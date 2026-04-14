https://ukraina.ru/20260414/budanov-protiv-zelenskogo-ssha-zapuskayut-plan-b-1077866034.html

Буданов* против Зеленского? США запускают план Б

Буданов* против Зеленского? США запускают план Б - 14.04.2026 Украина.ру

Буданов* против Зеленского? США запускают план Б

Фантомас разбушевался, и по-другому, пожалуй, резко возросшую медийную активность Кирилла Буданова уже не расшифруешь.

2026-04-14T08:55

2026-04-14T08:55

2026-04-14T08:55

вашингтон

киев

сша

владимир зеленский

трамп и зеленский

давид арахамия

bloomberg

тцк

мнения

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076159723_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_dddb2c6485643d28fc18980c64221066.jpg

За последние две недели он выдал большое интервью Bloomberg, дал столь же развернутое интервью для внутренней аудитории через Укринформ и успел раздать серию комментариев, плотность и направленность которых явно выбиваются из обычного информационного фона и складываются в системную линию.К этому добавляется и пасхальное видео, явно выстроенное с точки зрения позиционирования, где считывается попытка сформировать устойчивый публичный образ, и если вспомнить те почти анекдотические истории с Валерием Залужным, читающим поэзию, то в случае с Будановым видно, что работают с ним иначе, аккуратнее, технологичнее, и сам продукт выглядит не случайным, а встроенным в определенную стратегию.Ну а дальше, как говорится, по подробностям, хотя и без излишней иллюзии случайности происходящего, потому что "все это жжжж, не спроста. И вот вам первая история. Мне уже доводилось рассказывать, что внутри ГУР МО разворачивается процесс, масштабы которого можно без особого преувеличения назвать циклопическими, и речь идет о чистке людей Буданова, причем вымарывание идет активно и затрагивает как офицерский корпус, так и людей с выданными ранее корочками, через которых выстраивалась его сеть влияния, формировавшаяся достаточно долго и опиравшаяся на личную лояльность и неформальные связи.Более того, по отдельным фигурам из этого круга, как утверждается, уже начинают работать и структуры ТЦК, что придает происходящему дополнительную остроту и переводит его из аппаратной плоскости в более жесткую фазу. На этом фоне сам Буданов и его политический союзник Давид Арахамия, который при этом сознательно остается в тени и не играет в открытую электоральную политику, реагируя демонстрируют свои политические возможности.Если перейти к утилитарной стороне их взаимодействия, то показателен эпизод с голосованием в парламенте по непростым законопроектам, связанным с требованиями Международного валютного фонда, инициированным кабинетом министров, где и публично, и в экспертной среде фиксируется роль тандема Арахамии и Буданова в обеспечении необходимого результата, причем в ситуации, когда у Владимира Зеленского возникали очевидные сложности с проведением этих решений.Фактически это была демонстрация ресурса и одновременно сигнал о наличии альтернативного центра влияния, за спиной которого просматривается поддержка посольства Соединенных Штатов, налаженные каналы взаимодействия с частью олигархических групп и тот самый раппорт с ними, которого у Зеленского в прежнем виде уже нет, поскольку его отношения с крупным капиталом носят иной, более жесткий характер, за исключением отдельных фигур вроде Виктора Пинчука, эдакого лондонского ферзя, сохраняющего особую позицию в этой конфигурации.При этом у Буданова как главы офиса явно беда с реальными полномочиями. Которые, как известно, возникают у главы офиса президента явочным порядком, отражая невыписанную в законе силу, складывающуюся из политических связей, поддержки главы государства и контроля над процессами. А тут явно нежелание Зеленского ими делиться. И уж тем более впускать во все и вся как это было с Ермаком.В общем, у Кирилла Буданова с этим пока сохраняются вполне ощутимые проблемы, его политическое влияние остаётся ограниченным, однако электоральные бонусы он, безусловно, активно накапливает и делает это демонстративно. При этом, вся его повысившаяся активность прекрасно укладывается в довольно нервные и даже панические ожидания в Киеве и в Лондоне, связанные с тем, что Вашингтон может перейти не только к давлению через антикоррупционные кейсы, не только к дальнейшему дистанцированию в вопросах обмена разведданными и поставок вооружений, но и к запуску механизмов внутриполитического характера, способных в перспективе смести власть Владимира Зеленского и любого другого представителя лондонской линии. При этом важно понимать, что по части подобных сценариев американцы обладают серьёзным опытом и отработанными инструментами, что только усиливает тревожность у Зеленского.