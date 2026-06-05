Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов - 05.06.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов - 05.06.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в течение получаса были введены ещё в восьми аэропортах России на фоне объявления в этих регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 5 июня сообщает в своём телеграм-канале
2026-06-05T02:15
2026-06-05T02:16
украина.ру
новости
росавиация
россия
бугульма
самара
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пенза
казань
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Ограничения на полёты были введены в аэропортах Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы (в 1:41 мск), Нижнекамска (в 1:49 мск), Казани, Чебоксар (в 1:58 мск), Оренбурга (в 2:03 мск).Ранее сообщалось, что в 23:36 мск Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Росавиация, Россия, Бугульма, Самара, Саратовская область, Саратовские авиалинии, Пенза, Казань, Оренбург, Оренбургская область, Татарстан, Калужская область, аэропорт, аэропорты, угроза, БПЛА

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов

02:15 05.06.2026 (обновлено: 02:16 05.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в течение получаса были введены ещё в восьми аэропортах России на фоне объявления в этих регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 5 июня сообщает в своём телеграм-канале
Ограничения на полёты были введены в аэропортах Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы (в 1:41 мск), Нижнекамска (в 1:49 мск), Казани, Чебоксар (в 1:58 мск), Оренбурга (в 2:03 мск).
Ранее сообщалось, что в 23:36 мск Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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