Премьер-министр Италии на встрече с Зеленским демонстрирует раздражение и брезгливость

Премьер-министр Италии на встрече с Зеленским демонстрирует раздражение и брезгливость - 17.04.2026 Украина.ру

Премьер-министр Италии на встрече с Зеленским демонстрирует раздражение и брезгливость

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме пыталась скрыть раздражение и брезгливость. Об этом заявил aif.ru политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов

2026-04-17T12:37

2026-04-17T12:37

2026-04-17T12:37

Зеленский прибыл в Рим 15 апреля. Там он встретился с Мелони. Встреча прошла на фоне конфликта, произошедшего между главой итальянского правительства и президентом США Дональдом Трампом.Журналисты отметили, что пользователи Сети на опубликованных кадрах заметили раздражение и усталость итальянского премьера на встрече с главой киевского режима. Панкратов проанализировал фотографии и подтвердил эти догадки, указав на ряд психологических знаков."По этим кадрам Мелони выстраивает образ женщины‑политика, которая вынуждена разыгрывать натужную сцену якобы теплого союзничества, при этом не имея ни внутреннего ресурса, ни особого желания демонстрировать свою искреннюю симпатию. При анализе фото в глаза бросается не совсем резкое отторжение, а некий хронический эмоциональный голод. В рукопожатиях нет ни напора, ни настоящего включения: кисть дается, но плечи остаются отведенными, шаг вперед не делается, как будто контакт отрабатывается по обязанности - зафиксировать момент для прессы и тут же его закончить", - сказал эксперт.Панкратов отметил, что во время движения Мелони старалась дистанцироваться от Зеленского."Когда они идут рядом, легкое касание плеча воспринимается не как спонтанный жест, а как выключенный, дозированный сигнал: "я признаю твое присутствие, но не пускаю тебя ближе”. В отдельных кадрах прорывается то самое выражение, которое на бытовом языке описывают как скрытое раздражение или брезгливость: легкая асимметрия губ, тяжелый, уставший взгляд из‑под бровей, лицо, на котором слишком много усталости и слишком мало желания играть в дружелюбие", - пояснил специалист.Накануне в новостях: "Четыре свободы" Зеленского назвали глупостьюВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

италия

рим

украина

новости, италия, рим, владимир зеленский, джорджи мелони, ес, украина-ес, международная политика, украина