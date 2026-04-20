Терактов на Украине будет больше - посол России - 20.04.2026 Украина.ру
Терактов на Украине будет больше - посол России
Терактов на Украине будет больше - посол России - 20.04.2026 Украина.ру
Терактов на Украине будет больше - посол России
Перестрелка в Киеве с захватом заложников стала поводом для неутешительных прогнозов по ситуации на Украине. О них рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает rg.ru
2026-04-20T18:20
Российский дипломат указал на три причины ухудшения криминогенной обстановки на Украине.Мирошник указал на нарастающую депрессию в украинском обществе. Во-вторых на увеличение числа бывших военных, "умеющих убивать", а в-третьих - на большое количестве оружия на руках у населения Украины.В совокупности эти факторы могут привести к тому, что "на Украине число терактов, аналогичных киевскому, будет расти", уверен Мирошник."Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернется под руку", - сказал дипломат.По его мнению, режим Владимира Зеленского не выполняет социальные обязательства перед людьми и только лишь "закручивает гайки принуждения". У рядового украинца в текущем конфликте нет личной заинтересованности, отметил Мирошник. Теперь население Украины лишь наблюдает, как "Зеленский и его окружение пухнут от коррупционных доходов", пока другие люди обречены на испытание всех тягот конфликта, смысла в котором не видят.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Брюссель отменяет наследие Орбана, Ближний Восток "празднует" победу США. Хроника событий на утро 14.04Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
россия
киев
Украина.ру
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Терактов на Украине будет больше - посол России

18:20 20.04.2026
 
© РИА Новости . МИД РФРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости . МИД РФ
Перестрелка в Киеве с захватом заложников стала поводом для неутешительных прогнозов по ситуации на Украине. О них рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, сообщает rg.ru
Российский дипломат указал на три причины ухудшения криминогенной обстановки на Украине.
Мирошник указал на нарастающую депрессию в украинском обществе. Во-вторых на увеличение числа бывших военных, "умеющих убивать", а в-третьих - на большое количестве оружия на руках у населения Украины.
В совокупности эти факторы могут привести к тому, что "на Украине число терактов, аналогичных киевскому, будет расти", уверен Мирошник.
"Люди с подорванной психикой и сталкивающиеся с несправедливостью режима будут вымещать свои проблемы на беззащитных и всех, кто подвернется под руку", - сказал дипломат.
По его мнению, режим Владимира Зеленского не выполняет социальные обязательства перед людьми и только лишь "закручивает гайки принуждения".
У рядового украинца в текущем конфликте нет личной заинтересованности, отметил Мирошник. Теперь население Украины лишь наблюдает, как "Зеленский и его окружение пухнут от коррупционных доходов", пока другие люди обречены на испытание всех тягот конфликта, смысла в котором не видят.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
