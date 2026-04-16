Экономика РФ выходит на четвертое место, Туапсе атакуют с моря. Хроника событий на 13.00 16 апреля

Экономика России выходит на четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Туапсе атакуют с моря или движущихся фур, спецслужбы должны принять меры, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. Россия может начать бить по заводам украинского ВПК на территории Европы

Россия стала четвертой экономикой мираРоссия по итогам прошлого года стала четвертой экономикой мира: ВВП страны при этом впервые превысил семь триллионов долларов по паритету покупательной способности, следует из данных МВФ и собственных расчетов РИА Новости.Согласно расчетам агентства, российская экономика, рассчитанная по показателю покупательной способности, в прошлом году составила 7,26 триллиона долларов против 6,97 триллиона годом ранее. Это позволило стране сохранить четвертое место среди крупнейших экономик мира.Крупнейшей экономикой мира в прошлом году оставался Китай, при этом его ВВП вырос до 41,2 триллиона долларов с 38,2 триллиона в 2024 году. ВВП США увеличился до 30,8 триллиона с 29,3 триллиона, а Индии — до 17,3 триллиона с 15,6 триллиона.Пятерку лидеров замкнула Япония, чья экономика выросла до семи триллионов долларов с 6,7 триллиона годом ранее. Германия, чей ВВП увеличился до 6,2 триллиона с шести триллионов годом ранее, заняла шестое место.Далее с большим отрывом расположились Индонезия (пять триллионов), Бразилия (4,99 триллиона), Франция (4,56 триллиона) и Великобритания (4,55 триллиона).В целом же глобальная экономика в прошлом году выросла до 210 триллионов долларов, хотя еще в 2024 году составляла 197,8 триллиона."У России получилось достичь четвертой позиции, благодаря развитию политики импортозамещения, переориентированию своей экономики на азиатский рынок, где нет жесткого превалирования во всем одной экономики, как было у нас с Европой. Поэтому Россия начала выходить со своей продукцией на новые рынки, развивать свое производство", - рассказала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.ВСУ атаковали Туапсе с передвижных платформ на территории РФ"Число пострадавших из-за атаки БПЛА на Туапсе увеличилось до семи человек", — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.Кроме того, частично был поврежден детский сад в Дагомысе, в настоящее время территория оцеплена. Глава региона отметил, что всего обломки дронов в городе повредили 24 частных и шесть многоквартирных домов, а также два учебных заведения и музыкальную школу. Кондратьев добавил, что в Туапсинском округе введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).Кондратьев в этот же день сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников по городу Туапсе погибли два ребенка – 5 и 14 лет. Также в результате той же атаки украинских дронов пострадали двое взрослых, им была оказана медпомощь."ВСУ могли пытаться атаковать в Туапсе порт или нефтеперерабатывающий завод, и России пора жестче отвечать на эти удары, а также привлекать к их предотвращению спецслужбы", - заявил депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с "Лентой.ру".Депутат отметил, что подобными ударами по портам и нефтеперерабатывающим заводам Украина пытается ослабить экономику России по всем направлениям, а также запугать население. По его словам, торговля нефтью остается важной частью бюджета, поэтому нужно принимать более жесткие меры."Надо уже наносить довольно жесткие удары и все-таки предотвращением ударов должны заниматься и спецслужбы. По анализу всей этой ситуации, удары могут носиться с нашей территории, с подвижных платформ — фуры, близко проходящие суда, якобы мирные. То есть надо уже заниматься серьезно всем структурам, не только вооруженным силам. Может быть, даже для спецслужб, которые занимаются контрразведкой и антитеррором, выдавать дополнительные деньги на борьбу", — считает Колесник.Военная хроникаВооруженные силы Украины потеряли за сутки порядка 1 055 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, следует из сводки Минобороны России.Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 145 человек, от действий группировок "Запад" - до 190, "Южная" - более 145, "Центр" - до 340, на направлении "Восток" - свыше 195 и "Днепр" - более 40 военных.Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием и БПЛА по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение суток ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам ВПК, задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности, а также топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены", - сообщили в военном ведомстве.Минобороны, между тем, сообщает, что все больше заводов по производству оружия для ВСУ Украина и ее союзники переносят в Европу. По данным ведомства, филиалы украинских компаний, производящих дроны для ударов по РФ, расположены в городах восьми стран Европы, в том числе в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Будут наши войска эти предприятия украинского ВПК атаковать?"Война в Персидском заливе хорошо показала, что нахождение части военной инфраструктуры участника войны на территории третьего государства не является защитой от ударов", - заявил в интервью российским информационным агентствам военный эксперт Борис Рожин.Он напомнил, что Иран в ходе боевых действий в марте 2026 года целенаправленно бил по военной инфраструктуре США на территории тех стран, по которым считал нужным ударить."И эти страны в итоге так и не осмелились перейти к открытой войне против Ирана", - напомнил эксперт.

