Трамп запретил Израилю бомбить Ливан, "Крыло Сиона" возвращается. Новости к этому часу - 17.04.2026 Украина.ру
Трамп запретил Израилю бомбить Ливан, "Крыло Сиона" возвращается. Новости к этому часу
Президент США Дональд Трамп ожидает от Ирана подписания "сделки" и заявил, что запретил Израилю бомбить Ливан. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-04-17T17:45
17:45 17.04.2026
 
Президент США Дональд Трамп ожидает от Ирана подписания "сделки" и заявил, что запретил Израилю бомбить Ливан. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 17 апреля написал Телеграм-канал Украина.ру
"США получат весь ядерный "пепел", созданный нашими великими бомбардировщиками B2. Никаких денег не будет передано. Эта сделка не касается Ливана, но США будут отдельно работать с Ливаном и решать проблему с "Хезболлой". Израиль больше не будет бомбить Ливан - это запрещено США. Хватит - достаточно", - написал Трамп в своей соцсети.
Другие новости к этому часу:
🟦 Первый после снятия ограничений на полеты в Израиль рейс российской авиакомпании вылетел в Тель-Авив;
🟦 Самолёт израильского правительства "Крыло Сиона" возвращается в Израиль после более чем 6 недель отсутствия. Основной борт израильских властей, который используют президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, покинул Израиль всего через несколько часов после начала войны с Ираном и позже приземлился в Берлине, где находился более 6 недель;
🟦 Кораблям ВМС любых стран по-прежнему запрещено пересекать Ормузский пролив, сообщает военный источник гостелерадио Ирана;
🟦 Трамп заявил, что ему позвонили из НАТО с предложением помощи в ситуации вокруг Ормузского пролива, однако он отказался и назвал альянс "бумажным тигром".
🟦 Французский президент Эммануэль Макрон заявил о готовности задействовать часть своих ВМС из Средиземного и Красного морей для возможной миссии в Ормузском проливе;
🟦 Швеция готова внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов в Ормузском проливе после полного прекращения огня, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон;
🟦 Король Швеции Карл XVI Густав начал свой визит на Украину с почтения вместе с Владимиром Зеленским павших воинов, "которые боролись против российской агрессии", - заявил Владимир Зеленский.
"Они сражались не только за нашу страну, но и за защиту всей Европы, чтобы русское безумие и убийства не пошли дальше", - написал он по итогам встречи с потомком Карла XII.
🟦 Мобилизация в Украине будет продолжаться ещё долго, заявил украинский парламентарий Остапенко;
🟦 Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту RT Рику Санчесу рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом и пути США в Россию через Белоруссию, сообщил тг-канал пресс-службы белорусского лидера;
🟦 Преступная группа из Калининграда похитила участника СВО и держала его в плену двое суток. В банде было восемь человек. Они требовали у военного деньги и украли его машину. На этом мошенники не остановились: они убедили другого мужчину подписать контракт с Минобороны, чтобы похищать выплаты с его карты, но схема сорвалась. Всех преступников задержали.
