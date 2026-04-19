Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260419/glava-iranskoy-delegatsii-podvel-itogi-peregovorov-s-ssha-glavnoe-k-etomu-chasu-1078056126.html
Глава иранской делегации подвел итоги переговоров с США. Главное к этому часу
Спикер парламента Ирана и глава иранской делегации на переговорах США в Исламабаде Галибаф заявил, что был достигнут прогресс, но разногласия все еще велики, и некоторые фундаментальные вопросы остаются нерешенными. Об этом и других новостях к этому часу 19 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-04-19T09:14
2026-04-19T09:19
новости
иран
сша
индия
мид
reuters
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd8a07dc4b007ac5ddf5ad68c0636bd3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Глава иранской делегации подвел итоги переговоров с США. Главное к этому часу

09:14 19.04.2026 (обновлено: 09:19 19.04.2026)
 
© REUTERS / Dado Ruvic
Читать в
ДзенTelegram
Спикер парламента Ирана и глава иранской делегации на переговорах США в Исламабаде Галибаф заявил, что был достигнут прогресс, но разногласия все еще велики, и некоторые фундаментальные вопросы остаются нерешенными. Об этом и других новостях к этому часу 19 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Власти Ирана не будут отправлять США обогащенный уран, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде;
🟦 Индия обеспечена топливом по меньшей мере на два месяца, несмотря на глобальную неопределенность на энергетических рынках из-за конфликта вокруг Ирана – правительство страны;
🟦 Аргентина выступает против восстановления Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке ("Меркосур") из-за возможной конкуренции между странами в энергетической сфере;
🟦 "Хватит проповедей. Хроническая неспособность Европы воплощать в жизнь то, что она проповедует, превратила её разговоры о "международном праве" в вершину лицемерия", — заявил МИД Ирана в адрес главы евродипломатии Каи Каллас;
🟦 Ядерное оружие в Белоруссии — это фактор защиты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он также подчеркнул, что весь мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты его страны;
🟦 Робот-гуманоид в Китае побил мировой рекорд человека в полумарафоне, пишет Reuters. Он пробежал 21,1 км за 50 минут и 26 секунд. Это на семь минут быстрее рекорда Джейкоба Киплимо, установленного в прошлом месяце в Лиссабоне.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАИндияМИДReutersУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния