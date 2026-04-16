Германия на фоне массированного удара по Украине экстренно направила на польскую авиабазу Жешув, расположенную у украинской границы, специализированный медицинский самолет Doriner ADAC. Об этом 16 апреля сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
По данным канала, самолет принадлежит частной военной компании, которая специализируется на оказании медицинской помощи.
Борт предназначен для экстренной эвакуации пострадавших, которых невозможно перевезти наземным транспортом: людей с тяжелыми минно-взрывными травмами, обширными ожогами и сложными повреждениями позвоночника.
Известно, что самолет вылетел из Нюрнберга в 10 часов утра по московскому времени. Отмечается, что рейс был запланирован в срочном порядке поздно вечером 15 апреля.
"Судя по всему, к ночной дискотеке в Киеве и ряде других городов готовились не только Вооруженные силы Украины, но и НАТО", — говорится в посте.
Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны России рассказали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса.
Главные события на этот момент: Экономика РФ выходит на четвертое место, Туапсе атакуют с моря. Хроника событий на 13.00 16 апреля
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
