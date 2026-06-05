https://ukraina.ru/20260605/zachischat-kupyansk-trudno-no-my-berezhem-lichnyy-sostav-evseev-o-situatsii-v-kharkovskoy-oblasti-1079839466.html

"Зачищать Купянск трудно, но мы бережем личный состав": Евсеев о ситуации в Харьковской области

"Зачищать Купянск трудно, но мы бережем личный состав": Евсеев о ситуации в Харьковской области - 05.06.2026 Украина.ру

"Зачищать Купянск трудно, но мы бережем личный состав": Евсеев о ситуации в Харьковской области

Освобождение Купянска идет непросто, зачистка города требует времени. Крупной украинской группировки на левом берегу Оскола уже нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-05T05:30

2026-06-05T05:30

2026-06-05T05:30

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Отвечая на вопрос о ситуации на северо-востоке Харьковской области, Евсеев рассказал о ситуации в Купянске. "Освобождение Купянска идет тяжело. Даже на левом берегу Оскола у нас полного контроля нет. Хотя крупной украинской группировки там тоже больше нет, потому что она была разбита. Там сейчас в основном серая зона", — сообщил он.Эксперт также рассказал о положении на западном берегу Оскола. "Западный берег мы тоже не полностью контролируем. Но мы смогли зайти в центр города, рассекая группировку противника", — пояснил Евсеев.По словам эксперта, российское командование не форсирует события, чтобы избежать лишних потерь. "Тем не менее, по Купянску все равно надо давать осторожные прогнозы. Зачищать его трудно, а мы бережем личный состав", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О штурме укрепрайона под Новопавловкой, актуальных задачах для минометных расчетов, тяжелом труде и усложнившейся логистике на фронте — в материале Игоря Гомольского "Гвардии лейтенант Евгений Паньков: "Там, где физических сил не хватает, мы стараемся работать головой" на сайте Украина.ру.

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