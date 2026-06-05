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"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте

"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте - 05.06.2026 Украина.ру

"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте

Российские войска подошли к Сумам с северо-востока на семь километров. Украина вынуждена перебрасывать для обороны резервы с других участков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев

2026-06-05T05:15

2026-06-05T05:15

2026-06-05T05:15

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Отвечая на вопрос о перспективах продвижения группировки "Север" на приграничье, Евсеев сообщил о серьезных успехах на сумском направлении."У нас неплохое продвижение к Сумам с разных направлений на расстояние в 25-30 километров. Причем с северо-востока мы подошли к ним на 7 километров. Это очень важно", — заявил эксперт.По словам Евсеева, дальность российских дронов позволяет наносить удары прямо по городу. "Учитывая, что максимальная дальность действия тактических БПЛА составляет 30 километров, мы можем работать по ВСУ в самом городе", — пояснил он.Эксперт отметил, что командование ВСУ перебрасывает силы с других участков. "Очевидно, что Украина была вынуждена оттягивать силы для его обороны. По некоторым данным, она сняла их с Купянска. Все это позволяет нам активнее освобождать Харьковскую область, притом, что наше давление на Сумы не ослабевает", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О штурме укрепрайона под Новопавловкой, актуальных задачах для минометных расчетов, тяжелом труде и усложнившейся логистике на фронте — в материале Игоря Гомольского "Гвардии лейтенант Евгений Паньков: "Там, где физических сил не хватает, мы стараемся работать головой" на сайте Украина.ру.

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