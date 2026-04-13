https://ukraina.ru/20260413/dlya-boytsov-svo-vvedut-srazu-neskolko-novykh-lgot-1077851257.html

Для бойцов СВО введут сразу несколько новых льгот

Для бойцов СВО введут сразу несколько новых льгот - 13.04.2026 Украина.ру

Для бойцов СВО введут сразу несколько новых льгот

Госдума на этой неделе рассмотрит шесть законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом по итогам заседания Совета Думы 13 апреля сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин

2026-04-13T19:06

2026-04-13T19:06

2026-04-13T19:06

новости

вячеслав володин

госдума

росгвардия

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/19/1077138960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b11114239432a5aae7185ab50436eda7.jpg

Так, по его словам, планируется рассмотреть законопроект о защите от сокращения на работе участников СВО. Также будет рассмотрен проект о праве супругов погибших бойцов СВО на поступление в вузы по отдельной квоте.Кроме того, депутаты обсудят бесплатный проезд от места жительства до госпиталя или места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно для двух членов семьи бойца или близких родственников. Володин является одним из авторов законопроекта.В первом чтении будет рассмотрен законопроект о сокращенном еженедельном служебном времени - не более 35 часов в неделю - для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях."Проектируемые нормы направлены на совершенствование механизма социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. Они касаются повышения доступности получения образования, укрепления трудовых гарантий, защиты денежных средств, реабилитации и других вопросов", - отметил Володин. По словам спикера ГД, с 2022 года Госдумой принято 160 законов в поддержку участников СВО и их близкихО ситуации на фронте: На Константиновском направлении продолжаются ожесточённые бои

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вячеслав володин, госдума, росгвардия