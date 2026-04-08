"Прекрасная Люканида": шедевр объёмной анимации

8 апреля 1912 года состоялась получившая огромный резонанс премьера первого отечественного кукольного мультфильма "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами". Режиссёром-постановщиком ленты был выходец из польской шляхты Владислав Старевич, продюсером – уроженец Донбасса Александр Ханжонков

После премьеры создателям картины стали поступать просьбы от цирковых антрепренёров продать им дрессированных жуков: зрители не могли поверить, что на экране роли исполняют муляжи, а не живые насекомые. И уж никто не задумывался что эта блестящая пародия на бездарные и напыщенные мелодрамы, которые переполняли экран тех лет, стала результатом решения необычайно сложной постановочной задачи в научно-популярном кино.По следам "Батрахомиомахии"Современному зрителю, живущему в эпоху компьютерной графики и искусственного интеллекта, "Прекрасная Люканида" может показаться в чём-то даже наивным фильмом-спектаклем, но столетие назад картина воспринималась как острая и ядовитая сатира на засилье слащавых киноподелок.Автор не имеет ничего против мелодрамы как экранного жанра: ему отдавали дань многие достойные актёры и режиссёры, поэтому достаточно вспомнить такие шедевры как "Москва слезам не верит" и "Унесённые ветром". Да и спрос на сентиментальные ленты у аудитории тоже есть: помню, как во время премьеры скандального фильма "Матильда", на которую меня привело журналистское задание, просмотру мешали громкие всхлипывания, то и дело раздававшиеся из разных уголков зала. Тем не менее коммерциализация нанесла мелодраме серьёзный ущерб не только в художественном отношении, но и созданием ей имиджа средства заполнения досуга для домохозяек.Сюжет "Люканиды" достаточно прост: юная королева благородных жуков-оленей поддалась на ухаживания молодого худородного князя жуков-усачей и наставила рогов своему нелюбимому престарелому мужу. Августейший рогоносец, потрясённый случившимся, отправляет ультиматум своему сопернику, а получив отказ – объявляет войну и почти побеждает его, но поверженный в битве успевает поджечь запасы пороха в подвалах своего замка. В результате взрыва погибают и сами соперники, и та, из-за которой разгорелись столь нешуточные страсти.Нельзя сказать, что создатели "Люканиды" в этом плане изобрели что-то новое: подобная фабула родилась ещё в античности, и её ярким примером стала пародия на "Илиаду" под названием "Батрахомиомахия", что в переводе означает "Война мышей и лягушек". Там стороны откровенно побрезговали дипломатическими методами разрешения противоречий, но не учли того, что мыши не могут воевать в воде, а лягушки – на суше, чем немало насмешили жителей Олимпа. Кстати, название перевода "Батрахомиомахии" на украинский язык, выполненного Константином Думитрашко – "Жабомишодраківка" – и сегодня достаточно часто используется в Незалежной как синоним ссоры из-за пустяка или же громкого конфликта между набивающими себе цену сторонами.Иллюзион как окно в мирРеволюционность "Люканиды" оказалась в другом: режиссёр мастерски использовал приёмы документального и научно-популярного кино в художественной ленте. И помогло ему в этом давнее увлечение энтомологией.Ещё будучи гимназистом Владислав Старевич успел зарекомендовать себя как прекрасный фотограф и энтомолог-любитель, за что после выпуска был приглашён на работу в Ковенский краеведческий музей на должность хранителя коллекций. Также он отличался талантами актёра, постановщика любительских спектаклей, театрального художника и скульптора-анималиста: созданные его руками раскрашенные изваяния насекомых сложно было отличить от живых прототипов.Незадолго до этого музею подарили кинокамеру, но пользоваться ей никто не умел: работа оператора требовала не только художественных и технических познаний, но также и незаурядной физической силы. Мало того, что сама камера в снаряжённом состоянии весила не менее пуда, так ещё и надо было выдерживать нужное количество оборотов рукояти в секунду для передачи реалистичности движений на экране.Директор музея попросил молодого сотрудника как имевшего навыки фотохудожника освоить это техническое новшество. Так Владислав Старевич стал автором нескольких документальных фильмов (тогда они назывались видовыми), имевших успех у местных зрителей тогда ещё польского Ковно, а ныне – литовского Каунаса. В двух лентах он мастерски снял жизнь насекомых. Старевичу порекомендовали поехать в Москву и показать работы уже приобретшему известность продюсеру и постановщику Александру Ханжонкову. Так в 1909 году состоялось знакомство двух мастеров экрана.В то время документальное кино было востребовано не меньше игрового, поскольку являлось для человека окном в огромный мир: тогда для многих даже поездка в соседний город становилась событием, обсуждавшимся всем кварталом. Ханжонков оценил талант Старевича, принял его к себе на работу, выделил всё необходимое для съёмок и назначил сдачу дебютной картины через пять месяцев. Дебютанту же потребовалось вдвое меньше времени, зато перевыполнение нормы оказалось троекратным: Старевич умел обходиться минимальным количеством дублей за счёт грамотного планирования съёмки, поэтому выделенных материалов ему хватило на три фильма.