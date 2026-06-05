Вступил в силу закон о привлечении ВС РФ к защите граждан России за границей - 05.06.2026 Украина.ру
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Вступил в силу закон о привлечении ВС РФ к защите граждан России за границей
Вступил в силу закон о привлечении ВС РФ к защите граждан России за границей - 05.06.2026 Украина.ру
Вступил в силу закон о привлечении ВС РФ к защите граждан России за границей
Закон, по которому Вооружённые Силы России могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых РФ не участвует, вступил в силу 5 июня
2026-06-05T01:07
2026-06-05T01:11
украина.ру
новости
россия
владимир путин
закон
законодательство
вс рф
армия
граждане
международные отношения
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Как следует из вступившего в силу законодательного акта, российскую армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны. Также незаконными считаются решения международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава организации.Органы государственной власти, в свою очередь, должны будут принимать необходимые меры по защите россиян в пределах своих полномочий.25 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооружённые Силы для защиты граждан России, арестованных по решению иностранных судов.Ранее сообщалось, что российский капитан танкера Tagor, который был задержан Военно-морскими силами Франции, освобождён из-под стражи.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, закон, законодательство, вс рф, армия, граждане, международные отношения, международная политика, русофобия
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, Закон, законодательство, ВС РФ, Армия, граждане, международные отношения, Международная политика, Русофобия

Вступил в силу закон о привлечении ВС РФ к защите граждан России за границей

01:07 05.06.2026 (обновлено: 01:11 05.06.2026)
 
© Украина.руКоллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Украина.ру
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Закон, по которому Вооружённые Силы России могут быть привлечены к выполнению задач по защите российских граждан, арестованных, удерживаемых или подвергаемых преследованию по решениям иностранных судов или международных судебных органов, в которых РФ не участвует, вступил в силу 5 июня
Как следует из вступившего в силу законодательного акта, российскую армию смогут задействовать в выполнении задач по защите граждан, которых арестовали, удерживают или преследуют на основании решений иностранных судов без участия российской стороны. Также незаконными считаются решения международных инстанций, компетенция которых не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН, принятой в рамках главы VII Устава организации.
Органы государственной власти, в свою очередь, должны будут принимать необходимые меры по защите россиян в пределах своих полномочий.
25 мая президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве привлекать Вооружённые Силы для защиты граждан России, арестованных по решению иностранных судов.
Ранее сообщалось, что российский капитан танкера Tagor, который был задержан Военно-морскими силами Франции, освобождён из-под стражи.
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