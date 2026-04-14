Мадьяр - тот же Орбан. Почему украинские эксперты не в восторге от результатов венгерских выборов

Первые заявления украинских и венгерских политиков в адрес друг друга свидетельствуют, что отношения между странами не будут столь безоблачными, как того хотелось бы Зеленскому.

2026-04-14T20:26

Петер Мадьяр – победитель выборов – заявил, что перспективы Украины вступить в ЕС очень туманные, даже через 10 лет. Зеленский на второй день после венгерских выборов заявил, что трубопровод "Дружба" будет восстановлен в ближайший месяц, чем подтвердил, что энергетический шантаж Венгрии, а точнее Виктора Орбана был спланированной политической технологией и вмешательством во внутренние дела венгров. Как это оценит новый премьер, покажет время. Но уже точно ясно, что Мадьяр будет вести прагматичную политику в отношении своего соседа. Это уже поняли и украинские политические наблюдатели. Некоторые из них красноречиво высказались в своих соцсетях.Украинский публицист Зоя КазанжиОх, не радовалась бы я так Петеру Мадьяру, который блестяще победил на выборах в Венгрии Виктора Орбана. Ибо все это может быть не концом эпохи диктатора на минималках, а трансформацией. Мадьяр – не классический оппозиционер. Он вышел из той же системы, которую сейчас критикует. Работал рядом с властью, являлся частью политической и управленческой экосистемы Орбана. И, что немаловажно, не скрывал: в молодости он восхищался Орбаном как сильным лидером. Его стремительный политический взлет начался со скандала, связанного с его бывшей супругой Юдит Варга. Она была министершей юстиции и вынужденно ушла в отставку после громкой истории с помилованием, вызвавшим возмущение в обществе. В это время Мадьяр публично выступил против системы. И это явилось точкой его входа в политику как оппозиционной фигуры. Поэтому важно понимать: Мадьяр – это не "анти-орбан" в чистом виде. Это скорее его новая версия. Помолодевшая, более гибкая, более современная в коммуникации, с лучшим чувством общественного запроса. Но с тем же пониманием силы государства и роли лидера. Для Европы это шанс перезагрузить отношения с Будапештом. Для Венгрии – шанс на демонтаж наиболее токсичных элементов системы. Но не обязательно полной смены модели.Нам стоит об этом помнить, а не громко восхищаться и ждать разблокирования 90 миллиардов от ЕС. Конечно, победа Мадьяра для Украины новость, скорее, положительная, но без иллюзий. Из плюсов: 1. Мадьяр не связан с пророссийской риторикой Орбана. 2. Он заинтересован в возобновлении доверия с ЕС. 3. Его позиция более конструктивна по отношению к Украине. Из минусов: 1. Он политик, мыслящий категориями национального интереса Венгрии. 2. Не факт, что во всех вопросах этот интерес будет совпадать с украинским. Венгрия меняется. Но не обязательно в сторону "идеальной демократии". Скорее – в сторону более адаптивной, менее конфликтной, но все еще сильно централизованной модели. И это тот случай, когда следует смотреть не на победу, а на то, какой будет после нее система. А здесь еще парламентские выборы в Болгарии. Эта страна, похоже, не может выйти из политического кризиса с 2021 года. С этого времени в Болгарии состоялось несколько досрочных парламентских выборов подряд, потому что партии не могут сформировать устойчивую коалицию. Основные причины достаточно банальны: коррупционные скандалы; конфликт между "старыми" политическими элитами и новыми силами; разные позиции в отношении ЕС, России и реформ. Почему эти выборы важны для Украины? Болгария – член ЕС и НАТО, она влияет на решения о помощи Украине; из-за Черного моря имеет стратегическое значение для региона; правительства Болгарии колебались в поддержке Украины; часть политиков открыто выступает против санкций против России. А осенью ожидается еще и президентские выборы в Болгарии.Поэтому вывод достаточно сдержан: Во-первых, не стоит очаровываться новыми лицами, особенно тогда, когда они выросли из старых систем. Во-вторых, для Украины важны не эмоции, а поведение – конкретные решения, голосование, позиции. В-третьих, регион входит в период турбулентности, где результат выборов – это только начало, а не развязка. И, наконец, главное: мы имеем дело не с победами добра над злом, а с постоянным переформатированием политических систем. Поэтому – меньше иллюзий.