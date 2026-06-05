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Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ
Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ - 05.06.2026 Украина.ру
Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если "будет нужно". Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
2026-06-05T01:37
2026-06-05T01:37
2026-06-05T01:41
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Представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян во время предвыборных дебатов спросил Пашиняна, что значит "замораживание" членства в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и почему страна не покидает эту организацию, критикуя её."Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем", — ответил Пашинян.16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку участия в ней. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в организации. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.4 июня президент России Владимир Путин сказал, что не видит "ничего сверхъестественного" в позиции Армении, так как политические силы премьер-министра Никола Пашиняна давно говорят об ориентации на западные стандарты. Подробнее - в публикации Владимир Путин: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от её выбора.Извилистые пути армянской политики разбираются в материалах Павла Котова Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией и Татьяны Стоянович Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, армения, никол пашинян, одкб, россия, запад, владимир путин, михаил галузин, сергей лавров, еаэс, постсоветское пространство
Украина.ру, Новости, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, Россия, Запад, Владимир Путин, Михаил Галузин, Сергей Лавров, ЕАЭС, постсоветское пространство
Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ
01:37 05.06.2026 (обновлено: 01:41 05.06.2026)
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если "будет нужно". Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
Представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян во время предвыборных дебатов спросил Пашиняна, что значит "замораживание" членства в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и почему страна не покидает эту организацию, критикуя её.
"Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем", — ответил Пашинян.
16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку участия в ней. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в организации. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
4 июня президент России Владимир Путин сказал, что не видит "ничего сверхъестественного" в позиции Армении, так как политические силы премьер-министра Никола Пашиняна давно говорят об ориентации на западные стандарты. Подробнее - в публикации Владимир Путин: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от её выбора. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.