https://ukraina.ru/20260605/akopov-pro-raketnyy-ping-pong-v-persidskom-zalive-iran-ne-soglasen-na-kapitulyatsiyu-i-davit-na-ssha-1079839705.html
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США - 05.06.2026 Украина.ру
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США
Иран не согласен на капитуляцию и находится в активной позиции. Тегеран давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане. Первым шагом к соглашению станет разблокировка Ормузского пролива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2026-06-05T04:45
2026-06-05T04:45
2026-06-05T04:45
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После израильских ударов по Бейруту Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим" из-за срыва ближневосточного перемирия, сообщает Axios. Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетно-дронные удары по Кувейту и Бахрейну. В ответ США атаковали иранский военный объект на острове Кешм в Ормузском проливе.Отвечая на вопрос журналиста о том, что означает ракетный "пинг-понге" США и Ирана, Акопов заявил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане".По словам обозревателя, главное для Ирана — разблокировка Ормузского пролива. Для этого Тегеран возьмет на себя обязательство не иметь ядерного оружия — то, что он уже брал на себя до войны, поэтому сделать это ему будет несложно."После того, как будет заключено соглашение об открытии пролива и об отказе от ядерного оружия, начнутся долгие переговоры американцев и иранцев по всему комплексу урегулирования. Но первым шагом будет открытие проливов и разблокировка иранских портов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, иран, тегеран , украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, израиль, война на ближнем востоке, биньямин нетаньяху, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, ормуз, эксперты, аналитики, аналитика, петр акопов
Новости, Иран, Тегеран , Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, Израиль, война на Ближнем Востоке, Биньямин Нетаньяху, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, Ормуз, эксперты, аналитики, Аналитика, Петр Акопов
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США
Иран не согласен на капитуляцию и находится в активной позиции. Тегеран давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане. Первым шагом к соглашению станет разблокировка Ормузского пролива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
После израильских ударов по Бейруту Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим" из-за срыва ближневосточного перемирия, сообщает Axios.
Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетно-дронные удары по Кувейту и Бахрейну. В ответ США атаковали иранский военный объект на острове Кешм в Ормузском проливе.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что означает ракетный "пинг-понге" США и Ирана, Акопов заявил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане".
По словам обозревателя, главное для Ирана — разблокировка Ормузского пролива. Для этого Тегеран возьмет на себя обязательство не иметь ядерного оружия — то, что он уже брал на себя до войны, поэтому сделать это ему будет несложно.
"После того, как будет заключено соглашение об открытии пролива и об отказе от ядерного оружия, начнутся долгие переговоры американцев и иранцев по всему комплексу урегулирования. Но первым шагом будет открытие проливов и разблокировка иранских портов", — резюмировал собеседник издания.