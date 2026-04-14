Фицо остался без знамени. Но и деньги для Киева пока тормозят

По общему мнению, после поражения партии "Фидес" и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 12 апреля 2026 года в самом ослабленном положении оказался его политический соратник и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

2026-04-14T18:59

Например, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с порталом "Абзац" заявил: "…Вполне возможно, что после поражения Орбана политическая карьера и Фицо, и Вучича пойдет на спад. Я думаю, что у Фицо сейчас наименьшие шансы победить на выборах, чем это было в прошлые выходные. Что касается Вучича, сербское общество электорально расколото по возрастным категориям. Количество тех, кто желает спокойно ездить в Европу и быть частью единого европейского пространства, постоянно растет".По мнению Семибратова, вслед за проигрышем на парламентских выборах Орбана следующими кандидатами на электоральный вынос могут стать премьер Словакии Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Потому что, ситуацию определяют два обстоятельства. Во-первых, и в Сербии, и в Словакии парламентские выборы пройдут в 2027 году.Во-вторых, и проигравший Орбан, и указанные политики не просто занимают правый сектор политического спектра в Европе, но и являются сторонниками укрепления национального суверенитета и выступают за приоритетную защиту национальных интересов своих стран в противостоянии с наднациональными чиновниками из Евросоюза. То есть они относятся к когорте евроскептиков.В-третьих, и Орбана, и Вучича, и Фицо обвиняют в пророссийских настроениях за то, что они прагматично выступают за сотрудничество с Россией. В первую очередь в торговле российской нефтью и газом.И, наконец, в-четвертых, хитрый Вучич меньше, а Орбан и Фицо, как руководители стран-членов ЕС и НАТО, откровенно и открыто выступали против принятия в эти структуры неонацистской Украины. Именно по причине того, что она неонацистская. То есть не готова к вступлению по причине несоответствия критериям членства и, к тому же, ведет войну с Россией.Во всяком случае, Орбан, проголосовав за решение в принципе, на практике заблокировал выделение Киеву кредита в размере 90 млрд евро. За это недопрезидент Украины Владимир Зеленский даже грозился Орбану физической расправой. Еще бы – такой куш для раздерибана увели прямо из-под носа.И вот теперь с падением Орбана дорога к новому воровству кажется открытой. Только ленивый на Украине, и в Европе не пророчил, что теперь все будет на мази, и под откаты поживятся все и в "нэньке", и в Европе.Но все оказалось не так просто. По крайней мере, не так быстро. Ведь кроме неготовности Украины к вступлению в ЕС и НАТО, еще одной причиной торможения кредита было то, что Украина заблокировала поставки в Венгрию и Словакию нефти по нефтепроводу "Дружба", подсадив их экономики на голодный энергетический паек.И вот свое слово уже после венгерских выборов сказал Фицо. Он поздравил лидера партии "Тиса" Петера Мадьяра, победившего Орбана, с успехом и заявил о готовности сотрудничать с новым правительством прежде всего в сфере энергетики. И в этом контексте вспомнил и напомнил о восстановлении нефтепровода "Дружба". "Я считаю, что Словакия, Венгрия и Центральная Европа в целом по-прежнему имеют значительный интерес в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", – написал он.А о том, что Словакия "без проблем" заблокирует финансовую помощь Украине от ЕС, если Киев тормознет транзит углеводородов, приносящий Словакии 500 млн евро ежегодно, Фицо говорил еще в январе прошлого года.И с тех пор мало что изменилось. Разве что могла истончиться решимость словацкого премьера. Но он пока держится. А ситуация как бы зависла в неопределенности.Одна из главных информпомоек неонацистской Украины "Украинская правда", подъедающаяся на средства Джорджа Сороса, уже поспешила порадовать нациков, что все у них с деньгами будет хорошо, и первые средства из пакета на 90 млрд евро могут поступить Украине во 2-м квартале 2026 года. Со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Балажа Уйвари было сказано, что Еврокомиссия ожидает, именно такого развития событий и денежных траншей. "Мы остаемся приверженными осуществлению первого платежа в рамках этого пакета в течение второго полугодия этого года. …Мы, конечно, ожидаем, что все лидеры ЕС, все государства-члены будут придерживаться своих обязательств. И если я могу напомнить слова президентши (Урсулы фон дер Ляйен – Авт.): она сказала, что мы предоставим заем так или иначе. На данный момент важные элементы пакета уже внедрены. Мы уже приняли Стратегию финансирования Украины, которая позволяет нам определить, сколько средств мы собираемся предоставить Украине, на какие цели и через какие каналы. Работа продолжается. Мы поддерживаем много контактов с нашими украинскими коллегами и продвигаемся настолько быстро, насколько можем".По словам этого Уйвари, на этом этапе ЕС остается принять еще три документа: 1) финализировать Меморандум о взаимопонимании, который станет основой канала макрофинансовой помощи в рамках этого пакета; 2) обновить План Украины в рамках механизма Ukraine Facility, через который ЕС собирается предоставлять бюджетную поддержку Украине; 3) подготовить кредитное соглашение.И вы не поверите, но не таким быстрым и щедрым даже за европейских счет в обогащении украинских неонацистов-воров оказался и венгерский победитель Мадьяр. Он уже заявил, что Венгрия не будет финансировать кредит Киеву в 90 млрд евро из венгерского госбюджета. С одной стороны, не будет препятствовать выделению Украине еврокредита, но с другой – свои средства вносить не будет. "Мы не можем позволить себе брать новые кредиты сейчас. Это решение было принято еще в декабре, что Венгрию исключат из этого (кредита в 90 млрд. – Авт.), я не понимаю, почему оно снова всплыло сейчас", — сказал Мадьяр.Кроме того, по словам Мадьяра, эти деньги понадобятся Венгрии на закупку российских энергоносителей, торговлю которыми с Москвой Будапешт прекращать не собирается. По крайней мере, на данном этапе, когда Венгрия зависима от российских углеводородов.По мнению некоторых обозревателей, против надежд Киева срабатывают и другие факторы: неготовность выделать деньги в украинскую топку и многих других евростран, которые втайне поддерживали позицию и Орбана, и теперь Фицо, а также отсутствие этих 90 млрд на счетах ЕС. То есть, грубо говоря, чтобы дать Украине на войну, деньги эти еще нужно собрать.Вот эти обстоятельства и имеет в виду тот же Фицо, который пока не уступает Киеву, а требует удовлетворения интересов Словакии. Более того, Фицо хочет хоть на время заручиться поддержкой новых союзников. По его словам, Братислава поддерживает восстановление формата Вышеградской группы, в которую также входят Венгрия, Польша и Чехия.И вот что примечательно, все эти страны, даже с некоторых пор и Польша, выступают против немедленного и форсированного вступления Украины в евроструктуры.И, конечно, можно не сомневаться, что охваченная агрессивной русофобией Европа деньги на войну с Россией найдет. Если Россия не помешает и не разобьет неонацистский режим. Может так статься, что деньги найдут, а вручать их можно будет только российским победителям на берегах Днепра. Или Прута на западной границе. А что? Владимир Скачко

