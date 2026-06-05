Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями" - 05.06.2026 Украина.ру
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Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями"
Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями" - 05.06.2026 Украина.ру
Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями"
Россия добьется победы с минимальными потерями, если уничтожит ключевые объекты инфраструктуры Украины: мосты через Днепр, железные дороги на западе, порты и топливные хранилища. Как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
2026-06-05T05:45
2026-06-05T05:45
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Рассуждая о том, какие цели необходимо поразить на Украине для скорейшего достижения победы, эксперт выделил несколько ключевых направлений."Понятно, что современная война не может вестись без транспорта, топлива и электроэнергии. Главные цели — мосты через Днепр, хотя это сложные цели, так как они строились в советское время и на века, железнодорожная инфраструктура на Западной Украине", — заявил Суздальцев.Эксперт подчеркнул, что необходима полная ликвидация поставок жидкого топлива. "Потому что, как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин", — пояснил он.Кроме того, Украину надо оттеснить от Черного моря, для этого целями должны стать порты и портовая инфраструктура, добавил политолог."Если задачи по уничтожению этих целей довести до конца, то наша победа будет гарантирована с минимальными потерями", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме — в материале "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, днепр, россия, украина.ру, андрей суздальцев, мост, главные новости, главное, топливо, черное море, железная дорога, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Днепр, Россия, Украина.ру, Андрей Суздальцев, мост, Главные новости, главное, топливо, Черное море, железная дорога, СВО, сводка СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями"

05:45 05.06.2026
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : ДСНС / Telegram
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Россия добьется победы с минимальными потерями, если уничтожит ключевые объекты инфраструктуры Украины: мосты через Днепр, железные дороги на западе, порты и топливные хранилища. Как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев
Рассуждая о том, какие цели необходимо поразить на Украине для скорейшего достижения победы, эксперт выделил несколько ключевых направлений.
"Понятно, что современная война не может вестись без транспорта, топлива и электроэнергии. Главные цели — мосты через Днепр, хотя это сложные цели, так как они строились в советское время и на века, железнодорожная инфраструктура на Западной Украине", — заявил Суздальцев.
Эксперт подчеркнул, что необходима полная ликвидация поставок жидкого топлива. "Потому что, как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин", — пояснил он.
Кроме того, Украину надо оттеснить от Черного моря, для этого целями должны стать порты и портовая инфраструктура, добавил политолог.
"Если задачи по уничтожению этих целей довести до конца, то наша победа будет гарантирована с минимальными потерями", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме — в материале "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.
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