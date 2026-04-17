"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ - 17.04.2026 Украина.ру
"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ
"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ - 17.04.2026 Украина.ру
"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ
Киев заговорил о космических войсках для перехвата "Орешника", но для этого нужны станции слежения за ракетами. Технологиями полного цикла ПРО в космосе обладают только Россия и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-04-17T15:45
2026-04-17T15:45
Отвечая на вопрос об украинском космическом проекте, эксперт назвал его заведомо провальным. "Это большая фантазия, которой Украина страдает последние годы", — заявил Кнутов. Он пояснил, что для запуска перехватчиков нужны станции контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении.Собеседник Украина.ру напомнил об опыте СССР и США. "Американцы пытались приспособить F-15 в качестве носителя противоспутниковой ракеты, а мы для этих задач создавали МиГ-31К. Потом от этих проектов отказались", — рассказал он. По словам Кнутова, скорость ракеты значительно больше скорости спутника.Эксперт жестко раскритиковал украинских разработчиков. "Это попытки самозванных украинских ученых представить себя умнее американцев, русских и уж тем более европейцев", — заявил он. В качестве доказательства Кнутов привел провал украинского вооружения на Ближнем Востоке: "Четыре иранские ракеты удачно поразили цели в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская система при этом даже не шелохнулась", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Марсианин" или "Ланцет"? Юрий Кнутов о том, как Украина и Запад перенимают российские технологии на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Успехи ВС РФ позволяют двигаться в глубину обороны противника" на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
ближний восток
оаэ
новости, украина, киев, россия, юрий кнутов, украина.ру, вооружения, ракеты, ближний восток, оаэ, главные новости, главное, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Россия, Юрий Кнутов, Украина.ру, вооружения, ракеты, Ближний Восток, ОАЭ, Главные новости, главное, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Спецоперация

"Украинская система даже не шелохнулась": эксперт о космических фантазиях и позоре Киева в ОАЭ

15:45 17.04.2026
 
Киев заговорил о космических войсках для перехвата "Орешника", но для этого нужны станции слежения за ракетами. Технологиями полного цикла ПРО в космосе обладают только Россия и США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос об украинском космическом проекте, эксперт назвал его заведомо провальным. "Это большая фантазия, которой Украина страдает последние годы", — заявил Кнутов.
Он пояснил, что для запуска перехватчиков нужны станции контроля космического пространства и предупреждения о ракетном нападении.
Собеседник Украина.ру напомнил об опыте СССР и США. "Американцы пытались приспособить F-15 в качестве носителя противоспутниковой ракеты, а мы для этих задач создавали МиГ-31К. Потом от этих проектов отказались", — рассказал он. По словам Кнутова, скорость ракеты значительно больше скорости спутника.
Эксперт жестко раскритиковал украинских разработчиков. "Это попытки самозванных украинских ученых представить себя умнее американцев, русских и уж тем более европейцев", — заявил он.
В качестве доказательства Кнутов привел провал украинского вооружения на Ближнем Востоке: "Четыре иранские ракеты удачно поразили цели в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинская система при этом даже не шелохнулась", — констатировал собеседник издания.
