"Хуже уже некуда": Зеленский объявил о смертельном диагнозе для ПВО
"Хуже уже некуда": Зеленский объявил о смертельном диагнозе для ПВО - 15.04.2026 Украина.ру
"Хуже уже некуда": Зеленский объявил о смертельном диагнозе для ПВО
Владимир Зеленский заявил о катастрофической нехватке ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью немецкому телеканалу ZDF 15 апреля украинский политик признал, что ситуация достигла критической точки
2026-04-15T12:20
2026-04-15T12:20
2026-04-15T12:20
"Если война затянется, оружия для Украины будет меньше. У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда", — сказал Зеленский, не скрывая отчаяния.Накануне он уже предупреждал, что поставки ракет для Patriot могут еще сильнее замедлиться в ближайшее время. И вот теперь — официальное признание: Киев остался без главного средства против баллистических ракет.Между тем сегодня, 15 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из ключевых достижений нынешней администрации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.Подробности в ежедневном обзоре Украинский фронт пустеет: ВСУ остались без оружия и без людей. Хроника событий на утро 15 апреля.
украина
киев
сша
новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, джей ди вэнс, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс, Вооруженные силы Украины
"Хуже уже некуда": Зеленский объявил о смертельном диагнозе для ПВО
Владимир Зеленский заявил о катастрофической нехватке ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью немецкому телеканалу ZDF 15 апреля украинский политик признал, что ситуация достигла критической точки
"Если война затянется, оружия для Украины будет меньше. У нас сейчас такой дефицит, хуже уже некуда", — сказал Зеленский, не скрывая отчаяния.
Накануне он уже предупреждал, что поставки ракет для Patriot могут еще сильнее замедлиться в ближайшее время. И вот теперь — официальное признание: Киев остался без главного средства против баллистических ракет.
Между тем сегодня, 15 апреля, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает прекращение прямых поставок американского оружия Украине одним из ключевых достижений нынешней администрации. Соответствующее заявление он сделал, выступая на форуме в Университете штата Джорджия.
"Я говорил, что нам следует прекратить финансировать войну на Украине. Понятно? И я, очевидно, по-прежнему так считаю", — подчеркнул Вэнс, дав понять, что позиция Вашингтона по этому вопросу не изменилась и не изменится.