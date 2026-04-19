Глава иранской делегации подвел итоги переговоров с США. Главное к этому часу - 19.04.2026 Украина.ру
Спикер парламента Ирана и глава иранской делегации на переговорах США в Исламабаде Галибаф заявил, что был достигнут прогресс, но разногласия все еще велики, и некоторые фундаментальные вопросы остаются нерешенными. Об этом и других новостях к этому часу 19 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Глава иранской делегации подвел итоги переговоров с США. Главное к этому часу
09:14 19.04.2026 (обновлено: 09:19 19.04.2026)
Спикер парламента Ирана и глава иранской делегации на переговорах США в Исламабаде Галибаф заявил, что был достигнут прогресс, но разногласия все еще велики, и некоторые фундаментальные вопросы остаются нерешенными. Об этом и других новостях к этому часу 19 апреля сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
🟦 Власти Ирана не будут отправлять США обогащенный уран, заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде;
🟦 Индия обеспечена топливом по меньшей мере на два месяца, несмотря на глобальную неопределенность на энергетических рынках из-за конфликта вокруг Ирана – правительство страны;
🟦 Аргентина выступает против восстановления Венесуэлы в Южноамериканском общем рынке ("Меркосур") из-за возможной конкуренции между странами в энергетической сфере;
🟦 "Хватит проповедей. Хроническая неспособность Европы воплощать в жизнь то, что она проповедует, превратила её разговоры о "международном праве" в вершину лицемерия", — заявил МИД Ирана в адрес главы евродипломатии Каи Каллас;
🟦 Ядерное оружие в Белоруссии — это фактор защиты. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Он также подчеркнул, что весь мир знает, что Россия применит весь арсенал оружия для защиты его страны;
🟦 Робот-гуманоид в Китае побил мировой рекорд человека в полумарафоне, пишет Reuters. Он пробежал 21,1 км за 50 минут и 26 секунд. Это на семь минут быстрее рекорда Джейкоба Киплимо, установленного в прошлом месяце в Лиссабоне.
