"Чёрный юмор от КСИР": Серенко рассказал, как Иран наказал "Шахедом" украинских военных
Спецслужбы Ирана могут не достать кого-то в Киеве, но они точно достанут украинцев в Ливии, Сирии и странах залива. Украинские посольства находятся в зоне досягаемости иранских прокси. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
2026-04-17T05:30
Спецслужбы Ирана могут не достать кого-то в Киеве, но они точно достанут украинцев в Ливии, Сирии и странах залива. Украинские посольства находятся в зоне досягаемости иранских прокси. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко
Отвечая на вопрос о том, как могут пересечься интересы "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке, эксперт рассказал, что украинские спецслужбы работают в Ливии, взаимодействуя с джихадистскими группировками.
Также на Ближнем Востоке работают украинские военные специалисты по борьбе с "Шахедами".
"Кстати, иранцы устроили небольшой перформанс в ОАЭ: когда лекцию о борьбе с иранскими БПЛА приехал читать украинский специалист, Иран запустил именно "Шахед" как раз по этому месту. В результате погиб украинский офицер и его курсанты. Такой черный юмор от КСИР", — констатировал Серенко.
По данным политолога, украинцы сейчас присутствуют в разных частях Глобального Юга, в том числе на Ближнем Востоке. "Не уверен, что иранские спецслужбы могут достать кого-то в Киеве. Но они точно смогут достать кого-то в Ливии, в Сирии, странах залива", — пояснил эксперт.
"Украинские посольства тоже находятся в зоне досягаемости иранских прокси. Это открывает возможности для воспитательных мер со стороны "Хезболлы", иранских спецслужб и близких к ним структур", — подытожил Андрей Серенко.
Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.