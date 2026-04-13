"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию - 13.04.2026 Украина.ру
"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию
"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию - 13.04.2026 Украина.ру
"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию
Запад строит "Петлю Анаконды" вокруг России — через Украину, Калининград, Прибалтику и до Арктики. Это попытка организовать прочную "удавку" окружения. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2026-04-13T05:30
2026-04-13T05:30
Продолжая разговор о транспортной блокаде, эксперт описал, как именно Запад выстраивает петлю окружения вокруг России. По его словам, сначала эта "Петля Анаконды" с юга идет на запад, а потом поворачивает на север."Проходит она через Украину мимо Калининграда и Прибалтики к границам со странами Северной Европы (Финляндия и Норвегия) и упирается как раз в Арктику", — заявил политолог."Это, конечно, не полное окружение. Но это попытка организовать прочную петлю окружения России. Тут все просто: "Если санкции не действуют, давайте перекроем коммуникации", — так описал Перенджиев логику Запада.По словам эксперта, таким образом России навязывается серьезное противостояние. "Если мы не будем отстаивать свои транспортные пути, нам придется туго. При этом мы тут не одиноки. У нас есть союзник, который тоже заинтересован противодействовать США в этой транспортной блокаде — это Китай", — отметил он. При этом Казахстан все больше склоняется в сторону Запада и за него России еще "придется побороться", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в авторской статье Татьяны Стоянович "Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.
новости, россия, запад, украина, александр перенджиев, украина.ру, нато, финляндия, норвегия, арктика, окружение, китай, война, санкции, антироссийские санкции, прибалтика, главные новости, главное
Новости, Россия, Запад, Украина, Александр Перенджиев, Украина.ру, НАТО, Финляндия, Норвегия, Арктика, окружение, Китай, война, санкции, антироссийские санкции, Прибалтика, Главные новости, главное

"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию

05:30 13.04.2026
 
Запад строит "Петлю Анаконды" вокруг России — через Украину, Калининград, Прибалтику и до Арктики. Это попытка организовать прочную "удавку" окружения. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Продолжая разговор о транспортной блокаде, эксперт описал, как именно Запад выстраивает петлю окружения вокруг России. По его словам, сначала эта "Петля Анаконды" с юга идет на запад, а потом поворачивает на север.
"Проходит она через Украину мимо Калининграда и Прибалтики к границам со странами Северной Европы (Финляндия и Норвегия) и упирается как раз в Арктику", — заявил политолог.
"Это, конечно, не полное окружение. Но это попытка организовать прочную петлю окружения России. Тут все просто: "Если санкции не действуют, давайте перекроем коммуникации", — так описал Перенджиев логику Запада.
По словам эксперта, таким образом России навязывается серьезное противостояние. "Если мы не будем отстаивать свои транспортные пути, нам придется туго. При этом мы тут не одиноки. У нас есть союзник, который тоже заинтересован противодействовать США в этой транспортной блокаде — это Китай", — отметил он.
При этом Казахстан все больше склоняется в сторону Запада и за него России еще "придется побороться", заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты международной политики — в авторской статье Татьяны Стоянович "Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.
