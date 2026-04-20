"Враг народа": блогер Боня и тележурналист Соловьёв обменялись обвинениями
2026-04-20T17:50
новости
владимир соловьев
украина
россия
враги
шпиономания
соцсети
блогер
иноагент
российские сми
В своём аккаунте Боня сообщила, что Соловьёв обратился в Минюст, в Следком "и много куда ещё" с заявлениями на тему деятельности блогера. По словам Бони, телеведущий пытался представить её деятельность враждебной государству и похожей на деятельность иностранного агента, но потерпел фиаско и продемонстрировал это всей стране.
"И враг народа здесь точно не я, это Вы! Именно Вы должны представлять интересы людей, имея свой "рупор" в виде шоу. Но вместо этого, Вы нагнетаете атмосферу еще хуже. И мы это так не оставим", - написала Боня.
Она признала, что желала купить украинское гражданство Украины, где родился её отец, но отвергла связи с Владимиром Зеленским.
"Вы пытаетесь из меня сделать врага, не предоставив ни одного доказательства. Потому что вы так решили, персонаж Соловьев. Вы решили, что я уже продана Зеленскому или кому-то еще", — заявила Боня.
Она также обратила внимание на то, что Соловьёв проигрывает ей по числу подписчиков в соцсетях. Ранее Боня выступила с призывом к руководству России снять ограничения, препятствующие доступу к информации через интернет.
