Хенрик Варс – легендарный польский джазмен и его песня о Львове, которого давно нет
Хенрик Варс – легендарный польский джазмен и его песня о Львове, которого давно нет
85 лет назад Москва восторженно приняла джаз-бенд из Львова под управлением Хенрика Варса. Переименование его легендарной композиции "Tylko we Lwowie" ("Только во Львове") в "Прощальную песенку львовского джаза" стало пророческим. Песня же пелась и по-польски, и по-русски ("ждём вас во Львове")
Хенрик Варс – легендарный польский джазмен и его песня о Львове, которого давно нет

© commons.wikimedia.org Хенрик Варс
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
85 лет назад Москва восторженно приняла джаз-бенд из Львова под управлением Хенрика Варса. Переименование его легендарной композиции "Tylko we Lwowie" ("Только во Львове") в "Прощальную песенку львовского джаза" стало пророческим. Песня же пелась и по-польски, и по-русски ("ждём вас во Львове")
Хенрик Варшавский родился 29 декабря 1902 года в русской на то время Варшаве, в музыкальной еврейской семье. Его старшая сестра Йозефина была певицей в Варшавской опере, позже – в миланском театре Ла Скала, младшая сестра Паулина – пианисткой. Мальчик же поначалу хотел стать художником, чему способствовала жизнь его семьи в Париже с 1906 года, где Хенрик посещал школу искусств Art Nouveau.
Накануне Первой мировой войны семья вернулась в Варшаву, где Хенрик до 1920 года учился в одной из самых известных гимназий – Общества Мазовецкой школы. Получив аттестат, юноша добровольцем пошёл в Войско Польское, принимал участие в польско-советской войне.
После демобилизации в 1921 году он поступил на юридический факультет Варшавского университета, одновременно изучая живопись в Академии изящных искусств. Но гены взяли своё – Хенрика тянуло к роялю. Его заметил популярный столичный композитор Эмиль Млынарский, который был восхищён молодым музыкантом и назначил ему персональную стипендию для обучения в Варшавской консерватории.
Варшавский окончил консерваторию по классу композиции и дирижёрства в 1925 году, и продолжил работу пианиста-аккомпаниатора и дирижёра в различных театрах-кабаре польской столицы. Этим он занимался ещё будучи студентом, и именно тогда стал называть себя Хенрик Варс. С 1927 года начал работать как композитор, записал на студии звукозаписи Syrena Record свою первую песню в джазовом стиле – New York Times. Хотя пластинка не стала особо популярной, однако Варс получил должность музыкального директора студии, которую занимал до середины 1930-х.
Поворотным моментом в композиторской карьере Хенрика Варса стала песня в ритме аргентинского танго "Zatańczmy tango". Она была написана в конце 1928 года, первыми исполнителями стали Станислава Новицкая и Евгениуш Бодо. Песня имела оглушительный успех, положив начало процветающей карьере композитора. Слова к его песням писали Юлиан Тувим, Марьян Хемар, Анджей Власт и другие известные польские поэты того времени.
В конце 1920-х Варса уже стали называть королём польского джаза. Программа "Джаз для двух фортепиано", которую Варс в 1929-1930 годах исполнял совместно с Леоном Борунским, пользовалась большой популярностью. Позже композитор стал основателем вокального трио Jazz Singers, в состав которого входили Евгениуш Бодо, Тадеуш Ольша и Витольд Роланд.
Важным шагом в карьере Хенрика Варса стало сотрудничество с киностудией Sfinks-Libkow Film, для которой он написал музыку к одному из первых польских звуковых фильмов – "В Сибирь" (1930). Звуковое оформление фильма осуществлялось под его руководством на студии Ufa в Берлине. Премьера состоялась 31 октября 1930 года в Королевском замке в Варшаве в присутствии президента Польши Игнация Мосцицкого. По просьбе Варса президент финансово поддержал приобретение звукового оборудования для Польши, впоследствии оно было установлено в студии Syrena Record.
Со временем работа над музыкой к фильмам стала настолько важна для Хенрика Варса, что он ушел с поста музыкального директора Syrena Records. В 1933 году он написал музыку к фильму "Шпион в маске". Вальс из этого фильма "Любовь простит тебе всё" (Miłość ci wszystko wybaczy) стал визитной карточкой композитора, и спустя годы остаётся символом польской популярной музыки межвоенного периода. Стоит отметить, что это произведение стало широко известно во всём мире, когда Пётр Лещенко записал его на русском языке в своём переводе, под названием "Всё за любовь я прощаю" (оригинальный польский текст написал Юлиан Тувим).
В период с 1930 по 1939 год Варс написал музыку в общей сложности к 52 фильмам. С 1933-го он сотрудничал со сценаристом и поэтом песенником Эммануэлем Шлехтером, который перебрался в Варшаву из Львова. В 1936 году на экраны вышел фильм "Будет лучше" (Będzie lepiej), посвящённый львовским "батярам" (гулякам), для которого Варс написал музыку, а Шлехтер – сценарий и тексты песен.
Главные роли в фильме исполнили Щепко (Казимеж Вайда) и Тонько(Хенрик Фогельфэнгер), радиоведущие из Львова, которые пользовались огромной популярностью. Оба были звёздами "Веселой львовской волны", основанной в 1933 году, и говорили на львовском сленге – "гваре". Кинодебют комиков имел оглушительный успех, и после фильма "Будет лучше" Хенрик Варс влюбился во Львов.
