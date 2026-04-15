"Хуже уже некуда": Зеленский объявил о смертельном диагнозе для ПВО
Владимир Зеленский заявил о катастрофической нехватке ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью немецкому телеканалу ZDF 15 апреля украинский политик признал, что ситуация достигла критической точки
Владимир Зеленский заявил о катастрофической нехватке ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью немецкому телеканалу ZDF 15 апреля украинский политик признал, что ситуация достигла критической точки
"Если война затянется, оружия для Украины будет меньше. У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда", — сказал Зеленский, не скрывая отчаяния.
Накануне он уже предупреждал, что поставки ракет для Patriot могут еще сильнее замедлиться в ближайшее время. И вот теперь — официальное признание: Киев остался без главного средства против баллистических ракет.
Между тем сегодня, 15 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из ключевых достижений нынешней администрации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.
"Я говорил, что нам следует прекратить финансировать войну на Украине. Понятно? И я, очевидно, по-прежнему так считаю", — подчеркнул Вэнс, дав понять, что позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась и не изменится.
Подробности в ежедневном обзоре Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля.
