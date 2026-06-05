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Евсеев о методах перехвата БПЛА: Общий принцип "Цитадели" должен быть масштабирован

Евсеев о методах перехвата БПЛА: Общий принцип "Цитадели" должен быть масштабирован - 05.06.2026 Украина.ру

Евсеев о методах перехвата БПЛА: Общий принцип "Цитадели" должен быть масштабирован

В России отрабатывается система "Цитадель" с искусственным интеллектом для перехвата беспилотников. Ее принцип нужно внедрять на другие образцы вооружения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-05T04:15

2026-06-05T04:15

2026-06-05T04:15

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В ходе беседы эксперт затронул тему современных систем борьбы с БПЛА. Евсеев заявил, что в России отрабатывается система "Цитадель", а главная проблема борьбы с беспилотниками в том, что оператор не успевает обработать слишком много целей.По словам эксперта, зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель" оснащен искусственным интеллектом (ИИ) для перехвата, и этот принцип должен быть распространен на другие образцы вооружения. "Поэтому общий принцип функционирования "Цитадели", которая оснащена искусственным интеллектом для перехвата, должен быть внедрен на другие образцы ракетно-пушечного вооружения", — пояснил Евсеев.Эксперт подчеркнул, что снижение угрозы со стороны дронов лишит Киев последнего преимущества. "Если мы сможем уменьшить влияние этого фактора дронов, у киевского режима больше ничего не останется. Дроны наше наступление сдерживают, а не останавливают", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.Охота за верхушкой киевского режима или удары по заводам по производству БПЛА в Европе? О различных сценариях эскалации на Украине — в материале Кирилла Курбатова "Петр Скоробогатый: Осенью станет понятно, сможет ли Россия разгромить Украину за счет войны на истощение" на сайте Украина.ру.

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