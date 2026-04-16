"Четыре свободы" Зеленского назвали глупостью
Владимир Зеленский должен присесть на скамью подсудимых, а не собирать награды. Об этом 16 апреля заявил "Ленте.ру" депутат Госдумы РФ Алексей Чепа
2026-04-16T14:57
Накануне в ЕС Зеленскому вручили международную премию "Четыре свободы" - за якобы борьбу во имя безопасности всей Европы.
"Это определенные глупости. Естественно, чего заслуживает Зеленский — это международного суда", — констатировал Чепа.
Назначенную Зеленскому премию назвал бессмысленной наградой, которая только позорит его, первый зампред комитета верхней палаты российского портаменто по международным делам Владимир Джабаров.
"Какая-то ряженая награда, совершенно бессмысленная. Какую безопасность Европы обеспечивает Зеленский, кроме того, что рассорил все страны европейские с нами? Вот вся его заслуга в этом. Я думаю, что эта медаль не красит его как профессионала, а просто позорит", — заявил Джабаров.
Парламентарий уверен, что Зеленский должен уйти в отставку и позволить украинскому народу избрать нового президента.
Политолог Александр Асафов отметил, что Зеленский высказывается на резонансные темы, включая вопросы международной повестки, чтобы быть на слуху.
