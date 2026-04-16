На Украину прилетела "летающая реанимация"
Германия на фоне массированного удара по Украине экстренно направила на польскую авиабазу Жешув, расположенную у украинской границы, специализированный медицинский самолет Doriner ADAC. Об этом 16 апреля сообщил телеграм-канал "Военная хроника"
2026-04-16T13:32
По данным канала, самолет принадлежит частной военной компании, которая специализируется на оказании медицинской помощи.Борт предназначен для экстренной эвакуации пострадавших, которых невозможно перевезти наземным транспортом: людей с тяжелыми минно-взрывными травмами, обширными ожогами и сложными повреждениями позвоночника.Известно, что самолет вылетел из Нюрнберга в 10 часов утра по московскому времени. Отмечается, что рейс был запланирован в срочном порядке поздно вечером 15 апреля."Судя по всему, к ночной дискотеке в Киеве и ряде других городов готовились не только Вооруженные силы Украины, но и НАТО", — говорится в посте.Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по Украине. В Минобороны России рассказали, что удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса.Главные события на этот момент: Экономика РФ выходит на четвертое место, Туапсе атакуют с моря. Хроника событий на 13.00 16 апреля
