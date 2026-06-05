Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/akopov-pro-raketnyy-ping-pong-v-persidskom-zalive-iran-ne-soglasen-na-kapitulyatsiyu-i-davit-na-ssha-1079839705.html
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США - 05.06.2026 Украина.ру
Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США
Иран не согласен на капитуляцию и находится в активной позиции. Тегеран давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане. Первым шагом к соглашению станет разблокировка Ормузского пролива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2026-06-05T04:45
2026-06-05T04:45
новости
иран
тегеран
украина.ру
главные новости
главное
ближний восток
израиль
война на ближнем востоке
биньямин нетаньяху
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:916:2036:2061_1920x0_80_0_0_c880e1a0c06b8abf6a5e82932abf3ba6.jpg
После израильских ударов по Бейруту Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим" из-за срыва ближневосточного перемирия, сообщает Axios. Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетно-дронные удары по Кувейту и Бахрейну. В ответ США атаковали иранский военный объект на острове Кешм в Ормузском проливе.Отвечая на вопрос журналиста о том, что означает ракетный "пинг-понге" США и Ирана, Акопов заявил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане".По словам обозревателя, главное для Ирана — разблокировка Ормузского пролива. Для этого Тегеран возьмет на себя обязательство не иметь ядерного оружия — то, что он уже брал на себя до войны, поэтому сделать это ему будет несложно."После того, как будет заключено соглашение об открытии пролива и об отказе от ядерного оружия, начнутся долгие переговоры американцев и иранцев по всему комплексу урегулирования. Но первым шагом будет открытие проливов и разблокировка иранских портов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
иран
тегеран
ближний восток
израиль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/0d/1076736214_0:933:2037:2460_1920x0_80_0_0_642a77f03688958d6530f80fee7b0219.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, тегеран , украина.ру, главные новости, главное, ближний восток, израиль, война на ближнем востоке, биньямин нетаньяху, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, ормуз, эксперты, аналитики, аналитика, петр акопов
Новости, Иран, Тегеран , Украина.ру, Главные новости, главное, Ближний Восток, Израиль, война на Ближнем Востоке, Биньямин Нетаньяху, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров, Ормуз, эксперты, аналитики, Аналитика, Петр Акопов

Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США

04:45 05.06.2026
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP
Читать в
ДзенTelegram
Иран не согласен на капитуляцию и находится в активной позиции. Тегеран давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане. Первым шагом к соглашению станет разблокировка Ормузского пролива. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
После израильских ударов по Бейруту Дональд Трамп в телефонном разговоре резко раскритиковал Биньямина Нетаньяху, назвав его "сумасшедшим" из-за срыва ближневосточного перемирия, сообщает Axios.
Тем временем Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетно-дронные удары по Кувейту и Бахрейну. В ответ США атаковали иранский военный объект на острове Кешм в Ормузском проливе.
Отвечая на вопрос журналиста о том, что означает ракетный "пинг-понге" США и Ирана, Акопов заявил: "Иран показывает, что он не согласен на капитуляцию. Сейчас Иран в активной позиции. Он давит на американцев, чтобы они остановили израильтян в Ливане".
По словам обозревателя, главное для Ирана — разблокировка Ормузского пролива. Для этого Тегеран возьмет на себя обязательство не иметь ядерного оружия — то, что он уже брал на себя до войны, поэтому сделать это ему будет несложно.
"После того, как будет заключено соглашение об открытии пролива и об отказе от ядерного оружия, начнутся долгие переговоры американцев и иранцев по всему комплексу урегулирования. Но первым шагом будет открытие проливов и разблокировка иранских портов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Петр Акопов: Задача России - стратегическое поражение Украины, а не только вывод ВСУ из Донбасса" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранТегеранУкраина.руГлавные новостиглавноеБлижний ВостокИзраильвойна на Ближнем ВостокеБиньямин Нетаньяхупереговорыновости переговоровитоги переговоровОрмузэкспертыаналитикиАналитикаПетр Акопов
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:45Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00
04:45Акопов про ракетный "пинг-понг" в Персидском заливе: Иран не согласен на капитуляцию и давит на США
04:30"Дальние БПЛА надо перехватывать на линии фронта": аналитик о борьбе с беспилотной угрозой
04:18Путин и главы СМИ. Сводка событий 4 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:15Евсеев о методах перехвата БПЛА: Общий принцип "Цитадели" должен быть масштабирован
03:44Пентагон для запуска в серию новейшего стратегического бомбардировщика запросил $2,86 миллиарда
03:08Морпехи ВСУ не могут заткнуть дыры в Харьковской области — РИА Новости
02:37В ряде регионов России объявлена ракетная опасность, в Севастополе — тревога по БПЛА. Сводка к этому часу
02:15Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов
01:58Военная сводка за 4 июня от канала "Дневник Десантника"
01:37Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ
01:07Вступил в силу закон о привлечении ВС РФ к защите граждан России за границей
00:38Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:27БПЛА "Герань" массово поражают цели в Ильичевске, Павлограде и Новомосковске
00:25США могут отменить поставки ракет Tomahawk в Германию из-за риска эскалации с Россией
00:22Трамп назвал Путина и Зеленского "очень хорошими людьми" и выступил за их встречу
00:20В Курской области в результате обстрела деревни Лещиновка погиб 68-летний мирный житель
00:06Песков: отношениям России и США некуда откатываться назад
23:3519 дронов ВСУ сбиты за день, четыре области под ударом
23:24Песков: в Кремле видели письмо Зеленского Путину, если хочет встретиться — может приехать в Москву
Лента новостейМолния