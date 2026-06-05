https://ukraina.ru/20260605/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-srazu-vosem-aeroportov-1079840577.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов - 05.06.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов сразу восемь аэропортов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в течение получаса были введены ещё в восьми аэропортах России на фоне объявления в этих регионах опасности по украинским БПЛА. Об этом Росавиация в ночь на 5 июня сообщает в своём телеграм-канале

2026-06-05T02:15

2026-06-05T02:15

2026-06-05T02:16

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Ограничения на полёты были введены в аэропортах Бугульмы, Самары, Саратова, Пензы (в 1:41 мск), Нижнекамска (в 1:49 мск), Казани, Чебоксар (в 1:58 мск), Оренбурга (в 2:03 мск).Ранее сообщалось, что в 23:36 мск Росавиация из-за угрозы БПЛА ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево).Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:30 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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