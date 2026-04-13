https://ukraina.ru/20260413/petlya-anakondy-ot-ukrainy-do-arktiki-politolog-rasskazal-o-popytkakh-zapada-okruzhit-rossiyu-1077816878.html

"Петля Анаконды" от Украины до Арктики: политолог рассказал о попытках Запада окружить Россию

Запад строит "Петлю Анаконды" вокруг России — через Украину, Калининград, Прибалтику и до Арктики. Это попытка организовать прочную "удавку" окружения. Об этом доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военно-политический эксперт Александр Перенджиев рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2026-04-13T05:30

новости

россия

запад

украина

александр перенджиев

украина.ру

нато

финляндия

норвегия

арктика

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/09/1077702342_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_74fe97548cb14a10112f7289d6b712df.jpg

Продолжая разговор о транспортной блокаде, эксперт описал, как именно Запад выстраивает петлю окружения вокруг России. По его словам, сначала эта "Петля Анаконды" с юга идет на запад, а потом поворачивает на север."Проходит она через Украину мимо Калининграда и Прибалтики к границам со странами Северной Европы (Финляндия и Норвегия) и упирается как раз в Арктику", — заявил политолог."Это, конечно, не полное окружение. Но это попытка организовать прочную петлю окружения России. Тут все просто: "Если санкции не действуют, давайте перекроем коммуникации", — так описал Перенджиев логику Запада.По словам эксперта, таким образом России навязывается серьезное противостояние. "Если мы не будем отстаивать свои транспортные пути, нам придется туго. При этом мы тут не одиноки. У нас есть союзник, который тоже заинтересован противодействовать США в этой транспортной блокаде — это Китай", — отметил он. При этом Казахстан все больше склоняется в сторону Запада и за него России еще "придется побороться", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Александр Перенджиев: США, НАТО и Украина пытаются задушить Россию "Петлей Анаконды" от Каспия до Арктики" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты международной политики — в авторской статье Татьяны Стоянович "Двойная игра в Вашингтоне. Почему Рютте уехал ни с чем, а Трамп не выйдет из НАТО" на сайте Украина.ру.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

