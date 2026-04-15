Путин: траектория макроэкономических показателей России находится ниже ожиданий

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что динамика макроэкономических показателей страны в настоящее время ниже ожиданий. Об этом 15 апреля сообщил телеграм-канал Украина.ру

2026-04-15T21:50

Путин отметил, что ключевые отрасли экономики, включая промышленное производство и обрабатывающую сферу, а также строительство, демонстрируют негативную динамику. По его словам, эти сектора ушли "в минус", что отражается на общем экономическом развитии страны. Согласно последним статистическим данным, снижение показателей наблюдается уже два месяца подряд. За январь и февраль текущего года валовой внутренний продукт России сократился на 1,8 процента.Среди причин отрицательной динамики президент назвал календарные, погодные и сезонные факторы, но подчеркнул, что не только они определяют деловую и инвестиционную активность в стране. Путин отметил важность удержания курса на сбалансированность и устойчивость бюджета Российской Федерации, в том числе в условиях колебаний на внешних рынках.Рынок труда в России меняется, развитие получают гибкие, платформенные виды занятости. Безработица в стране остается на низком уровне — 2,1 процента. Правительство Российской Федерации подготовило меры по поддержанию стабильности бюджета. Президент поручил представить предложения по возобновлению роста экономики России.Ранее уведомлялось, что Министерство обороны России опубликовало названия и адреса заводов в Европе, где производятся беспилотные летательные аппараты для украинских формирований. В перечень стран вошли Великобритания, Германия, Польша, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Дания, Литва, Турция, Израиль. В министерстве подчеркнули, что подобные размещения военных производств в Европейском союзе для атак на Россию ведут к резкой эскалации на всем континенте.Также сообщалось, что в результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области погибла мирная жительница. В хуторе Екатериновка Волоконовского округа FPV-дрон атаковал территорию сельхозпредприятия.Заседание коллегий Службы внешней разведки России и Комитета государственной безопасности Белоруссии прошло в Калининграде. Участники договорились координировать противодействие агрессивной политике Запада. Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что обстановка на границе Союзного государства очень напряженная - Путин сделал ряд важных заявлений на совещании по экономическим вопросам.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