И в этой логике происходящее сейчас можно интерпретировать двояко, либо как своего рода воспитательное воздействие через активизацию Буданова, инициированное Вашингтоном и направленное на Банковую и лично Зеленского, либо как уже более продвинутую фазу тех процессов, которых там опасаются и к которым, судя по всему, готовятся. Расчёт, в представлениях пробританской клики в Киеве, делается Вашингтоном на тот момент, когда к лету финансовая ситуация Украины ухудшится до критических значений, когда ресурсы либо иссякнут, либо окажутся в состоянии острого дефицита, что создаст окно возможностей для активных политических действий, а при определённых условиях и для более жёстких сценариев против действующей власти.На первый взгляд это звучит парадоксально, поскольку и Буданов, и Давид Арахамия формально относятся к ближайшему окружению Зеленского, однако в реальности конфигурация гораздо сложнее, поскольку в тени остаются фигуры иного уровня влияния, включая Андрея Ермака, а также таких игроков, как Виктор Пинчук и Томаш Фиала, которые традиционно ассоциируются с глобалистским и лондонским контуром.На этом фоне такие фигуры, как Буданов и Арахамия, начинают выглядеть как отдельная линия, в большей степени ориентированная на текущее американское руководство и разведывательное сообщество США, и именно поэтому вся их публичная активность за последнее время, если посмотреть на неё в совокупности, носит ярко выраженный электоральный характер и выстраивается в единую, достаточно чёткую политическую траекторию.Вот совершенно точно, утверждая уже как политтехнолог и как человек с опытом, можно сказать, что всё это, повторюсь, это самое "жжж" действительно неспроста. Даже те заявления, которые достаточно жёстко прозвучали от Кирилла Буданова по части мобилизации, на самом деле имеют двойное дно и требуют более внимательного прочтения. Формально он говорит, что жестокая мобилизация необходима, что так нужно, апеллируя к логике фронта и к тому, что будет, если вернувшиеся военные начнут задавать обществу прямые вопросы, почему одни воюют, а другие нет.Но вся хитрость в том, что в этой конструкции зашит другой смысл. Логика здесь - если вы выступаете против людоловов и жестокой бусификации, то вы должны отказаться и от риторики победы любой ценой, от тезисов про границы девяносто первого года и от концепции войны до последнего, потому что иначе возникает внутреннее мягко говоря, противоречие. Вы или крестик снимите, или трусы наденьте! Ну, а раз вам все это не нравится, то надо принять как факт, что есть один путь к нормальности – мир.Он, с подачи своих американских политтехнологов, аккуратно переводит разговор в плоскость сложного выбора, где необходимо определиться, либо одно, либо другое. При этом он как бы формально находится в позиции поддержки, но по сути задаёт рамку для её переосмысления.Параллельно он делает серию заявлений по переговорному процессу, последовательно формируя образ человека, вовлечённого в эти процессы и обладающего исключительной компетенцией. Фактически он все вообще подает как человек, на котором эти переговоры держатся. Когда журналисты задают ему вопрос о том, зашёл ли процесс в тупик, он отвечает в характерной для себя манере, дескать, раз он этим занимается, значит процесс идёт. В этом же ключе выглядит и его большое интервью Bloomberg, где он разворачивает целый ряд вопросов, связанных с войной, миром и будущим, и при этом довольно жёстко заходит на территорию, которую традиционно контролирует Владимир Зеленский.Речь идёт прежде всего о тезисе о так называемых украинских беспилотных технологиях, который Зеленский активно продвигает в публичном поле, и здесь Буданов фактически разрушает этот нарратив, заявляя, что подавляющая часть этих решений не является украинской разработкой, начиная от 3D принтеров и форм для отлива. Это уже выглядит как прямая атака на Зеленского и как попытка обнулить часть его публичного капитала, построенного на образе украинского технологического прорыва. Ну или вовсе уличить во вранье.