Волшебник экранаВ 1910 году Владислав Старевич решил снять документальный фильм о брачных боях жуков-оленей. И здесь ему пришлось столкнуться с целым рядом трудностей.Во-первых, киноплёнка тех лет не отличалась особой светочувствительностью, а жуки-олени обитают в лесах, где тень не в дефиците. Кроме того, в Средней полосе Европы и севернее они ведут преимущественно сумеречный образ жизни.Во-вторых, искусственное освещение в кинематографе тогда ещё только пробивало дорогу: спектральная чувствительность имеющихся фото- и киноматериалов слабо совпадала со спектральными характеристиками дуговых прожекторов, а соответствующие эмульсии только разрабатывались.В художественном кино шли двумя путями: либо использовали специальный грим, либо строили стеклянные павильоны с вращающимися в след за солнцем декорациями. Это, кстати, стало одной из причин основания Ханжонковым киностудии в Ялте: кинематографисты ехали на солнечный юг, но в Одессе земля стоила дороже, чем в Крыму.И, наконец, сами "актёры" оказались довольно привередливыми: излучаемые прожекторами яркий свет и температура действовали на них парализующе. Оказавшись в столь непривычных для них условиях, жуки впадали в оцепенение.Казалось бы, неразрешимая задача, но Старевича, хорошо знавшего повадки насекомых и обладавшего даром скульптора, посетила идея изготовить муляжи жуков и воспроизвести сражение путём покадровой съёмки. Иными словами, камера превращалась в фотоаппарат. Если учесть, что тогда в кинематографе была принята частота 16 кадров в секунду, а не 24 кадра как сейчас, то съёмка даже одной минуты оказалась делом трудоёмким. Но подобный подход себя оправдал: постановочные сцены оказались настолько реалистичными, даже опытные энтомологи не могли их отличить от натурных съёмок. Таким образом выход в прокат фильма "Lucanus Cervus" означал рождение полноценного научно-популярного жанра в отечественном кино, где документальные и постановочные кадры взаимно дополняют друг друга. Помимо этого, путёвку в жизнь получила технология комбинированных съёмок, дававшая кинематографу неограниченные изобразительные возможности.Успех первой научно-популярной ленты подарил Старевичу идею использования объёмной анимации для художественных постановок как средства удешевления съёмочного процесса в мультипликации. Ведь для лишь одной минуты мультфильма тогда требовалось около тысячи готовых картинок без учёта эскизов и брака (сейчас – в полтора раза больше), а здесь на протяжении процесса съёмки требовался всего один комплект реквизита, который, правда, надо изготовить и уметь управлять им. Поэтому до появления компьютерной анимации продолжался жаркий спор между рисованным и кукольным направлениями в мультипликации.Ханжонков одобрил постановку мультфильма и не прогадал. Премьера "Прекрасной Люканиды" стала одним из центральных событий в мировом кинематографе 1912 года: за несколько месяцев только одним заграничным прокатчикам ушло более сотни копий картины. Убеждение в том, что на экране роли исполняют живые жуки, а их дрессировщик обладает чуть ли не сверхъестественными способностями, долго не покидало ни зрителей, ни кинокритиков. Позднее Уолт Дисней, восхищённый фильмом, скажет о Старевиче: "этот человек обогнал всех аниматоров мира на несколько десятилетий!"Возвращение к зрителюПосле 1917 года Владислав Старевич эмигрировал во Францию, где создал ряд ярких работ и неоднократно удостаивался высших кинематографических наград. Позднее хотел вернуться в СССР, получил отказ в визе. Практически весь эмигрантский период провёл в пригороде Парижа с поэтическим названием Фонтене-су-Буа, что переводится как "Лесные родники", где и умер в 1965 году. Возвращение художника Отечеству произошло уже в начале XXI века, когда началась реставрация его работ, хранившихся в фондах киноархивов.Новая встреча российского зрителя с "Прекрасной Люканидой" состоялась к столетию премьеры в феврале 2012 года. Реставраторам в значительной мере помогло то, что сохранилась не только сама лента, правда без титров, но и указания Старевича к её звуковому оформлению. Ведь в эпоху немого кино эта сторона нередко отдавалась на откуп прокатчику в зависимости от его возможностей: чаще всего им нанимался тапёр, в обязанности которого входил подбор музыки к фильму, а в дорогих кинозалах во время сеанса мог играть оркестр.По мнению Старевича лучше всего подчеркнуть происходящее на экране мог "Сентиментальный вальс" Чайковского. Помимо этого, был написан текст, который зачитывал декламатор. Поэтому даже спустя годы "Прекрасная Люканида" не утратила своего обаяния: более того, каждый новый просмотр открывает зрителю новые грани этого возрождённого фильма.

Александр Дмитриевский

