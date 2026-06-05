https://ukraina.ru/20260605/gotovy-k-tomu-chto-zelenskiy-budet-pravit-vechno-eksperty-o-khode-voyny-i-degumanizatsii-ukrainy-1079808837.html

"Готовы к тому, что Зеленский будет править вечно". Эксперты о ходе войны и дегуманизации Украины

"Готовы к тому, что Зеленский будет править вечно". Эксперты о ходе войны и дегуманизации Украины - 05.06.2026 Украина.ру

"Готовы к тому, что Зеленский будет править вечно". Эксперты о ходе войны и дегуманизации Украины

В экспертном сообществе обсуждают, насколько велик реальный ущерб от "воздушной войны", можно ли рассчитывать таким путём одержать победу. Думают и над тем, как наладить жизнь на Украине после завершения конфликта

2026-06-05T06:20

2026-06-05T06:20

2026-06-05T06:20

эксклюзив

владимир зеленский

верховная рада

вооруженные силы украины

украина

киев

андрей золотарев

евгений мураев

петербургский международный экономический форум (фонд)

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Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире одного из каналов заявил, что некоторые атакуемые объекты в Киеве, такие, как завод "Антонов", не используются — "если проезжаешь мимо завода "Антонов", там признаков жизни не наблюдается".Он напомнил, что в предыдущий раз ВС РФ били по пустующему зданию командования Сухопутных сил на улице Дегтярёвской в Киеве. По мнению Золотарёва, "это такое себе показательное выступление, рассчитанное на внутреннюю российскую аудиторию — вот, мы там отомстим за убитых детей".Тут стоит отметить, что у Минобороны РФ другой взгляд на вещи, сообщается о поражении всех намеченных целей. И вряд ли дорогостоящие ракеты отправляли бы просто в какие-то пустующие здания и в безобидные гаражи. Очевидно, там есть или было что-то, представляющее интерес для ВС РФ.Украинский политтехнолог подчеркнул, что с помощью одной только воздушной войны невозможно одержать полную победу над противником - "территория не захвачена, пока туда не ступила нога солдата".У Киева с новыми солдатами есть проблемы. Комплектование ВСУ по-прежнему осуществляют по канонам стран третьего мира, просто похищают людей на улицах, как это делают или делали, например, в некоторых странах Африки, сказал Золотарёв, сославшись на рассказы работавших там ещё советских военных советников.Он добавил, что на Украине сейчас применяются точно такие же методы, однако такая мобилизация просто деморализует ВСУ, но "не даёт качественный контингент пополнения"."До половины отловленных в некоторых случаях бежит, либо три четверти [пополнения} оказываются по физическим, по морально-психологическим причинам не готовыми идти на выполнение боевых задач", - пояснил Золотарёв.Воздушная война, хотя и не сулит полной победы, тем не менее продолжается во всё больших масштабах. ВС РФ наносят обещанные системные удары по военным объектам.Но и киевский режим активизировал применение дронов. При этом ВСУ намеренно бьют по гражданским. Восемь человек погибли в результате удара украинского БПЛА по пассажирскому автобусу "Москва-Симферополь" в среду, 3 июня. Удар был нанесён в Енакиево, где автобус должен был забрать пассажиров.Зачем? Украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян* считает, что "ключевая цель — посеять панику" на новых территориях РФ, добиваться этого будут любыми средствами."Гражданские, военные — неважно: все россияне по салорейховской доктрине отнесены к категории лиц, существование которых на планете Земля является нежелательным явлением", - написала Монтян* в своём телеграм-канале. По её словам, "с врага спроса нет", а вот почему до сих пор пропускают рейсовые автобусы по простреливаемым дронами трассам — это вопрос.ВСУ нанесли удар дронами по Санкт-Петербургу в день открытия международного экономического форума (ПМЭФ). Как заявил на полях форума заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, за этими атаками Россия видит "целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки".Удар по Петербургу вызовет куда более массированный ответный удар по Киеву и другим городам, мощнее в разы, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*. Он в эфире одного из YouTube-каналов предположил, что атака на Петербург для того и предпринималась Киевом, "чтобы разозлить Путина", получить масштабную ответку и после этого иметь повод "нагнуть спонсоров" и продолжать войну.