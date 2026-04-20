"Враг народа": блогер Боня и тележурналист Соловьёв обменялись обвинениями
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260420/vrag-naroda-bloger-bonya-i-telezhurnalist-solovv-obmenyalis-obvineniyami-1078104060.html
"Враг народа": блогер Боня и тележурналист Соловьёв обменялись обвинениями
Телеведущий Владимир Соловьёв является "врагом народа", который доносительствует и "раскачивает лодку". Об этом заявила блогер Виктория Боня
новости
владимир соловьев
украина
россия
враги
шпиономания
соцсети
блогер
иноагент
российские сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102954/85/1029548595_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_a169fd9adb55dc900adf39e96645eae7.jpg
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102954/85/1029548595_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_de8379f69c0577383081bbc76b015ed4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"Враг народа": блогер Боня и тележурналист Соловьёв обменялись обвинениями

© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкЗакрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля Боня
Закрытие 71-го Каннского международного кинофестиваля Боня - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Телеведущий Владимир Соловьёв является "врагом народа", который доносительствует и "раскачивает лодку". Об этом заявила блогер Виктория Боня
В своём аккаунте Боня сообщила, что Соловьёв обратился в Минюст, в Следком "и много куда ещё" с заявлениями на тему деятельности блогера. По словам Бони, телеведущий пытался представить её деятельность враждебной государству и похожей на деятельность иностранного агента, но потерпел фиаско и продемонстрировал это всей стране.
"И враг народа здесь точно не я, это Вы! Именно Вы должны представлять интересы людей, имея свой "рупор" в виде шоу. Но вместо этого, Вы нагнетаете атмосферу еще хуже. И мы это так не оставим", - написала Боня.
Она признала, что желала купить украинское гражданство Украины, где родился её отец, но отвергла связи с Владимиром Зеленским.
"Вы пытаетесь из меня сделать врага, не предоставив ни одного доказательства. Потому что вы так решили, персонаж Соловьев. Вы решили, что я уже продана Зеленскому или кому-то еще", — заявила Боня.
Она также обратила внимание на то, что Соловьёв проигрывает ей по числу подписчиков в соцсетях. Ранее Боня выступила с призывом к руководству России снять ограничения, препятствующие доступу к информации через интернет.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВладимир СоловьевУкраинаРоссияврагишпиономаниясоцсетиблогериноагентРоссийские СМИинтернет
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
