Трамп так кричал на иранцев, что сорвал голос

Президент США Дональд Трамп своеобразно провёл переговоры с представителями Ирана, рассказал американский сенатор Линдси Грэм*. Об этом сообщает РИА Новости

2026-04-17T15:04

"Несколько дней назад он звонил иранцам, и разговор стал довольно жарким — до такой степени, что Трамп громко заявил Ирану, что произойдет, если они продолжат играть в игры. Он в самом деле сорвал голос", — рассказал сенатор в интервью Fox News.Парламентарий заверил, что президент США лично ведет переговоры с исламской республикой.Официальный Тегеран изначально отрицал переговоры с США, а затем признал непрямые контакты при посредничестве Пакистана.8 апреля Трамп объявил о двухнедельной отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана. За это время, по словам американского лидера, стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Трамп также заявил, что договоренность о прекращении огня должна носить двусторонний характер, а Вашингтон и Тегеран фактически урегулировали все прежние разногласия. Иранская сторона констатировала невыполнение перемирия Израилем, который параллельно воюет с Ливаном.Израиль и США начали новую войну с Ираном в субботу 28 февраля. Израильский министр обороны Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной "операции" против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Тысячи граждан исламской республики значатся погибшими и ранеными. Чрезвычайно осложнено судоходство в важнейшей транспортной артерии региона - Ормузском проливе.Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Морпехи США голодают, Россия приняла решение об ударах по Европе. Хроника событий на 13.00 17 апреляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