Украинский психиатр Спартак Суббота полагает, что удары по российским тылам и уже по обеим столицам оказывает психологическое воздействие на россиян, тогда как украинцы к таким ударам давно привыкли.Более того, украинцы, по мнению психиатра, уже смирились с тяготами войны и "даже готовы к тому, что Зеленский будет править вечно". Кто не смирился и имел возможность уехать — тот уехал, а у тех, кто остался, просто нет другого выхода.А граждане РФ пока к подобному смирению не пришли и - "вот теперь посмотрим, насколько сильна у них толерантность к тяготам и лишениям", сказал Суббота в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.Психиатр пояснил, что в РФ налётами украинских дронов серьёзный урон нанесён и наносится НПЗ, поэтому, по всей видимости, будет ощутим недостаток топлива - "а это серьёзная штука". И это может привести к возникновению вопросов внутри российского общества, но как люди будут реагировать, никто сейчас не скажет.Эффект может быть несколько неожиданным — например, "вот тогда начнётся эскалация по всем фронтам", отметил Суббота, добавив, что это, в свою очередь, может привести к осознанию необходимости достижения каких-то договорённостей. Он также подчеркнул, что от ударов по мирным гражданам и по рейсовым автобусам война не закончится, никакие проблемы не будут решены.При этом психоаналитик отметил, что в РФ нет такой дегуманизации, какая произошла на Украине — россияне не радуются поражению мирных объектов и гибели мирных людей."Никто не дегуманизирует, не демонизирует украинцев. Я не слышал таких позиций от россиян, что украинцы — это не люди, понимаете? Но я это много раз слышал от украинцев, что россияне, русские — не люди, что там детей можно убивать и ничего страшного", - сказал Суббота, добавив, что это он слышал не от украинских военных, но "от мирных граждан, которые на самом деле вряд ли когда-нибудь в руки оружие бы взяли".Психоаналитик призвал всех помнить, что по обе стороны "находятся люди, обычные смертные люди, которым свойственно хотеть жить, у которых дома дети — а принимают решение об их смерти не те люди, которые будут страдать".Не пострадает Зеленский, не пострадают высшие чиновники, они и сами в этом уверены, а потому и принимают соответствующие решения. Если бы предполагали, что ценой решений может быть их собственная жизнь, то наверняка они действовали бы по-другому.Что дальше? Конфликт когда-то закончится, возможно, закончится быстрее, чем многие думают. Но выборы на Украине стоит отложить, сначала будет действовать переходное правительство, считает вынужденно покинувший страну экс-депутат Верховной Рады, политик и общественный деятель Евгений Мураев.Отвечая на вопросы зрителей в очередном выпуске своего видеоблога, политик пояснил, что если на Украине сразу проводить выборы, то итогом будет, скорее всего, гражданская война. Ей не дадут выплеснуться за пределы страны, но тогда на Украину не вернутся те украинцы, кто от войны и уехал - "ещё пару лет за границей, и ассимиляция будет полная".Но конфликт может закончиться так, что уже никто никуда не вернётся. Мураев подчеркнул, что "Россию сейчас провоцируют на ядерную войну". Это и нанесенный ранее удар дронами по ядерной триаде РФ, это и обстрелы Запорожской АЭС. Это всё равно что совать пальцы в розетку. Россия может и не ответить, но - вдруг ответит?Зеленскому всё равно, он будет в своём подземном бункере, защищённом от ядерных ударов, там же будут и его подручные, "а на вас ему наплевать", сказал политик. По его мнению, удары по атомной станции чудом не привели к трагедии. Но нельзя исключать возможности новых атак, поскольку Зеленскому нужны деньги. Чтобы выбить деньги из западных партнёров, нужна эскалация. Кроме того, Зеленский выполнит любые приказы Запада.При этом Мураев снова выразил надежду на то, что "всё идёт... к завершению". Дай-то Бог.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Будет выжженная земля". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, украина, киев, андрей золотарев, евгений мураев, петербургский международный экономический форум (фонд)