В начале 1939 года варшавская студия WBK Feniks решила снять продолжение истории Щепко и Тонько. 5 апреля 1939-го на экраны вышел фильм "Бродяги" (Włóczęgi), над которым также вместе работали Варс и Шлехтер. Лента пользовалась огромнейшей популярностью, а исполненная главными "батярами" песня "Только во Львове" (Tylko we Lwowie) стала хитом – её транслировали все радиостанции, пели в ресторанах и просто на улицах. Она стала гимном и лебединой песней того Львова, которому осталось существовать совсем недолго.
"Ведь где ещё людям так классно, как тут?
Только во Львове!
Где с песнями будят и в койку кладут?
Только во Львове!"
Окрылённая успехом "Бродяг", студия сразу же запустила в производство третий фильм о Щепко и Тонько, который должен был называться "Сердце батяра" (Serce batiara). Фильм был закончен в августе 1939 года, но его негативы были уничтожены в ходе нацистских бомбардировок Варшавы.
К тому времени Варс уже был мобилизован в польскую армию. Через несколько недель он попал в плен, но бежал из поезда, который вёз заключённых в Германию. Оставаться в оккупированной немцами части Польши ему, как еврею, было смертельно опасно, и он решил добраться до Львова. Сделать ему это удалось только в начале 1940 года, после нескольких месяцев допросов в советских военных комендатурах.
Судя по всему, Варсу помогла Ванда Василевская, которая в то время жила во Львове. Она имела влияние на новые власти: она встречалась с Никитой Хрущёвым, тогдашним первым секретарём ЦК КПУ, и стала спутницей жизни любимого драматурга СталинаАлександра Корнейчука.
Как бы то ни было, уже весной 1940 года Хенрик Варс создал во Львове подчинённый местной филармонии джаз-бенд "Теа-Джаз" (от "театральный джаз"), который состоял из 21 человека. В составе коллектива были, в частности, Евгениуш Бодо, Ирена Яросевич и Феликс Конарский – родившийся в Киеве поэт и певец. Конарский перевёл на русский язык одну из песен, прозвучавших в фильме "Бродяги" – "Ничего о тебе не знаю".
А вот для перевода песни "Только во Львове", визитной карточки коллектива, призванного представить новый Львов советской публике, подтянули "тяжёлую артиллерию". Это дело поручили Павлу Горинштейну (Григорьеву), автору текста песни "Красная армия всех сильней". Тот фактически написал новый текст-агитку, который был озаглавлен "Прощальная песенка львовского джаза", и начинался куплетом:
"Во Львове ремонт капитальный идёт,
Шьют девушки новые платья,
Улыбки блистают и глазки, и рот –
Ну, словом, весь Львов вас ждёт!"
Припев, правда, по смыслу был близок к оригиналу:
"Для вас специально сады расцветут.
Ждём вас во Львове!
Полки соловьёв вам кантаты споют.
Просим во Львов!"
"Теа-Джаз" в 1940-1941 годах гастролировал по всему Советскому Союзу, побывав в Киеве, Одессе, Воронеже, Ленинграде и Москве. Большая часть песен всё же исполнялась на польском языке. Варс в это время также работал над музыкой к фильму Михаила Ромма "Мечта", посвящённого присоединению Западной Украины к СССР. Фильм в основном снимали во Львове, а финальную его сцену – в Черновцах.
Работа над фильмом "Мечта" была завершена 22 июня 1941 года. "Теа-Джаз" в это время находился в Москве, откуда его поначалу эвакуировали в Ташкент. Но когда осенью 1941-го началось формирование Польской армии в СССР под командованием генерала Владислава Андерса, Хенрику Варсу удалось добиться, чтобы его коллектив приняли на службу в качестве своеобразной агитбригады под названием "Польский парад" (Polska Parada).
Коллектив под руководством Варса и Конарского выступал перед солдатами армии Андерса на территории СССР, а позже в Иране и на Ближнем Востоке. "Польский парад" также представлял свои программы перед персидским шахом Мохаммедом Резой Пехлеви и королём Египта Фаруком.
Когда в 1944 году союзники бросили корпус генерала Андерса в мясорубку под Монте-Кассино, именно Варс и Конарский увековечили подвиг польских солдат. В ночь с 17 на 18 мая 1944 года Феликс Конарский написал текст песни "Красные маки под Монте-Кассино". Хотя автором музыки к ней стал Альфред Шульц, Хенрик Варс дирижировал оркестром при первой записи этой песни на миланской студии звукозаписи La Voce del Padrone. А вообще первое исполнение песни состоялось на вершине холма у монастыря Монте-Кассино, где только что закончились бои. Спела её Ирена Яросевич, которая позже стала женой генерала Андерса.
Демобилизовавшись в звании подпоручика, Варс два года жил в Италии, а в 1947 году переехал в США. Первоначально дела Варса в этой стране не сложились, в течение семи лет он жил на иждивении своей жены – модельера Эльжбеты. Лишь в 1954 году ему удалось получить заказ на музыку к фильму "Семь человек с этого момента", снятому студией Джона Уэйна.
За этим последовали и другие приглашения к сотрудничеству – от киностудий Paramount Pictures, Warner Bros., Metro-Goldwyn-Mayer. В результате Хенрик Варс написал музыку к 37 голливудским фильмам, в том числе к вестерну "Сильная жара" с Гленном Фордом и детскому телесериалу о дельфине "Флиппер", который транслировался в СССР и Польше. Он также писал песни, которые исполняли такие звезды, как Дорис Дэй, Бинг Кросби, Бренда Ли и Дина Шор. Альбомы с этими композициями стали бестселлерами.
Но для большинства поляков Хенрик Варс всё же остаётся автором песни "Только во Львове". Она остаётся популярной до сих пор, и была среди композиций, исполненных в ноябре 2018 года в ходе концерта на Национальном стадионе в Варшаве по случаю 100-летия восстановления независимости Польши.
