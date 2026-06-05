Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ - 05.06.2026 Украина.ру
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Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ
Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ - 05.06.2026 Украина.ру
Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если "будет нужно". Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
2026-06-05T01:37
2026-06-05T01:41
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Представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян во время предвыборных дебатов спросил Пашиняна, что значит "замораживание" членства в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и почему страна не покидает эту организацию, критикуя её."Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем", — ответил Пашинян.16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку участия в ней. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в организации. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.4 июня президент России Владимир Путин сказал, что не видит "ничего сверхъестественного" в позиции Армении, так как политические силы премьер-министра Никола Пашиняна давно говорят об ориентации на западные стандарты. Подробнее - в публикации Владимир Путин: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от её выбора.Извилистые пути армянской политики разбираются в материалах Павла Котова Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией и Татьяны Стоянович Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Армения, Никол Пашинян, ОДКБ, Россия, Запад, Владимир Путин, Михаил Галузин, Сергей Лавров, ЕАЭС, постсоветское пространство

Пашинян подтвердил свою позицию по выходу Армении из ОДКБ

01:37 05.06.2026 (обновлено: 01:41 05.06.2026)
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Sputnik
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ, если "будет нужно". Об этом в ночь на 5 июня сообщает РИА Новости
Представитель партии "Сильная Армения" Нарек Карапетян во время предвыборных дебатов спросил Пашиняна, что значит "замораживание" членства в ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности) и почему страна не покидает эту организацию, критикуя её.
"Мы решим и выйдем. Будет нужно, выйдем, я говорил, что мы назад не пойдем", — ответил Пашинян.
16 июля 2025 года Пашинян заявил, что считает более вероятным выход Армении из ОДКБ, чем разморозку участия в ней. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что Запад подтолкнул власти Армении к заморозке участия в организации. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, слова Пашиняна о том, что ОДКБ якобы "бросила Армению в беде", не соответствуют действительности.
4 июня президент России Владимир Путин сказал, что не видит "ничего сверхъестественного" в позиции Армении, так как политические силы премьер-министра Никола Пашиняна давно говорят об ориентации на западные стандарты. Подробнее - в публикации Владимир Путин: Россия сохранит нормальные отношения с Арменией вне зависимости от её выбора.
Извилистые пути армянской политики разбираются в материалах Павла Котова Маниловщина по-пашинянски: Киселев о том, к чему приведет Армению курс на разрыв с Россией и Татьяны Стоянович Удержит ли Пашинян власть, а Россия — влияние? Армения готовится к парламентским выборам.
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