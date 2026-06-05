Морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области — РИА Новости - 05.06.2026 Украина.ру
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Морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области — РИА Новости
Морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области — РИА Новости - 05.06.2026 Украина.ру
Морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области — РИА Новости
Две экстренно переброшенные в Харьковскую область бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне на участке Моначиновка — Нечволодовка. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
2026-06-05T03:08
2026-06-05T03:10
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"Подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ, которые киевский режим перебросил на участок Моначиновка — Нечволодовка, не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. Отмечаются случаи бегства с позиций", — рассказал агентству представитель силовых структур.По его словам, ВСУ отчаянно стараются удержать участок между селами Моначиновка — Нечволодовка длиной около 10 километров, который находится к северо-западу от Купянска. На данном участке распложены доминирующие высоты, потеря его перекроет для ВСУ подходы к Купянску.Собеседник агентства отмечает, что негативное для ВСУ развитие ситуации не останавливает ни запугивание расстрелом со стороны командования, ни ямы для дезертиров. Один из комбатов 35-й бригады ВСУ Зорян Пелых с позывным "Хантер" спустя две недели после переброски его подразделения находится в отчаянном положении."Бойцы говорят: "Если комбат не остановит бегство, его уже предупредили, что будет снят и пойдёт удерживать позиции рядовым. В среднем, живучесть боевика 35-й бригады – не более двух суток", — рассказал силовик.Большие потери личного состава украинских формирований в российском ведомстве связывают с умелым применением ВС РФ авиабомб ФАБ-250/500, плотного огня артиллерии и дронов.Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска ведут активные боевые действия восточнее Волчанска. Подробнее - в публикации Военная сводка за 4 июня от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области — РИА Новости

03:08 05.06.2026 (обновлено: 03:10 05.06.2026)
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Две экстренно переброшенные в Харьковскую область бригады морпехов ВСУ не могут заткнуть дыры в обороне на участке Моначиновка — Нечволодовка. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
"Подразделения 35-й и 39-й бригад морской пехоты ВСУ, которые киевский режим перебросил на участок Моначиновка — Нечволодовка, не в состоянии изменить ситуацию и заткнуть дыры в обороне. Отмечаются случаи бегства с позиций", — рассказал агентству представитель силовых структур.
По его словам, ВСУ отчаянно стараются удержать участок между селами Моначиновка — Нечволодовка длиной около 10 километров, который находится к северо-западу от Купянска. На данном участке распложены доминирующие высоты, потеря его перекроет для ВСУ подходы к Купянску.
Собеседник агентства отмечает, что негативное для ВСУ развитие ситуации не останавливает ни запугивание расстрелом со стороны командования, ни ямы для дезертиров. Один из комбатов 35-й бригады ВСУ Зорян Пелых с позывным "Хантер" спустя две недели после переброски его подразделения находится в отчаянном положении.
"Бойцы говорят: "Если комбат не остановит бегство, его уже предупредили, что будет снят и пойдёт удерживать позиции рядовым. В среднем, живучесть боевика 35-й бригады – не более двух суток", — рассказал силовик.
Большие потери личного состава украинских формирований в российском ведомстве связывают с умелым применением ВС РФ авиабомб ФАБ-250/500, плотного огня артиллерии и дронов.
Ранее сообщалось, что на Харьковском направлении российские войска ведут активные боевые действия восточнее Волчанска. Подробнее - в публикации Военная сводка за 4 июня от канала "Дневник Десантника".
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