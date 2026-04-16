Пожизненный срок для премьера. Турция и Израиль оказались на грани войны

Пожизненный срок для премьера. Турция и Израиль оказались на грани войны - 16.04.2026 Украина.ру

Пожизненный срок для премьера. Турция и Израиль оказались на грани войны

Американо-израильская агрессия против Ирана резко обострила отношения между Тель-Авивом и Анкарой. Израиль – главный ближневосточный союзник США – оказался на грани прямого столкновения с Турцией, которая является членом НАТО. И о возможности такого конфликта говорят сейчас влиятельные политики

2026-04-16T17:49

2026-04-16T17:49

2026-04-16T17:49

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, бывший шеф турецкой спецслужбы, которого называют ближайшим соратником и наиболее вероятным преемником президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил о том, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху может назначить Турецкую Республику следующей целью для военно-политического давления."Мы видим, что Израиль, возможно, будет стремиться объявить Турцию новым противником после Ирана, поскольку он не может существовать без врага", – отметил главный турецкий дипломат в беседе с корреспондентом государственного информационного агентства Anadolu.Фидан добавил, что Исламская Республика и Соединенные Штаты Америки стараются выйти на взаимоприемлемые договоренности о прекращении огня в Персидском заливе, осознавая необходимость скорейшей деэскалации. Однако, он полагает, что действия Израиля направлены на саботаж мирного процесса, подрывая политическую стабильность на Ближнем Востоке.Президент Эрдоган тоже обвиняет Нетаньяху в попытках сорвать переговоры. Он напоминает, что израильские войска усилили бомбардировки Ливана в том самый момент, когда спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф и вице-президент США Джей Ди Вэнс направились со своими командами в пакистанский Исламабад, для проведения первого раунда мирных переговоров."Нельзя позволить израильскому правительству, которое, как известно, недовольно процессом прекращения огня, саботировать его. Переговоры не могут вестись со сжатыми кулаками. Нельзя допустить, чтобы оружие снова говорило вместо слов. Необходимо использовать окно возможностей, открывшееся благодаря прекращению огня", – заявил в этой связи турецкий руководитель.Впрочем, это самые сдержанные слова Эрдогана, адресованные израильскому правительству. В последнее время он максимально ужесточил свою риторику в адрес официального Тель-Авива, возлагая на него вину за хронический ближневосточный кризис, распространившийся сегодня на всю планету."Ответственной за эту незаконную войну стороной, которая не только превратила наш регион в руины, но и наложила тяжелое экономическое бремя на все человечество, является режим Израиля, зависимый от конфликтов, хаоса и кризисов… Если в нашем регионе наступит мир, он будет достигнут вопреки этому израильскому режиму. Если в нашем регионе будет установлена стабильность, это, опять-таки, будет достигнуто вопреки тому, что израильское правительство действует с иллюзией о землях обетованных. Если мир придет в наш пропитанный кровью регион, он придет вопреки Израилю, который связывает свою собственную безопасность с небезопасностью других. Потому что всякий раз, когда появляется даже малейшая надежда на мир, Израиль будет пытаться всячески саботировать его, как он это делал много раз ранее", – сказал президент Турции.Однако турецкие власти не ограничиваются гневными инвективами, переводя критику Израиля в плоскость судебных актов – несмотря на то, что это такие действия имеют сегодня символическое значение.По данным издания Hürriyet, турецкие прокуроры потребовали заочно приговорить Беньямина Нетаньяху к пожизненному заключению – по обвинению в осуществлении геноцида палестинского населения, массированных бомбардировках блокированного сектора Газа и препятствованию доставки гуманитарной помощи для страдающих от голода палестинцев.Обвинительные заключения, направленные в один из судов Стамбула, предусматривают длительные тюремные сроки для действующего министра обороны Израиля Исраэля Каца, его предшественника на этой должности Йоава Галанта, министра по делам Иерусалима и исторического наследия Амихая Элияху, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и главы израильского генштаба Эяля Замира. И хотя в Тель-Авиве игнорируют деятельность турецких судебных органов, действия Анкары, безусловно, вызывают в Тель-Авиве серьезное недовольство.Возможно ли на самом деле военное столкновение между Турцией и Израилем? Многие ближневосточные эксперты считают подобный сценарий совершенно нереалистичным – учитывая тот факт, что эти государства сохраняют сегодня достаточно тесные связи в области экономики.Достаточно напомнить, что Израиль получает около 60% нефти из Азербайджана, благодаря трубопроводу, который заканчивается в турецком порту Джейхан – откуда ее транспортируют по Средиземному морю в порт Хайфы. И Анкара пока не ставит под угрозу стабильность этих поставок, имеющих для израильтян критическое значение.По мнению ряда политологов, Эрдоган и Нетаньяху по-своему заинтересованы в поддержании высокого накала конфликтной риторики.Война в Персидском заливе нанесла тяжелый удар по экономической ситуации в Турции, дестабилизировав ее торговые связи на мировом рынке. Турецкая лира, которая потеряла за последние годы почти 25% своей стоимости, снова падает вниз – что вызывает в Турции разговоры о неизбежной девальвации национальной валюты. Спровоцированная Израилем война с Ираном вызывает у турецкой элиты понятное раздражение. В то же время, Эрдоган старается переключить внимание турецкой аудитории на внешнеполитические проблемы – потому что трагические события в Ливане и Газе, а также убийство школьниц в иранском городе Минаб, действительно вызывают у его соотечественников значительный резонанс.Беньямин Нетаньяху также столкнулся с внутренними угрозами. Нападение на Иран не принесло израильскому правительству желаемых стратегических результатов, а сам Израиль понес в результате иранских контрударов достаточно ощутимые потери. В этой ситуации израильское правительство продолжает делать ставку на перманентную войну против своих соседей, расширяя военные действия на ливанской территории. А израильские пропагандистские ресурсы усиливают критику турецких политиков, обвиняя их в потворстве радикальным исламистам.Прямой конфликт между Турцией и Израилем действительно маловероятен – тем более, что в этом не заинтересованы в Белом доме. Однако нельзя исключать возможность столкновений в южной части Сирии, где действуют израильские оккупационные войска, которым противостоят традиционно ориентированные на Турцию вооруженные группировки, близкие к новой сирийской власти. И эта вполне реальная угроза делает ситуацию в восточном Средиземноморье крайне взрывоопасной.

израиль

турция

иран

ливан

сирия

Сергей Котвицкий

Сергей Котвицкий

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Котвицкий

эксклюзив, израиль, турция, иран, эрдоган, нато, джей ди вэнс, ливан, сирия