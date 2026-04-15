Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана

Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана - 15.04.2026 Украина.ру

Опасаются остаться один на один с Россией. Что говорят на Украине о войне против Ирана

Во вторник, 14 апреля, президент США в очередной раз заявил о победе над Ираном, тем не менее американский флот проводит блокаду Исламской Республики, что удерживает высокие цены на нефть. Украина, полностью зависящая от экспорта горючего, продолжает экономически страдать от авантюры Дональда Трампа

2026-04-15T16:25

2026-04-15T16:25

2026-04-15T16:29

Украинские экономисты каждую неделю выдают оптимистические прогнозы по поводу сроков завершения конфликта и падения цен, но пока их прогнозы остаются лишь благими пожеланиями.Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева утверждает, что вся мировая экономика может уйти в рецессию, если война с Ираном будет идти и летом. Она отметила, что подобные события могут стать серьезным потрясением для глобальной экономики. "Мировая экономика не получает 20% нефти и газа. Это глобальное явление, все ощущают последствия", - рассказала Георгиева, указывая на проблемы с судоходством в Персидском заливе. Для Украины это будет означать, что западные спонсоры будут прижимистее, выделяя Владимиру Зеленскому меньше денег.Зеленский жалуется в среду 15 апреля, что он останется без оружия, если война с Ираном продлится. "Если война затянется, оружия для Украины будет меньше. У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда", - говорит Зеленский в интервью ZDF.Тем временем Международное энергетическое агентство сообщает, что из-за войны с Ираном доходы России от нефти в марте составили 19 млрд долларов — вдвое больше доходов в размере 9,7 млрд в феврале. Подобные сообщения заставляют украинских националистов кусать локти, поскольку ожидаемый ими коллапс российской экономики все никак не происходит.На Украине же, как отмечает оппозиционный телеграм-канал "Картель", готовятся к новому взлету цен на горючее. "Рынок распродает остатки топлива, закупленного по старым контрактам. Эти запасы будут исчерпаны примерно в течение двух недель, после чего заправки перейдут на новый импортный ресурс, уже заходящий в страну по значительно более высокой цене", - сообщает "Картель".Подорожание топлива неизбежно запустит цепную реакцию по всей экономике. Вырастут транспортные расходы, подорожает логистика, увеличатся затраты аграриев на посевную и уборочную кампании. Это означает дальнейший рост цен на продукты питания, услуги перевозок, стройматериалы и товары первой необходимости.Националист и экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук*, играющий сейчас роль оппозиционера, задается вопросом, где европейские союзники будут искать деньги для Киева. "Очень важный момент – война в Иране, цены на топливо, отсутствие топлива в Евросоюзе ставят европейскую экономику на грань кризиса. Готова ли Европа сейчас в нынешних условиях давать эти 90 млрд [финансовой помощи]?" – спрашивает Мосийчук.Особенно опасаются в Киеве дальнейшего ухудшения отношений администрации США и Евросоюза, что неминуемо скажется и на уровне поддержки Киева. Как пишет украинское издание "Страна.ua", обострение отношений между Европой и США для Украины даже важнее ситуации на энергорынке. Трамп, дескать, сейчас практически еженедельно угрожает либо выйти из НАТО, либо отозвать гарантии безопасности для европейцев, намекая, что в случае войны с РФ они могут остаться с Москвой один на один. Такая ситуация, отмечает издание, может побудить к переменам в отношении ЕС к РФ и Украине, а также к смене концепции Европы с курса на затягивания войны на ее скорейшее завершение.Проявиться такая смена курса может, в том числе, и в давлении на украинские власти, используя как рычаг зависимость Киева от европейского финансирования."Правда, в Киеве и в Европе надеются, что до этого не дойдет. Что война в Иране вскоре закончится, пролив разблокируют и цены на нефть упадут. И что политические позиции Трампа в США вскоре настолько ослабнут, что ему будет уже не до давления на европейцев и Украину", - пишет "Страна".Однако политолог Владимир Фесенко надеется, что война с Ираном приведет к обострению отношений России и США, особенно если вдруг всплывут данные о каких-то военных поставках Ирану. Он считает, что самый оптимальный путь поставок китайского оружия в Иран - через Каспийское море из России. "Если вдруг будет обострение боевых действий и вдруг будут попытки через Россию, неважно, китайское оружие, русское оружие, но снабжение Ирана, это точно может повлиять на ухудшение отношений между США и Россией", - надеется украинский политолог. Фесенко утверждает, что такой сценарий дает Киеву шанс на возобновление переговоров на своих условиях, то есть без вывода ВСУ с Донбасса.Даже если никаких поставок не будет, украинские власти постараются обвинить РФ, чтобы добиться желаемого давления Вашингтона на Кремль.В то же время политолог Руслан Бортник утверждает, что война с Ираном в достаточной мере дискредитировала самого американского президента, сделав его "токсичным". И этот факт, по мнению политолога, осложняет реализацию любого мирного плана Трампа, в том числе и в отношении Украины из-за нарастания эскалации между Трампом и другими геополитическими игроками.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаНеевклидова геополитика. От Ирана к Украине

россия

украина

иран

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, россия, украина, иран, дональд трамп, ес, мвф, нато, николай георгиев, владимир зеленский, украина.ру, верховная рада