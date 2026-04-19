"Изматывающие бои под Купянском": военный эксперт о ситуации на востоке Харьковщины - 19.04.2026 Украина.ру
"Изматывающие бои под Купянском": военный эксперт о ситуации на востоке Харьковщины
На Купянском участке обстановка характеризовалась изматывающими позиционными боями. Эпицентром стала западная часть Купянска, а также позиции на восточном берегу напротив Купянска-Узлового. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2026-04-19T04:30
"Изматывающие бои под Купянском": военный эксперт о ситуации на востоке Харьковщины

04:30 19.04.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГаубичный дивизион ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации
На Купянском участке обстановка характеризовалась изматывающими позиционными боями. Эпицентром стала западная часть Купянска, а также позиции на восточном берегу напротив Купянска-Узлового. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Подводя итоги боевых действий на прошлой неделе Алехин рассказал о ситуации на Купянском направлении, где российские войска продолжали давить на противника.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Кутьковка, Боровая (Харьковская область) и Красный Лиман (ДНР)", — сообщил автор.
По словам эксперта, противник пытался контратаковать, но успеха не добился.
"На донбасском участке фронта продолжалась зачистка "карманов" и городские бои. Не стихала канонада в районах Дибровы, Федоровки Второй и Никифоровки", — добавил Алехин.
ВСУ предпринимали яростные попытки контратаковать, стремясь удержать южные подступы к Рай-Александровке. Однако инициатива осталась за российскими войсками, подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадий Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
Про другие важные аспекты спецоперации — в материале "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
