https://ukraina.ru/20260417/chrnyy-yumor-ot-ksir-serenko-rasskazal-kak-iran-nakazal-shakhedom-ukrainskikh-voennykh-1077977548.html

"Чёрный юмор от КСИР": Серенко рассказал, как Иран наказал "Шахедом" украинских военных

"Чёрный юмор от КСИР": Серенко рассказал, как Иран наказал "Шахедом" украинских военных - 17.04.2026 Украина.ру

"Чёрный юмор от КСИР": Серенко рассказал, как Иран наказал "Шахедом" украинских военных

Спецслужбы Ирана могут не достать кого-то в Киеве, но они точно достанут украинцев в Ливии, Сирии и странах залива. Украинские посольства находятся в зоне досягаемости иранских прокси. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор аналитического центра Российского общества политологов, специалист по Ближнему Востоку Андрей Серенко

2026-04-17T05:30

2026-04-17T05:30

2026-04-17T05:30

новости

ближний восток

иран

ливия

андрей серенко

главные новости

главное

сирия

война на ближнем востоке

война в иране

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/11/1070251484_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8a256233123adba955af5b346a9733b1.jpg

Отвечая на вопрос о том, как могут пересечься интересы "Хезболлы" и Украины на Ближнем Востоке, эксперт рассказал, что украинские спецслужбы работают в Ливии, взаимодействуя с джихадистскими группировками. Также на Ближнем Востоке работают украинские военные специалисты по борьбе с "Шахедами"."Кстати, иранцы устроили небольшой перформанс в ОАЭ: когда лекцию о борьбе с иранскими БПЛА приехал читать украинский специалист, Иран запустил именно "Шахед" как раз по этому месту. В результате погиб украинский офицер и его курсанты. Такой черный юмор от КСИР", — констатировал Серенко.По данным политолога, украинцы сейчас присутствуют в разных частях Глобального Юга, в том числе на Ближнем Востоке. "Не уверен, что иранские спецслужбы могут достать кого-то в Киеве. Но они точно смогут достать кого-то в Ливии, в Сирии, странах залива", — пояснил эксперт."Украинские посольства тоже находятся в зоне досягаемости иранских прокси. Это открывает возможности для воспитательных мер со стороны "Хезболлы", иранских спецслужб и близких к ним структур", — подытожил Андрей Серенко.Полный текст материала "Андрей Серенко: Если Трамп проиграет Ирану в Ормузском проливе, на одну сверхдержаву в мире станет больше" на сайте Украина.ру.Больше про ситуацию на Ближнем Востоке — в материале Дмитрия Ковалевича "Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана" на сайте Украина.ру.

ближний восток

иран

ливия

сирия

оаэ

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ближний восток, иран, ливия, андрей серенко, главные новости, главное, сирия, война на ближнем востоке, война в иране, бпла, оаэ, война, беспилотники, украина, эксперты, аналитики