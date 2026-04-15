Путин: траектория макроэкономических показателей России находится ниже ожиданий
2026-04-15T21:50
Путин: траектория макроэкономических показателей России находится ниже ожиданий

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру
"Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий. Причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России", — отметил глава государства.
Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику.
По его словам, эти сектора ушли "в минус", что отражается на общем экономическом развитии страны.
Согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд.
За январь и февраль текущего года валовой внутренний продукт России сократился на 1,8 процента.
Среди причин отрицательной динамики президент назвал календарные, погодные и сезонные факторы, но подчеркнул, что не только они определяют деловую и инвестиционную активность в стране.
Путин отметил важность удержания курса на сбалансированность и устойчивость бюджета Российской Федерации, в том числе в условиях колебаний на внешних рынках.
Рынок труда в России меняется, развитие получают гибкие, платформенные виды занятости. Безработица в стране остается на низком уровне — 2,1 процента.
Правительство Российской Федерации подготовило меры по поддержанию стабильности бюджета. Президент поручил представить предложения по возобновлению роста экономики России.
Ранее уведомлялось, что Министерство обороны России опубликовало названия и адреса заводов в Европе, где производятся беспилотные летательные аппараты для украинских формирований.
В перечень стран вошли Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль. В министерстве подчеркнули, что подобные размещения военных производств в Европейском союзе для атак на Россию ведут к резкой эскалации на всем континенте.
Также сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла мирная жительница.
В хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельхозпредприятия.
Заседание коллегий Службы внешней разведки России и Комитета государственной безопасности Белоруссии прошло в Калининграде.
Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада.
Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная - Путин сделал ряд важных заявлений на совещании по экономическим вопросам.
Больше материалов по теме:
Украина.руВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвропаСергей НарышкинСлужба внешней разведки
 
22:31Пентагон готовит вторжение на Кубу
22:23Нарышкин назвал обстановку на границе Союзного государства очень напряженной
22:17В Белоруссии вводят ответственность за пропаганду смены пола и чайлдфри
22:13Молдавия официально объявила о выходе из Содружества Независимых Государств
22:08Обстановка на Сумском направлении: войска группировки "Центр" развивают наступление
21:54Большая часть Запорожской области остается без электроснабжения
21:50Путин: траектория макроэкономических показателей России находится ниже ожиданий
21:47Минобороны РФ обнародовало адреса заводов в Европе, где выпускают беспилотники для киевского режима
21:44Обстановка на Купянском направлении от "Дневник Десантника"
21:26Заседание коллегий СВР России и КГБ Белоруссии прошло в Калининграде
21:07В Тегеране прошли переговоры главы МИД Ирана с начальником пакистанской армии
21:06США не намерены продлевать исключения из санкций в отношении нефти РФ и Ирана
21:01Удары по Днепропетровску продолжаются
20:57Медведев: публикация мест производства дронов в Европе — реестр законных целей ВС РФ
20:50Иран приостановил экспорт всей нефтехимической продукции до дальнейшего уведомления
20:47Удары нанесены по Черкасской, Николаевской и Кировоградской областям, а также по Днепропетровску
20:10"Остановки" на пути к компромиссу: Серенко про угрозу новой эскалации на Ближнем Востоке
20:01ВСУ убили жительницу Белгородской области, воздушная тревога в Киеве. Новости СВО к 20.00
19:49Расширяется зона насильственной эвакуации в Харьковской области
19:35Мадьяр начал шутить над Орбаном
Лента новостейМолния