Отдельно стоит отметить его высказывания по теме Украинской Православной Церкви, где он впервые за долгое время для действующего украинского чиновника высокого уровня допускает куда более осторожную и сложную формулировку, указывая на неоднозначность статуса и необходимость аккуратного подхода. С четырнадцатого года подобные оценки звучали либо от пророссийской оппозиции, либо от тех, кто в итоге оказался за пределами страны или вовсе сидит, и в этом смысле появление такой риторики изнутри системы само по себе является сигналом.И здесь важно, что эта позиция явно коррелирует с линией Соединённых Штатов, с их подходом к внутриукраинским вопросам, и, непосредственно с позицией Джея ди Вэнса, курирующего украинскую внутреннюю политику в Белом доме. Но ключевое тут в другом. Подобного себе раньше никто из действующих представителей власти позволить не мог, и именно поэтому совокупность всех этих заявлений, их ритм, их содержательная направленность и контекст появления складываются в единую политическую конструкцию, которая уже выходит далеко за рамки обычной медийной активности.Электоральна ли эта история? Безусловно, да, потому что Кирилл Буданов на сегодняшний день если не опережает ни Валерия Залужного, ни Владимира Зеленского по уровню поддержки, то и не проигрывает им, оставаясь в той зоне, где формируется потенциальный альтернативный центр притяжения. При этом есть отдельный сегмент, который во многом выпал во внутреннюю эмиграцию, если угодно, электорально демобилизован, но именно он сейчас крайне внимательно отреагировал на заявления Буданова и начал воспринимать его как возможного носителя иной линии. Это те, кого раньше называли пророссийским или бело-синим электоратом.По факту, и этим вопросом Буданов фактически наносит репутационные удары по Зеленскому. Но делает это не в лоб, а через сложные, почти иезуитские формулировки. Так же как и в теме мобилизации, где он формально поддерживает необходимость, но по сути задаёт противоположный смысл.Дополнительный эффект создаётся за счёт визуального и поведенческого позиционирования, когда его как бы случайно фиксируют журналисты в пасхальный день в гражданской одежде, с супругой, направляющимся в храм, и это уже не просто эпизод, а элемент выстроенной коммуникационной стратегии, рассчитанной на конкретные аудитории. В чисто политтехнологическом смысле здесь запускается достаточно сложная и многоуровневая игра. И, повторюсь, вопрос лишь в том, является ли это уже операцией Вашингтона по переформатированию киевского режима через фигуру Буданова или пока речь идёт о дисциплинирующем воздействии на Банковую через контролируемую активизацию.В моей логике это напрямую связано с теми страхами и рисками, которые присутствуют у Лондона и Киева, и косвенно подтверждает, что эти опасения не лишены оснований, поскольку Вашингтон, судя по всему, действительно готов запускать внутриполитические процессы и располагает для этого соответствующими фигурами. Даже если речь не идёт о прямом сценарии свержения, говорить о политическом давлении и формировании условной вашингтонской оппозиции внутри системы вполне возможно.И в этом контексте вся совокупность действий, включая парламентские манёвры тандема Буданов и Давид Арахамия, выглядит как серьёзная заявка на перераспределение влияния, и для Зеленского это уже не просто фон, а фактор риска, который, судя по всему, он осознаёт и учитывает. Тем более он явно наслышан о недавно рассказанной мне истории, что Буданов своим политическим кумиром считает ни кого ни будь, а Владимира Путина.Сам по себе этот момент показателен, поскольку говорит о том, как он видит свою возможную траекторию, и если отбросить оценки, то факт остаётся фактом, он воспринимает себя не просто как силового менеджера, а как будущего президента, и, что важнее, начинает действовать в этой логике, причём явно не в одиночку и не точно за счёт собственных ресурсов.Подробнее о заявлениях Буданова - в статье "Украинцы посылают ТЦК на три буквы. Но Буданов* не понимает, почему"*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

вашингтон

киев

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

вашингтон, киев, сша, владимир зеленский, трамп и зеленский, давид арахамия, bloomberg, тцк, мнения