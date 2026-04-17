https://ukraina.ru/20260417/ukrainskaya-sistema-dazhe-ne-shelokhnulas-ekspert-o-kosmicheskikh-fantaziyakh-i-pozore-kieva-v-oae-1078016129.html

"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ

"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ - 17.04.2026 Украина.ру

"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ

Киев заговорил о космических войсках для перехвата "Орешника", но для этого нужны станции слежения за ракетами. Технологиями полного цикла ПРО в космосе обладают только Россия и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-04-17T15:45

2026-04-17T15:45

2026-04-17T15:45

новости

украина

киев

россия

юрий кнутов

украина.ру

вооружения

ракеты

ближний восток

оаэ

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077727654_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_5bc2ea8dca567637452f51cbe4f70c73.jpg

Отвечая на вопрос об украинском космическом проекте, эксперт назвал его заведомо провальным. "Это большая фантазия, которой Украина страдает последние годы", — заявил Кнутов. Он пояснил, что для запуска перехватчиков нужны станции контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении.Собеседник Украина.ру напомнил об опыте СССР и США. "Американцы пытались приспособить F-15 в качестве носителя противоспутниковой ракеты, а мы для этих задач создавали МиГ-31К. Потом от этих проектов отказались", — рассказал он. По словам Кнутова, скорость ракеты значительно больше скорости спутника.Эксперт жестко раскритиковал украинских разработчиков. "Это попытки самозванных украинских ученых представить себя умнее американцев, русских и уж тем более европейцев", — заявил он. В качестве доказательства Кнутов привел провал украинского вооружения на Ближнем Востоке: "Четыре иранские ракеты удачно поразили цели в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская система при этом даже не шелохнулась", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

ближний восток

оаэ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

