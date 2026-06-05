https://ukraina.ru/20260605/suzdaltsev-nazval-glavnye-tseli-na-ukraine-togda-nasha-pobeda-budet-s-minimalnymi-poteryami-1079834773.html

Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями"

Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями" - 05.06.2026 Украина.ру

Суздальцев назвал главные цели на Украине: "Тогда наша победа будет с минимальными потерями"

Россия добьется победы с минимальными потерями, если уничтожит ключевые объекты инфраструктуры Украины: мосты через Днепр, железные дороги на западе, порты и топливные хранилища. Как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев

2026-06-05T05:45

2026-06-05T05:45

2026-06-05T05:45

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Рассуждая о том, какие цели необходимо поразить на Украине для скорейшего достижения победы, эксперт выделил несколько ключевых направлений."Понятно, что современная война не может вестись без транспорта, топлива и электроэнергии. Главные цели — мосты через Днепр, хотя это сложные цели, так как они строились в советское время и на века, железнодорожная инфраструктура на Западной Украине", — заявил Суздальцев.Эксперт подчеркнул, что необходима полная ликвидация поставок жидкого топлива. "Потому что, как ни удивительно, на украинских заправках еще есть бензин", — пояснил он.Кроме того, Украину надо оттеснить от Черного моря, для этого целями должны стать порты и портовая инфраструктура, добавил политолог."Если задачи по уничтожению этих целей довести до конца, то наша победа будет гарантирована с минимальными потерями", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст интервью "Андрей Суздальцев: США стали надежным противником России и не спускают глаз с конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал по теме — в материале "Алексей Зубец о том, почему Россия так и не уничтожила все порты Украины на Черном море" на сайте Украина.ру.

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