Политолог Олег ПостернакПару слов о перспективах перезагрузки отношений Украины с Венгрией. Популярное во всегда чрезмерно критической украинской интеллектуальной среде мнение, что будущий премьер Петер Мадьяр - это "скрытый националист", который покажет Украине "кузькину мать". Да и сам он является выходцем из "Фидеса", поэтому есть риск получить второго Орбана, хотя и молодого, прогрессивного. В конце концов сам Орбан в 1990-х г. начинал как респектабельный демократ и либерал, а эволюционировал к национал-консерватору. Первое, что Мадьяр будет учитывать на украинском треке – это последствия орбановской антиукраинской медиапропаганды и работы американских и российских политтехнологов. Да, победителей не судят и поэтому Мадьяру можно было бы пойти на мгновенное потепление с Украиной, но украинская тема стала настолько чувствительной и токсичной для венгерского общества, что проукраинский крен во внешней политике может запятнать избирательный триумф и первоначальный импульс на реализацию политики изменений. Орбан никуда не делся, у его "Фидеса" достаточно репрезентативное представительство и становится мощной оппозицией. Поэтому Мадьяр и заявил, что первые визиты будут в Варшаву, Вену и Брюссель. Если помните, то после своего избрания Президент Украины Ющенко свой первый зарубежный визит совершил именно в Москву для встречи с Путиным, еще сразу после инаугурации, тем самым рассеивая последствия пропаганды и работы тех же российских политтехнологов о том, что он является русофобом и западной марионеткой. Поэтому прямо сейчас любой резкий поворот новой венгерской власти в сторону Украины может быть истолкован как наглядный пример правоты Орбана во мнении о том, что Мадьяр вроде бы является марионеткой Зеленского и Брюсселя, готов втянуть Венгрию в войну. Перед тем, как приступить к постепенной перезагрузке украинско-венгерских отношений, Мадьяр должен вовлечь страну во внутриполитические трансформации (смена правительства, Конституции, правоохранительной и судебной системы, преодоление инфляции) и потепление в отношениях с институтами ЕС. И только со стечением времени, на марше закрепления положительного восприятия как действенного разрушителя мафиозной системы Орбана, возникнет положительный люфт для перезапуска отношений с Киевом. Ускорить это могут некоторые дипломатические жесты со стороны Украины. От быстрого ремонта нефтепровода "Дружба" (но теперь судьба низкой цены для Венгрии становится частным вызовом) до содействия коммуникации венгерской общины Украины с новой властью в Будапеште для демонтажа орбановского деструктивного влияния. Есть еще один любопытный момент. Орбановская Венгрия выполняла роль открытого тарана против украинских амбиций на европейском направлении для тех стран ЕС, которые не хотели рисковать вступать в публичный конфликт с истекающей кровью Украиной. Легче было из Орбана постоянно делать "козла отпущения" в теме блокировании кредитов Украины, неоткрытие переговорных кластеров, непринятие антироссийских санкций, но подобный вектор полностью соответствовал стремлениям части стран ЕС. Где-то это объяснялось конкуренцией с украинской экономикой, где-то нежеланием рвать коммерческие отношения с российской экономикой. Орбан был удобен.Политический аналитик Виталий Чепинога… с венгерскими выборами не все столь однозначно. И Мадьяр – не совсем правильный и удобный нам Мадьяр. Вполне возможно, что Мадьяр еще и подлец. Какая нам разница? Нам нужно было поставить "на место" Орбана. А там дальше они пусть выбирают, хоть черта лысого. Мы очень придирчиво и ревностно относимся к выбору чужих народов.А до себя руки не доходят. Мы сами себе можем такого навыбирать, что хоть прячься. Как там, у Лины Васильевны: Поднялись на Говерлу, спели "Ще не вмерла". И спросила их Говерла: Вы позаботились, чтобы не умерла? Ибо такое что-то выбираете, что сами вымрете скоро!Политический аналитик Сергей МарченкоВсе прогнозируемо и ожидаемо. Петер Мадьяр заявил, что не будет блокировать 90 млрд евро от ЕС для Украины. И тут же заявил о венграх Закарпатья и переговорах с Россией по нефти. В этом нет никаких противоречий, если учитывать, что Мадьяр – венгерский политик, и он будет отстаивать интересы своих избирателей. Без лишних очарований сейчас я вижу прагматичного политика, с которым можно и нужно договариваться. Возможно, кто-то разочарован, что Петер Мадьяр не оправдывает его чаяний. Но ведь это еще на старте были напрасные надежды. Венгрия будет использовать все возможности снизить цену на нефть. Так же, как сейчас наживаются на нашей войне Индия, Китай, Турция и другие страны, активно торгующие с Россией. Потому сам факт, что в Венгрии будет управлять не Орбан, это уже немалый плюс. А дальше уже должна быть работа наших дипломатов, посольства и первых лиц государства, которые сейчас имеют отличный шанс превратить Венгрию из враждебного в доброго соседа.Политтехнолог Карл ВолохЯ давно не жду от соцсетей даже намека на объективность, но такого, чтобы вообще никто не заметил основной результат венгерских выборов… Орбан, которого мы часто подозревали в авторитаризме, провел чистые и демократические выборы, проиграл их и немедленно признал этот проигрыш, гарантировав этим мирный переход власти. О том, чего еще можно ждать от нового венгерского лидера - в статье Владимира Скачко "Фицо остался без знамени. Но и деньги для Киева пока тормозят"

2026

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

