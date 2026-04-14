Словакия заменит Венгрию в блокировке кредита ЕС для режима Зеленского
Официальная Братислава может заблокировать кредит Евросоюза киевскому режиму в размере 90 миллиардов евро вместо Будапешта. Об этом заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема
2026-04-14T12:18
Вопрос о кредите ЕС актуализировался после поражения на парламентских выборах в Венгрии правящей партии премьер-министра Виктора Орбана. Он настаивал на разблокировке Киевом поставок нефти из России в ЕС и соблюдений прав венгерского меньшинства на Украине. "После выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Словакия может помешать этому", — заявил Мема. Он отметил, что Евросоюзу следует обратиться к дипломатии, чтобы положить конец вооружённому конфликту в Европе. Вместо этого, полагает Мема, руководители союза продолжают наносить себе ущерб, не считаясь с реалиями."Украина не может выиграть эту войну, и отправка большего числа людей на верную смерть не помешает России защищать свою национальную безопасность. Европейским лидерам пора признать тот факт, что война на Украине проиграна", - констатировал член финской партии "Альянс свободы".Словакия ранее объединяла усилия с Венгрией в требованиях к киевскому режиму. Обе страны крайне заинтересованы в покупке недорогой российской нефти по трубопроводу "Дружба". Альтернативные поставки угрожают удорожанием сырья, требуют времени и, по мнению независимых экспертов, будут стимулировать рост цен на топливном рынке дополнительно к фактору войны на Ближнем Востоке.
12:18 14.04.2026 (обновлено: 12:19 14.04.2026)
Вопрос о кредите ЕС актуализировался после поражения на парламентских выборах в Венгрии правящей партии премьер-министра Виктора Орбана. Он настаивал на разблокировке Киевом поставок нефти из России в ЕС и соблюдений прав венгерского меньшинства на Украине.
"После выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 миллиардов евро. Однако Словакия может помешать этому", — заявил Мема.
Он отметил, что Евросоюзу следует обратиться к дипломатии, чтобы положить конец вооружённому конфликту в Европе. Вместо этого, полагает Мема, руководители союза продолжают наносить себе ущерб, не считаясь с реалиями.
"Украина не может выиграть эту войну, и отправка большего числа людей на верную смерть не помешает России защищать свою национальную безопасность. Европейским лидерам пора признать тот факт, что война на Украине проиграна", - констатировал член финской партии "Альянс свободы".
Словакия ранее объединяла усилия с Венгрией в требованиях к киевскому режиму. Обе страны крайне заинтересованы в покупке недорогой российской нефти по трубопроводу "Дружба". Альтернативные поставки угрожают удорожанием сырья, требуют времени и, по мнению независимых экспертов, будут стимулировать рост цен на топливном рынке дополнительно к фактору войны на Ближнем Востоке.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.