 "Водянская". Их подвальные помещения российские войска смогут использовать для накопления личного состава;🟥 Основные ресурсы противника на данный момент направлены на сдерживание российских войск на подступах к линии фортификаций, достижение которой позволит Подразделениям ВС РФ использовать её укрепления в качестве укрытий. Главную роль в этом играют многочисленные расчеты БПЛА, борьба с которыми и становится приоритетной задачей для развития наступления.Ранее сообщалось, что российские штурмовики пробились к железнодорожному вокзалу в Константиновке.
россия
доброполье
днр
константиновка
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1b/1077238403_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_74bbf89e3bf2810cc39551f84e129306.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ВС РФ развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении

01:47 20.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино на Добропольском направлении. Об этом в ночь на 20 апреля сообщает телеграм-канал "Рыбарь"
🟥 Российские подразделения развивают наступление в окрестностях Гришино. Украинские формирования постепенно откатываются на позиции к западу от села и порой проводят контратаки с целью не допустить углубления ВС РФ в свои порядки;
🟥 Занятие северо-западной части Гришино и расположенного рядом ставка Утятник позволило ВС РФ частично обезопасить от контратак маршруты снабжения в населенном пункте и нарастить частоту атак на позиции ВСУ на левом берегу реки Гришинка. В результате штурмовикам удалось фактически полностью оттеснить украинские формирования из села и завязать бои за цепь расположенных западнее опорных пунктов;
🟥 Согласно кадрам объективного контроля, отдельные штурмовые группы уже достигли лесополос в районе пруда Полежаевка и теперь продвигаются дальше на северо-запад в сторону Мирного. Это не только создает угрозу путям снабжения подразделений ВСУ в районе Васильевки, но и позволяет ВС РФ расширять полуохват позиций противника у трассы М-30;
🟥 Севернее продолжаются тяжелые бои на участке Родинское — Ивановка. Бойцы группы войск "Центр" стремятся оттеснить украинские формирования с территории бывшей шахты "Запорожская" и шахты №2 "Водянская". Их подвальные помещения российские войска смогут использовать для накопления личного состава;
🟥 Основные ресурсы противника на данный момент направлены на сдерживание российских войск на подступах к линии фортификаций, достижение которой позволит Подразделениям ВС РФ использовать её укрепления в качестве укрытий. Главную роль в этом играют многочисленные расчеты БПЛА, борьба с которыми и становится приоритетной задачей для развития наступления.
Ранее сообщалось, что российские штурмовики пробились к железнодорожному вокзалу в Константиновке.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
