"Одолжение Европе": эксперт объяснил, почему слова Трампа об Украине расходятся с делом
Трамп называет урегулирование на Украине не жизненно важным интересом США, а всего лишь "одолжением Европе" — Америку от войны отделяет океан. Но при этом слова президента США расходятся с делом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Журналист поинтересовался у эксперта, изменится ли внимание США к Украине после ближневосточного конфликта или теперь Трамп переключится на Кубу. Краснов ответил, что слова президента США расходятся с делом. По словам Краснова, реальная ситуация на поле боя говорит об обратном. Результат последних атак на российскую инфраструктуру говорит, что США по полной программе обеспечивают целеуказание, разведку и наведение для ВСУ, подчеркнул он.Комментируя планы Вашингтона относительно Кубы, эксперт отметил, что Трамп действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны. "Теоретически, это как воробью проглотить букашку. Но, зная особенности менталитета кубинского народа, не исключу, что США подавятся, пытаясь сожрать Кубу", — заключил собеседник издания.
"Одолжение Европе": эксперт объяснил, почему слова Трампа об Украине расходятся с делом

04:30 12.04.2026
 
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанкНародное вече в Киеве
Трамп называет урегулирование на Украине не жизненно важным интересом США, а всего лишь "одолжением Европе" — Америку от войны отделяет океан. Но при этом слова президента США расходятся с делом. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат исторических наук, руководитель организации "Поколение Победителей" Дмитрий Краснов
Журналист поинтересовался у эксперта, изменится ли внимание США к Украине после ближневосточного конфликта или теперь Трамп переключится на Кубу. Краснов ответил, что слова президента США расходятся с делом.
"Трамп прямо заявлял, что урегулирование на Украине — это не жизненно важный интерес США, а скорее "одолжение Европе", так как Америку от этой войны отделяет океан. Но, как водится, слова Трампа расходятся с делом", — заявил эксперт.
По словам Краснова, реальная ситуация на поле боя говорит об обратном. Результат последних атак на российскую инфраструктуру говорит, что США по полной программе обеспечивают целеуказание, разведку и наведение для ВСУ, подчеркнул он.
Комментируя планы Вашингтона относительно Кубы, эксперт отметил, что Трамп действительно хотел бы "закрыть гештальт" времен Холодной войны.
"Теоретически, это как воробью проглотить букашку. Но, зная особенности менталитета кубинского народа, не исключу, что США подавятся, пытаясь сожрать Кубу", — заключил собеседник издания.
