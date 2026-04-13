Для бойцов СВО введут сразу несколько новых льгот
Так, по его словам, планируется рассмотреть законопроект о защите от сокращения на работе участников СВО. Также будет рассмотрен проект о праве супругов погибших бойцов СВО на поступление в вузы по отдельной квоте.Кроме того, депутаты обсудят бесплатный проезд от места жительства до госпиталя или места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно для двух членов семьи бойца или близких родственников. Володин является одним из авторов законопроекта.В первом чтении будет рассмотрен законопроект о сокращенном еженедельном служебном времени - не более 35 часов в неделю - для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях."Проектируемые нормы направлены на совершенствование механизма социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. Они касаются повышения доступности получения образования, укрепления трудовых гарантий, защиты денежных средств, реабилитации и других вопросов", - отметил Володин. По словам спикера ГД, с 2022 года Госдумой принято 160 законов в поддержку участников СВО и их близких
Госдума на этой неделе рассмотрит шесть законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Об этом по итогам заседания Совета Думы 13 апреля сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин
Так, по его словам, планируется рассмотреть законопроект о защите от сокращения на работе участников СВО. Также будет рассмотрен проект о праве супругов погибших бойцов СВО на поступление в вузы по отдельной квоте.
Кроме того, депутаты обсудят бесплатный проезд от места жительства до госпиталя или места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно для двух членов семьи бойца или близких родственников. Володин является одним из авторов законопроекта.
В первом чтении будет рассмотрен законопроект о сокращенном еженедельном служебном времени - не более 35 часов в неделю - для военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях.
"Проектируемые нормы направлены на совершенствование механизма социальной поддержки военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, а также членов их семей. Они касаются повышения доступности получения образования, укрепления трудовых гарантий, защиты денежных средств, реабилитации и других вопросов", - отметил Володин.
По словам спикера ГД, с 2022 года Госдумой принято 160 законов в поддержку участников СВО и их близких
О ситуации на фронте: На Константиновском направлении продолжаются ожесточённые бои
