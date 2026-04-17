Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260417/premer-ministr-italii-na-vstreche-s-zelenskim-demonstriruet-razdrazhenie-i-brezglivost--1078007995.html
Премьер-министр Италии на встрече с Зеленским демонстрирует раздражение и брезгливость
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме пыталась скрыть раздражение и брезгливость. Об этом заявил aif.ru политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов
новости
италия
рим
владимир зеленский
джорджи мелони
ес
украина-ес
международная политика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072921099_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_667361300845ae71605a498e83fa73ff.jpg
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0a/1072921099_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_f084d3a799a026bb0a6d4d1516edc130.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Премьер-министр Италии на встрече с Зеленским демонстрирует раздражение и брезгливость

12:37 17.04.2026
 
© telegram ukr_2025_ru Рикардо де Лука / Перейти в фотобанкПремьер Италии Джорджа Мелони 90 минут убеждала диктатора Зеленского пойти на "болезненные уступки" для урегулирования конфликта на Украине
Премьер Италии Джорджа Мелони 90 минут убеждала диктатора Зеленского пойти на болезненные уступки для урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© telegram ukr_2025_ru Рикардо де Лука
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме пыталась скрыть раздражение и брезгливость. Об этом заявил aif.ru политолог и эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов
Зеленский прибыл в Рим 15 апреля. Там он встретился с Мелони. Встреча прошла на фоне конфликта, произошедшего между главой итальянского правительства и президентом США Дональдом Трампом.
Журналисты отметили, что пользователи Сети на опубликованных кадрах заметили раздражение и усталость итальянского премьера на встрече с главой киевского режима. Панкратов проанализировал фотографии и подтвердил эти догадки, указав на ряд психологических знаков.
"По этим кадрам Мелони выстраивает образ женщины‑политика, которая вынуждена разыгрывать натужную сцену якобы теплого союзничества, при этом не имея ни внутреннего ресурса, ни особого желания демонстрировать свою искреннюю симпатию. При анализе фото в глаза бросается не совсем резкое отторжение, а некий хронический эмоциональный голод. В рукопожатиях нет ни напора, ни настоящего включения: кисть дается, но плечи остаются отведенными, шаг вперед не делается, как будто контакт отрабатывается по обязанности - зафиксировать момент для прессы и тут же его закончить", - сказал эксперт.
Панкратов отметил, что во время движения Мелони старалась дистанцироваться от Зеленского.
"Когда они идут рядом, легкое касание плеча воспринимается не как спонтанный жест, а как выключенный, дозированный сигнал: "я признаю твое присутствие, но не пускаю тебя ближе”. В отдельных кадрах прорывается то самое выражение, которое на бытовом языке описывают как скрытое раздражение или брезгливость: легкая асимметрия губ, тяжелый, уставший взгляд из‑под бровей, лицо, на котором слишком много усталости и слишком мало желания играть в дружелюбие", - пояснил специалист.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИталияРимВладимир ЗеленскийДжорджи МелониЕСУкраина-ЕСМеждународная политикаУкраина
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
