"Иран воюет за Россию". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире
В экспертном сообществе обсуждают, заканчивается ли война или только начинается, в состоянии ли Украина нести финансовое бремя членства в НАТО, если допустить, что её туда примут. Но примут или нет — а НАТО уже фактически воюет с Россией.
"Иран воюет за Россию". Эксперты и политики о ситуации на Украине и в мире

В экспертном сообществе обсуждают, заканчивается ли война или только начинается, в состоянии ли Украина нести финансовое бремя членства в НАТО, если допустить, что её туда примут. Но примут или нет — а НАТО уже фактически воюет с Россией.
Ранее глава ОП Кирилл Буданов* в интервью Bloomberg заявил, что мир на Украине близок, что скоро боевые действия будут завершены. Обосновал он этот свой прогноз тем, что РФ, в отличие от Киева, тратит на войну свои собственные деньги и "это огромные суммы — уже исчисляемые триллионами".
Поэтому-то русские и ведут переговоры, отметил Буданов, добавив, что он не думает, что "это (война — ред.) затянется надолго".
Это заявление заметили и на Украине, и в РФ. Но... всё относительно, и это "скоро" может растянуться на сколько угодно времени - и на год, и на полтора. А пока не видно никаких разведпризнаков, что война идёт к завершению, считает украинский политтехнолог Андрей Золотарёв.
По его словам, можно, конечно, оставить "процентов пять на чудо". Но пока война продолжается, хотя размываются её цели, и "она превращается в ту войну, где не знакомые друг с другом люди убивают друг друга за интересы людей, которые хорошо друг с другом знакомы".
Многие считают, что какое-то перемирие возможно. Кто-то оценивает и блокирование Telegram в России "как подготовку такого рода", но не стоит спешить с выводами, продолжил Золотарёв, отметив, что после Пасхи можно ожидать массированного удара ВС РФ в качестве "ответа за Усть-Лугу".
Что касается НАТО, то вопрос вступления в этот блок Украины в реальности был закрыт ещё в 2008 году, считает политтехнолог. И если даже гипотетически представить себе, что членство в этом военном блоке достигнуто, то чем Киеву платить взносы?
"Финансово Украина не то, что НАТО, а даже содержание двухсоттысячной армии с нынешним уровнем экономики, имея такой бюджет (не потянет — ред.). Понятно, о каком членстве в НАТО может идти речь?", - сказал Золотарёв в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Напомним, достижение членства в НАТО при президенте Петре Порошенко* даже записали в украинскую Конституцию, считается, что недопущение реализации этой угрозы является одной из причин начала СВО.
Есть и ещё один насущный вопрос — каковы сегодня цели Альянса? Ранее целью было противостояние "советской угрозе", это объединяло страны Запада. Но какие цели теперь, "какой общий вероятный противник может объединять Польшу и Испанию? - спросил Золотарёв.
Шелест* на это ответил, что объединить в этом смысле может Дональд Трамп, который "начудил с три короба" и которого, согласно результатам проведённых в Европе опросов, будто бы боятся уже больше, чем Китая.
"Но, тем не менее, без военной мощи США, НАТО превращается в весьма аморфную и небоеспособную структуру", - уточнил ситуацию Золотарёв, предположив, что, в случае чего, оставшиеся без поддержки США страны-члены НАТО будут долго совещаться, но… (возможно, ничего не предпримут — ред.). Кроме того, "ситуация в Иране показала, что и США не всемогущи".
Внутри США тоже не всё идёт гладко. Комментируя оскорбительные высказывания Трампа в адрес своих недавних соратников, которые и привели его к власти, Золотарёв предположил, что заявления президента США скоро "будут комментировать не политологи, а психиатры". А пока контролируемые демократами медиа просто "рвут Трампа на британский флаг".
Но порвут ли — пока вопрос. Украинский политолог Руслан Бизяев отметил в эфире канала "Дикий live", что Трамп не так уж и неправ, когда пишет, что ему всё равно, что там на переговорах в Исламабаде, поскольку - "мы и так победили". И лишь на первый взгляд покажется, что он выдаёт желаемое за действительное.
"Но если посмотреть на эту ситуацию под углом того, что эта война ослабила всех его (Трампа — ред.) основных геополитических конкурентов, то в этом смысле - да, Трамп победил. И у него нет сейчас потребности быстро останавливать эту войну, идти на какую-то сделку", - сказал эксперт. Он предположил, что переговоры будут продолжаться, а сделку мы увидим тогда, когда её заключение сочтут своевременным в Белом доме.
А пока всё в мире стремительно дорожает, Америка остаётся в выигрыше, поскольку имеет собственную нефть, пояснил Бизяев.
Что касается перспективы разрешения украинского конфликта, то тут Трамп поставил временные рамки до сентября или даже до июля - "все понимают, что экономически продолжать войну в этом году будет крайне тяжело", считает эксперт. По его мнению, даже если ЕС выделит Киеву в этом году 45 мдрд евро, то купить на них можно будет куда меньше, чем рассчитывали, и это будет сильно влиять на ход дел на поле боя.
Бизяев напомнил, что уже и глава ОП Буданов говорил, что не так много вопросов осталось несогласованными. Вероятно, до конца согласовать их попробуют Кушнер и Уиткофф во время визита в Киев. А переговорщик от Москвы Дмитриев побывал недавно в США — какие вопросы он там обсуждал? Вероятно, среди прочего и вопрос снятия санкций, предположил эксперт.
А у Киева в ближайшее время просматриваются две серьёзные проблемы — нехватка электроэнергии и подорожание энергоносителей. И тут возникнет вопрос, где взять деньги на продолжение войны? Бизяев при этом предположил, что Трамп окажет опосредованное давление на Европу с тем, чтобы денег Киеву не дали.
Но не всё так просто, не стоит заранее списывать НАТО и считать, что Альянс уже лишился зонтика США. Как отметил в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, США и НАТО ведут сейчас борьбу с Россией за транспортные коридоры, в частности, за Севморпуть.
"Дружит Трамп с НАТО или нет – это в данном случае не имеет никакого значения. Здесь (Запад — ред.) выступает единым фронтом", - заявил эксперт. По его словам, "мы должны понимать, что это война с Западом, где основной ударной силой выступает НАТО". А борьба идет за российские и китайские логистические маршруты (в том числе и сухопутные) и за арктические ресурсы.
Перенджиев подчеркнул, что и "Иран в каком-то смысле воюет за Россию".
"Недаром украинцы на Ближний Восток полезли со своими дронами-перехватчиками. Они хорошо поняли, что это общая война Запада. Война против Ирана - война против России. И Иран это понимает. Поэтому прямо объявил Украину своим врагом", сказал эксперт, выразив уверенность в том, что со временем РФ придёт к полноценному военному союзу с Тегераном - "защищая себя, он защищает нас".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
Тем временем в Донецке — читайте в статье спецкора издания Украина.ру Игоря Гомольского "Успеть бы по-человечески пожить": чем сегодня живет ДНР
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Пора менять Зеленского, иначе Украина и года не выдержит". Эксперты о ситуации в стране и вокруг
