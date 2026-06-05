"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте - 05.06.2026 Украина.ру
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"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте
"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте - 05.06.2026 Украина.ру
"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте
Российские войска подошли к Сумам с северо-востока на семь километров. Украина вынуждена перебрасывать для обороны резервы с других участков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
2026-06-05T05:15
2026-06-05T05:15
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Отвечая на вопрос о перспективах продвижения группировки "Север" на приграничье, Евсеев сообщил о серьезных успехах на сумском направлении."У нас неплохое продвижение к Сумам с разных направлений на расстояние в 25-30 километров. Причем с северо-востока мы подошли к ним на 7 километров. Это очень важно", — заявил эксперт.По словам Евсеева, дальность российских дронов позволяет наносить удары прямо по городу. "Учитывая, что максимальная дальность действия тактических БПЛА составляет 30 километров, мы можем работать по ВСУ в самом городе", — пояснил он.Эксперт отметил, что командование ВСУ перебрасывает силы с других участков. "Очевидно, что Украина была вынуждена оттягивать силы для его обороны. По некоторым данным, она сняла их с Купянска. Все это позволяет нам активнее освобождать Харьковскую область, притом, что наше давление на Сумы не ослабевает", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.О штурме укрепрайона под Новопавловкой, актуальных задачах для минометных расчетов, тяжелом труде и усложнившейся логистике на фронте — в материале Игоря Гомольского "Гвардии лейтенант Евгений Паньков: "Там, где физических сил не хватает, мы стараемся работать головой" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сумы, харьковская область, владимир евсеев, украина.ру, сво, сводка сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, наступление вс рф, наступление россии, война, война на украине, купянск
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"Мы можем бить по ВСУ прямо в Сумах" — военный эксперт о продвижении на северном фронте

05:15 05.06.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллерии группировки войск "Запад"
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские войска подошли к Сумам с северо-востока на семь километров. Украина вынуждена перебрасывать для обороны резервы с других участков. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института стран СНГ, подполковник запаса Владимир Евсеев
Отвечая на вопрос о перспективах продвижения группировки "Север" на приграничье, Евсеев сообщил о серьезных успехах на сумском направлении.
"У нас неплохое продвижение к Сумам с разных направлений на расстояние в 25-30 километров. Причем с северо-востока мы подошли к ним на 7 километров. Это очень важно", — заявил эксперт.
По словам Евсеева, дальность российских дронов позволяет наносить удары прямо по городу. "Учитывая, что максимальная дальность действия тактических БПЛА составляет 30 километров, мы можем работать по ВСУ в самом городе", — пояснил он.
Эксперт отметил, что командование ВСУ перебрасывает силы с других участков. "Очевидно, что Украина была вынуждена оттягивать силы для его обороны. По некоторым данным, она сняла их с Купянска. Все это позволяет нам активнее освобождать Харьковскую область, притом, что наше давление на Сумы не ослабевает", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью "Владимир Евсеев: Россия победит в войне на Украине, когда сможет прикрыть от дронов хотя бы одну дивизию" на сайте Украина.ру.
О штурме укрепрайона под Новопавловкой, актуальных задачах для минометных расчетов, тяжелом труде и усложнившейся логистике на фронте — в материале Игоря Гомольского "Гвардии лейтенант Евгений Паньков: "Там, где физических сил не хватает, мы стараемся работать головой" на сайте Украина.ру.
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